Trīs vietas Eiropā, kur meklēt starp akmeņiem iespiedušās mājiņas

Akmeņos ir jūtams pamatīgs spēks. Iespējams, tieši tāpēc šīs akmens mājas ar gluži vai magnēta spēku pievilina tūristus no visas pasaules. Turklāt šīs ēkas nav mums nemaz tik nesasniedzamas, jo meklējamas tepat, Eiropā.

Šajā reizē "Tūrisma Gids" izcēlis trīs vietas, kur meklēt mājiņas, kas iespiedušās starp akmeņiem. Kāda no tām tik vien kā viltīgi iekārtojusies starp akmens sienām, savukārt citos gadījumos milzu akmeņi ir daļa no ēkas, kalpojot par sienām vai pat jumtu. Lai vai kā – šīs savdabīgās ēkas ir īsti tūristu magnēti, tāpēc ieplāno ekskursiju nākamajā Eiropas ceļojumā uz kādu no šīm pieturvietām.