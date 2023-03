Tenerife no A līdz Z: viss, kas jāzina, plānojot doties ceļojumā

Spānijas sala Tenerife pēdējos gados latviešiem kļūst par arvien populārāku galamērķi, lai aizbēgtu no ziemas un pārlieku lēnu nākošā pavasara. Daudziem tā kļuvusi par iemīļotu vietu pārziemošanai, lai strādātu attālināti un vienlaikus baudītu vasarīgo laiku. Tā lutina ar maigu, saulainu klimatu, apburošu dabu un atpūtas iespēju daudzveidību. Tūroperatora "Novatours" speciālisti apkopojuši būtiskākos faktus, kas noderēs tiem, kas plāno vai apsver ceļojumu uz Tenerifi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tenerife ir sala ar unikālu dabas skaistumu. Tā lutina ceļotājus gan ar lielisku atpūtu pludmalē, no kurām īpašākās ir melno smilšu, gan ar aktīvas atpūtas iespēju pārbagātību ūdenī, kalnos un zaļojošā dabā. Vēl viens salas trumpis ir tās gardais ēdiens.

Ieceļošana

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Spānijā bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā. Latvijas pilsoņi var ieceļot arī ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai nepieciešama pase. Ceļošanas dokumentam jābūt derīgam līdz ceļojuma beigām.

Spānijā šobrīd atcelti ar Covid-19 saslimšanu saistītie ieceļošanas ierobežojumi un personām nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija pēc ieceļošanas. Tomēr aizsargmaskas lietošana ir obligāta apmeklējot ārstnieciskas iestādes un aptiekas.

Foto: Shutterstock

Klimats

Tenerifē ir subtropisks klimats ar siltām vasarām un ļoti maigām ziemām. Saule lutina visu gadu. Gada karstākais mēnesis ir augusts ar vidējo dienas temperatūru 31 grādu vidējo zemāko temperatūru 22 grādiem. Gada vēsākais mēnesis ir februāris, ar vidējo dienas temperatūru 22 grādiem un vidējo zemāko temperatūru 15 grādiem.

Viesnīcu specifika

Viesnīcas kategoriju šeit apzīmē ar zvaigznēm, apartamentu kategorijas – ar atslēgām. Kategoriju nosaka atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas, apmēra un piedāvāto pakalpojumu kvalitātes, no apkalpošanas līmeņa, no viesnīcas numuru lieluma un to aprīkojuma.

Viesnīcās var lūgt iemaksāt drošības naudu par papildu pakalpojumiem (starptautiskajām tālruņa sarunām, mini bāra izmantošanu un tamlīdzīgām lietām). Drošības naudas apmērs katrā viesnīcā var atšķirties un tā tiek atgriezta, izrakstoties no viesnīcas.

Foto: Shutterstock

Kanāriju salās nav viesnīcas ar privātām pludmalēm. Ieeja pludmalē ir bezmaksas, taču par guļamkrēslu un saulessargiem pludmalē jāmaksā atsevišķi.

Ko apskatīt

Loro parks ir visvairāk apmeklētā vieta Tenerifē. Parks atrodas salas ziemeļu daļā "Puerto de La Krusa" kūrortā un izveidots 1972. gadā. Loro parks tiek dēvēts arī par papagaiļu parku, jo tajā dzīvo vairāk nekā 350 šo raibo putnu sugu (kopumā vairāk nekā 3500 papagaiļu), kas ir lielākā papagaiļu kolekcija pasaulē. Tāpat parkā iekārtots pingvinārijs, kur var vērot dresētu vaļu, delfīnu un jūras lauvu priekšnesumus. Parka lepnums ir gigantisks akvārijs, kurā atrodas vairāk nekā 15 tūkstoši jūras iemītnieku sugas no visas pasaules un apmēram 40 koraļļu veidu. Akvārija iekšienē izveidots 18 metrus garš stikla tunelis, kur aiz stikla sienām peld haizivis un citas jūras radības. Starp lepnajiem tropu augiem dzīvojas arī sešas gorillas, kas pirms dažiem gadiem tika atvestas no vairākiem Eiropas zooloģiskajiem dārziem. Eksotisko tropu augu paēnā pie ūdens snauž krokodili, pelikāni ķer zivis, pa kokiem kāpelē šimpanzes. 135 tūkstošus kvadrātmetru lielā parka apmeklējumam jāieplāno pilna dienu.

