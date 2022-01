Katrai ceļojuma atmiņai vienmēr ir garša. Saikne ar pārtiku ceļojuma laikā ir daļa no komunikācijas ar valsti. Šāda gastronomiska pieredze nav domāta tikai tiem, kas var atļauties dārgus un šikus restorānus vai apmeklēt dārgas vīna darītavas. Tūrisma nozare ir radoša un ceļotāju intereses apzinās. Ir plašs iespēju klāsts jebkuram budžetam un gaumei. Tāpat kulinārijas tūrisma profesionāļi seko līdzi tendencēm un piedāvā veģetārus un vegāniskus ēdienus, kā arī vēlās brokastis.

Dodoties ceļojumā, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir garšīgs ēdiens. Gastronomiskais jeb kulinārijas tūrisms pēdējos gados nav sveša lieta, tā ir jēgpilna pieredze, kuru nebaudām katru dienu, tāpēc ēdiena izzināšana nav tikai papildinājums ceļojumam, bet bieži galvenā motivācija un mērķis.

Britu servisa un cenu salīdzināšanas aģentūra "Uswitch" veikusi pētījumu par ceļotāju iemīļotākajām pilsētām Eiropā, kur doties baudīt tieši ēdienu. Pētījums veikts, balstoties uz ceļotāju pieredzi, ar kuru tie dalījušies "Tripadvisor" vietnē, salīdzinot valstu piedāvājumus kategorijās: veģetāriešiem, alus un kafijas mīļotājiem, ātrās ēdināšanas un vēlo brokastu piedāvājums, kā arī cenas un restorānu klāsts.

Ja plāno brīvdienu ceļojumu un īpaši svarīgs faktors ir gastronomiskais baudījums, tad iepazīsties ar "Top 5" Eiropas pilsētām, kas pētījumā novērtētas kā ēdienu mīļotājiem draudzīgākās. Jāpiebilst, ka no pētījumā apskatītajām 30 Eiropas galvaspilsētām Rīga ierindojas 11. vietā, saņemot 68,53 punktus no 100, taču, neskatoties uz to, ka tikai pēdējos gados Latvijā manāms piedāvājums veģetāriešiem, Rīga ierindojas desmitajā vietā starp Eiropas pilsētām ar plašāko veģetāro piedāvājumu.