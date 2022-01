Trīs saulaini galamērķi, ja vēlies aizbēgt no ziemas

Ja esi noilgojies pēc vasaras, saules un karstuma, gribi izbaudīt savu mīļāko gadalaiku, tad aplūko kādu no trīs siltajiem galamērķiem – Ēģipte, Kuba vai Seišelu salas. Būsi saules apmīļots, gastronomiski lutināts un pozitīvām emocijām piepildīts. Kādēļ gan neaizbēgt nedaudz no ziemas? Šīs būs brīnišķīgas atmiņas ar draugiem vai ģimeni.

Ziema ir tiešām brīnumains gadalaiks, taču ne visiem tas ilgstoši rada patīkamas sajūtas. Nemitīgi jāietin sevi biezā šallē, džemperī un vilnas zeķēs. Labākajā gadījumā ārā ir nulle grādu, kas nozīmē, ka tik ļoti nesals, bet zem kājām būs slapja sniega žļurga. Tā vien gribas ielīst karstā vannā, malkot tēju, pasapņot par labajām vasaras dienām un ieplānot bēgšanu no ziemas. Dažkārt vajag tikai nelielu pamudinājumu, lai dotos ceļojumā, tāpēc šajā rakstā piedāvājam tūrisma operatora “Novatours” trīs ziemas sezonas galamērķus, kas atgriezīs vasarā.

Taču pirms iegrimsti saulainajos galamērķos, "Novatours" pārdošanas nodaļas vadītāja Sanda Roze stāsta, ka arī sniegotu aktivitāšu kārotājiem ir iespēja doties uz slēpošanas kūrortiem Francijā un Itālijā. Vasaras cienītājiem piedāvājumā šobrīd ir ceļojumi uz ziemas sezonas galamērķiem – Ēģipti un Kanāriju salu Tenerifi, Dubaiju, kā arī Kubu, Maurīciju salām, Taizemi, Seišelu salām, Meksiku, Tanzāniju, Maldīvu salām un Vjetnamu.

Savukārt vasarā ceļotājus sagaidīs virkne citu galamērķu - Turcija, Bulgārija, Melnkalne, Tunisija, Itālija un Portugāle, taču kā jaunums būs Grieķijas sala Kefalonija.

Ēģipte – Nīlas kruīzs

Foto: Privātais arhīvs



Ēģipte lepojas ar bagātu vēsturi, mitoloģiju, dievu tempļiem, faraonu dārgumiem, pieminekļiem un neparasto dabu. Taču kopš seniem laikiem dzīve šeit visintensīvāk ir virmojusi pie Nīlas - Āfrikas garākās upes krastiem. Populārākais laiks dodoties šādos kruīzos ir ziema – decembris, janvāris, februāris. Krūzi mēdz būt vairākas dienas gari, taču izvēloties kruīza ceļošanas veidu, ir iespēja apmeklēt Ēģiptes spilgtākās un lielākās pilsētas – galvaspilsētu Kairu un Aleksandriju, kā arī apciemot ievērojamākos Ēģiptes arhitektūras objektus: Gīzas piramīdas, Aleksandrijas bibliotēku, nepabeigto obelisku, Abu Simbel, Komoru salas.

Un patiesībā nebūt nav obligāti nepieciešams tērēt daudz laika, lai apskatītu visas Ēģiptes apskates vietas. Tā vietā var doties uz Mini Ēģiptes parku, kur skatāmas dažādu populārāko objektu nelielas kopijas, kā arī citi mākslas darbi.

Kuba

Foto: Shutterstock



Kuba ir viena no pasaules intriģējošākajām valstīm. Šeit ir lielisks klimats, baltas smilšu pludmales, caurspīdīga un silta Karību jūra, autentiskā Havana, senās automašīnas, salsa, cigāri un rums. Kubā ierodas arvien vairāk tūristu, valsts mainās un piedāvā aizvien plašākas iespējas lieliskai atpūtai un piedzīvojumiem. Starpcitu retro mašīnas šeit ir ļoti daudz, tāpēc sagatavo fotoaparātu.

Kuba jau izsenis ir vieta, kurā tūristiem tīk paciemoties tieši tagad, ziemā, taču tie, kuri pabijuši šajā zemē, saka, ka ir gan tūristu, gan vietējo Kuba. Kuba ir lieliska vieta, kurā aizbēgt no pelēcības, jo tur viss ir košs un krāsains – skaistas pludmales ar tirkīzzilu jūru un palmām gar ziemeļu krastu, brīnišķīgā Havana un salīdzinoši zemās cenas dzīvošanai to padara par ideālu atpūtas vietu.

Ja runājam, kādas drēbes ceļojumā uz Kubu jāliek koferī, nebaidies ņemt visplānāko jaku un ērtākās sandales – dienas gaitā gaisa temperatūra ir ļoti silta, sasniedzot pat +28 grādus.

Seišelu salas

Foto: Pixabay



Seišelu salas nereti tiek dēvētas par īstu paradīzi. Mazā valstiņa, kas atrodas Indijas okeānā, uz ziemeļiem no Madagaskaras, sastāv no vairāk nekā 115 salām. Lai arī lielākā daļa no tām netiek pastāvīgi apdzīvotas, tās ir iecienījuši tūristi. Viesojoties eksotiskajā salu arhipelāgā, ir vērts ieplānot īpaši Praslinas salas iepazīšanu, jo tā tiek uzskatīta par cilvēku neskartāko salu un laiku gaitā tā gandrīz nemaz nav mainījusies. Sala glabā UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļauto dabas rezervātu "Vallée de Mai".

Ja vēlies gastronomisku ceļojumu, tad ģeogrāfiski pateicīgās atrašanās vietas dēļ, Seišelu salu virtuve ir bagāta ar zivīm un jūras veltēm. Zivis vai jūras veltes parasti tiek pasniegtas ar rīsiem. Visi ēdieni tiek pasniegti ar citronzāli, kliņģerīšiem un ingveru. Seišelu salu virtuvē jūtama Ķīnas, Indijas, Āfrikas, Lielbritānijas un Francijas ietekme.

Pateicoties piekrastes klimatam šeit ir patīkami silts laiks, kas dominē visa gada garumā. Gan gaisa, gan ūdens vidējā gada temperatūra ir aptuveni +28 grādi. Indijas okeāna salās ir divas galvenās sezonas – mitrā sezona un sausā sezona.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.