Salas centrā paceļas Teides vulkāns, kas ir trešais lielākais vulkāns pasaulē (3718 metrus augsts, 20 kilometrus diametrā) un augstākais kalns Spānijā. Vulkāna parka kopējā teritorija aizņem 18 900 hektārus un iekļauta UNESCO pasaules mantojumu sarakstā. Līdz vulkāna 3555 metru augstumam var pacelties ar trošu dzelzceļu, atlikušos 200 metrus var pieveikt kājām. Drošības nolūkos pa vulkāna sastingušā krātera dibenu apmeklētājiem staigāt ir aizliegts.

Kā nesen Teidē kāpa Selīna, lasi rakstā "Mans pirmais kalns – Teide jeb kā es gandrīz neuzkāpu vulkānā"



Seno Tenerifes iedzīvotāju guanču pirms tūkstošiem gadu celtās Gjumeru piramīdas ir ļoti līdzīgas citu seno civilizāciju piramīdām Meksikā un Peru, taču to izcelsme nav pilnībā skaidra. Kopumā šeit ir sešas piramīdas, un piramīdu parkā ir arī vairāki krāšņi dārzi, piemēram, indes dārzs, kurā vienkopus aplūkojami vairāk nekā 70 toksiski augi no visas pasaules.

Maska ciematiņš ir paslēpies kalnu masīvā un, lai gan vēl pavisam nesen bija absolūti nošķirts no ārpasaules, tagad ir viens no apmeklētākajiem salas ciemiem. Maska ciematiņš priecē viesus ar skaisti uzturētām mājām, izsenis bruģētām ielām, izciliem Tenerifes klasiskās arhitektūras paraugiem. No šejienes paveras brīnišķīgi skati uz aizām un kalnu serpentīniem. Šeit noteikti ir vienas no grandiozākajām, elpu aizraujošākajām salas ainavām.

Foto: Shutterstock

Tenerifes dienvidu kalnos ir Ērgļu parks (Park Las Aquilas) jeb Džungļu parks. Tā teritorija aizņem 75 tūkstošus kvadrātmetru un starp akmeņainajām klintīm sazaļojuši īsti tropu džungļi. Parkā iekopts brīnišķīgs dārzs ar eksotiskiem augiem, te trokšņo ūdenskritumi, pastaigājas lauvas, rāpo krokodili, saulē sildās begemoti un orangutāni. Bez lieliskās floras un faunas parks ievērojams arī ar to, ka šī ir vienīgā vieta pasaulē, kurā notiek dresētu plēsīgo putnu priekšnesumi. Ērgļi reizi pa reizei lido pa salu, taču vienmēr atgriežas. Parkā brīvā dabā lido ne tikai ērgļi, bet arī krāsaini papagaiļi.

17 kilometrus garā "El Viento" ala ir garākais vulkāniskais tunelis Eiropā. Vulkāna izvirduma laikā lavas virsma sastinga, saskaroties ar gaisu. Zem šī slāņa lava turpināja tecēt, veidojot tecēšanas tuneli. Lavai pilnībā aiztekot, aiz tās palika šī ala, ko tagad iespējams izstaigāt ikvienam interesentam.

Ko nogaršot

"Gofio" – kukurūzas miltu putra vai plācenīši;

"Sancocho canario" – sautēta zivs (visbiežāk asaris);

"Ropa vieja" – sautēta vistas vai liellopa gaļa ar kartupeļiem;

"Conejo al salmorejo" – īpašā mērcē sautēts trusis;

"Gazpacho" – no dažādiem dārzeņiem gatavota aukstā zupa;

"Tortilla" – omletes ar dārzeņiem, sieru, zaļumiem, sīpoliem un tamlīdzīgām piedevām;

"Bienmesabe" – saldais mandeļu krēms, kam pievienots olas dzeltenums un kanēlis. Tas ir populārākais deserts Kanāriju salās;

Sangrija – sarkanvīna un šampanieša kokteilis, kuru pasniedz krūkās ar ledu un pievienotiem sagrieztiem svaigiem augļiem.

Vērts zināt