Tiem līdzās cilvēks ir tikai 'īkstītis' – milzu koki Kalifornijā

Daba ir pārsteidzoša. Reizēm tā liek elpai aizrauties nevis neaprakstāma skaistuma, bet vēriena dēļ, un tu pie sevis uzdod jautājumu – kā kaut kas tāds maz eksistē? Šādi vai līdzīgi jautājumi noteikti raisās, pirmo reizi nostājoties pretī dabas gigantiem – milzu sekvojas kokiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Milzu sekvojas jeb mamutkoki ir vieni no lielākajiem un vecākajiem kokiem pasaulē. Pateicoties mizā esošajam tanīnam, kas pasargā no puves, kukaiņiem un pat uguns, tie var augt vairāk nekā trīs tūkstošus gadu. Masīvie koki var izaugt no 54 līdz 76 metriem.

Šobrīd Sekvojas nacionālajā parkā aug garākais un, iespējams, slavenākais koks pasaulē, kam dots nosaukums Ģenerālis Šermans. Tā diametrs ir 11 metru (pie zemes – 31 metrs), augstums – 84 metri. Aptuvenais vecums tiek lēsts 2300–2700 gadi, svars – 2100 tonnas. Ģenerālis Šermans aug Milzu mežā, kurā aug pieci no desmit lielākajiem kokiem pasaulē.

Ik gadu Sekvojas nacionālo parku apmeklē apmēram miljons interesentu, kas savām acīm vēlas redzēt majestātiskos milžus.

Milzu sekvojas aug tikai Sjerranevadas rietumu nogāzēs Kalifornijā un, lai gan Sekvojas nacionālais parks nav vienīgais, kur apbrīnot šos milžus, tas ir vecākais nacionālais parks, kur tik plašā mērogā ir sekvoju dzīvotne. Parks izveidots 1890. gadā, lai aizsargātu unikālos kokus no mežistrādes (to koksne ir ļoti vērtīga).

Raksta tapšanā izmantotie avoti: www.doi.gov.com, www.nps.gov.com, www.traveltrends.com.