Tūrisma objekti, kas izskatās kā no nākotnes vai zinātniskās fantastikas filmas

Temperatūras pārbaude, roboti, kas dezinficē paklājus, un pretmikrobu pārklājumi durvju rokturiem, kinozāle, tauriņu dārzs un milzīgs ūdenskritums, kas šalc starp tūkstošiem augu. Tāda ir Čangi lidosta Singapūrā, kas ir ne tikai pacēlusi latiņu, bet radījusi pilnīgi nebijušus priekšstatus par to, kāda var būt lidosta. To redzot, ir sajūta, ka tā ir aina no zinātniskās fantastikas filmas, ne mūsdienu pasaulē ierasta ēka. Taču šis nav vienīgais arhitektūras piemērs, kas tūristus piesaista ar savu futūristisko iespaidu.

Būt tūristam nozīmē gūt cita veida pieredzi, un tas var attiekties uz daudzām jo daudzām lietām. Viena no tām noteikti ir arhitektūra – iespaidīgas ēkas ar iepriekš neredzētiem risinājumiem, kas vizuāli izskatās mazliet ne no šīs pasaules.

"Pasērfojot" pa arhitektūras nozares mājaslapām un papētot projektus, kas jau top vai tiks uzsākti tuvākajā laikā, nerimst pārsteigums, atskārstot, kādi brīnumi tiks radīti. No veselas izklaides atrakciju pilsētas, kas izskatās pēc cauruļu, spirāļu un loku samezglojuma (projekts "Qiddiya" Saūda Arābijā) līdz "eko" kūrortam, kas izskatās pēc filmu "Avatars" un "Zvaigžņu kari" hibrīda (projekts "Nautilus Eco-Resort" Palavanā, Filipīnās). Apbrīnojami, kādā pasaulē mēs dzīvosim... Bet jau līdz šim radīti vairāki gana pārsteidzoši arhitektūras šedevri, kas piesaista tūristus ne tikai nemateriālās vērtības, bet arī neparastā izskata dēļ.