Viesnīcas, kas apbur: 'instagramīgākās' naktsmītnes Eiropas dienvidos

Viesnīcas, kur burtiski katrs stūris ir kā no skaistākajām "Instagram" fotogrāfijām. Patiešām, šajās viesnīcās arī top daudzas fotogrāfijas, kuras vēlāk kļūst par sociālo mediju grāvējiem un iedvesmas avotu ceļotājiem. Nemaz tik tālu tādas viesnīcas nav jāmeklē. Tepat Eiropas dienvidos ir vairākas digitālā satura veidotāju iecienītas viesnīcas, stāsta "Coral Travel Latvia" vadītāja Sabina Saikovskaja.

"LIU Resorts", Turcija



Viesnīca apvieno perfektu arhitektūru ar grezniem apartamentiem. "Liu Resorts" ir komforta un unikāla dizaina kopums. Katrs elements viesnīcā ir kā radīts, lai dot estētisku baudījumu viesiem. Bet apkārt ir bezgalīgi skaista Vidusjūras dabas ainava – saulē mirdzošs ūdens, palmas un mīkstas smiltis. Viesi var izbaudīt skaistos apartamentus un atpūtas zonu, kurā var ne tikai atpūsties, bet arī taisīt fotouzņēmums, kas līdzināsies pastkartēm. Savukārt viesnīcas pavāri piedāvā baudīt gardus ēdienus, kuri vienlaikus sniedz baudu gan garšas kārpiņām, gan acīm.

"Mylome Luxury Hotel Resort", Turcija



Mūsdienīgs un bagātīgs dizains, milzu baseini no kuriem paveras skats uz Vidusjūru un protams apartamenti, kuros viss ir pārdomāts līdz pēdējai niansei. Viesnīcu ir iecienījuši daudzi digitālā satura veidotāji, kuri vēlas savu atvaļinājumu atspoguļot pēc iespējas krāšņāk. Viesnīca ir ne vien pasakaini skaista, bet arī piedāvā dažādas izklaides, atpūtas zonas pie baseina, kafejnīcas un bārus – viss laiskam atvaļinājumam. Savukārt viesnīcas pavāri piedāvā gardu un estētisku ceļojumu pa dažādām pasaules virtuvēm.

"Sherwood Exclusive Kemer", Turcija



Viesnīca atrodas Taurus kalnu pakājē un blakus blakus Zilā karoga pludmalei. Skaties, kur gribi, visur daba apbur ar savu skaistumu. Savukārt viesnīcas teritorijā atrodas atpūtas vietas, bērnu ūdens atrakcijas, veikali, kolorīti restorāni, kafejnīcas un pat paviljons, kura griestus rotā krāsaini lietussargi. Saprotams, arī ēdieni atbilst augstajiem viesnīcas standartiem: turku un itāļu virtuve, jūras velšu un saldumu plašais klāsts apburs pat izvēlīgāko gardēdi.

"Sheraton Miramar", Ēģipte



Viesnīcā atrodas pašā Valparaiso līča malā. Vēl drusku un jūras viļņi sāks sisties pret viesnīcas sienām, Taču tas nodrošina pasakainu skatu – viesnīcā ir neskaitāmas terases, kur var baudīt rīta kafiju vai vakara vīna glāzi, baudot jūras skatus. "Instagramīga" ir ne tikai viesnīca, kuras interjeri patiešām apbur, bet arī piedāvātie ēdieni. Šeit pavāri ir kā mākslinieki, kuri lielu uzmanību velta skaistām formām. Atpūta, skaistas fotogrāfijas un gardi ēdieni, tomēr ir maz, lai tā būtu laba kūrorta atpūta. Tādēļ šeit var baudīt spa procedūras, dzīvo mūziku, bet azartiskākie var doties uz kazino.

"Sunrise Tucana Resort", Ēģipte



Viesnīca ir saņēmusi visvairāk apbalvojumus "all inclusive" viesnīcu kategorijā Sarkanās jūras reģionā. Viesnīca lepojas ar savu autentisko interjeru, kurš apvieno modernās rietumu tendences ar senatnīgo austrumu stilu. Turklāt viesu apkalpošana ir augstā līmenī, padarot atpūtu vēl patīkamāku. Skaistus kadrus var ķert pa visu viesnīcu – pītas mēbeles, balsinātas sienas, kaktusi un austrumiem raksturīgās zilā ornamenta flīzes. Jā, izklausās mazliet pēc Austrumu pasakas. Viesnīcā piedāvā palutināt ne tikai savu ķermeni un prātu ar lielisku atpūtu, bet arī savas garšas kārpiņas ar gardiem ēdieniem.

"The Oberoi Beach Resort", Ēģipte



Viesnīcai ir visai iespaidīgs sekotāju skaits instagramā. Popularitāti tā iemantoja ar savu interesanto arhitektūru, kas atgādina austrumu pili un greznajiem apartamentiem no kuriem paveras satriecošs skats uz kalniem un jūru. Terases, baseini aiz kuru malas plešas jūra, nojumes ar baltiem aizkariem, kuras lēni peld pa baseinu – šī tiešām varētu būt fotogēniskākā viesnīca, kur pavadīt atpūtu. Turklāt viesnīca popularizē veselīgu dzīvesveidu, tādēļ rūpējas, lai ēdiens būtu gards, daudzveidīgs, protams, arī skaists un galvenais veselīgs. Starp citu, 2022. gadā "TripAdvisor" to iekļāva starp 25 labākajām pasaules viesnīcām.

"The Syntopia", Grieķija



Arī Grieķija piedāvā viesnīcas, kuras sava dizaina dēļ ir kļuvušas par izcilām atvaļinājumu fotogrāfiju vietām. Patiesi skaista ir arī Krētas viesnīca "The Syntopia". Baseins, izcils spa, moderns interjers un pat brīvdabas kino – pilnīgi viss izskatās kā no "Instagram". Turklāt pavisam netālu atrodas pludmale, kurā var baudīt Vidusjūras skaisto pludmali. Ēdienkarte ir veidota atpūtnieku stilā – kokteiļi un vieglas uzkodas, kuras palutinās garšas kārpiņas. Savukārt gardēžiem izaicinājumu met viesnīcas restorāns, kurā apmierinājumu gūs ikviens.

"Minos Beach Art Hotel", Grieķija



Grieķijai raksturīgā baltā māla arhitektūra papildināta ar zilā ūdens baseiniem un džungļu cienīgiem zaļumiem piešķir viesnīcai īpašu estētiku un šarmu. Turpat aiz baseina sākas Vidusjūra. Šeit var izbaudīt ainavisko dabu un mūsdienu dizainu. Savukārt interjers atspoguļo vietējās mākslas daudzveidību, kas rada autentiskuma sajūtas. Viesnīca lepojas ar vietējo kultūru, tādēļ arī savos restorānos un kafejnīcās piedāvā Krētas tradicionālos ēdienus, kā arī vietējos produktus.

"Elounda Peninsula Hotel", Grieķija



Viesnīcas interjeru veidoja viens no pasaulē populārākajiem interjera dizaineriem, kas parūpējās, lai viss būtu nevainojami. Savukārt no baseina paveras brīnišķīgs skats uz pludmali un dūmakainajiem kalniem. Bet, ja kādam vēl tūkst skaisto ainavu, tad viesnīca rīko jahtas izbraucienus pa Mirabello līci, kas ir viens no fotogrāfu iecienītākajiem dabas objektiem. Viesnīcas restorānā var baudīt ēdienus no visas pasaules. Ir iespēja izgaršot arī grieķu nacionālos ēdienus, kā arī vietējo ražotāju vīnus.