Vietējo greznība pret kluso tuksneša burvību: Apvienoto Arābu Emirātu pērle – Šārdža

Apvienotos Arābu Emirātus veido septiņi emirāti, un viens no tiem ir Šārdžas emirāts, kas gan platības, gan apdzīvotības ziņā ierindojas aiz Abū Dabī un Dubaijas. Tautā un arī tīmeklī runā, ka Šārdža ir visai konservatīva savos uzskatos un būs jāielāgo par kādu likumu vairāk, pirms turp doties, taču tas nebūt neizslēdz to, ka tas ir eksotisks galamērķis, kas pārsteidz ar ikdienas dzīvi, kultūru un, protams, fantastiskiem galamērķiem, kas mijas ar augstceltnēm un tuksnešaino ainavu.

Pateicoties tūrisma firmai "Novatours" un tūrisma centram "Visit Sharjah", "Tūrisma Gidam" bija iespēja iepazīt šo emirātu.

Šārdžas emirāts uzņem visai krāšņi. Protams, ne tikai ar varenu sutu pat nakts tumšākajās stundās, bet arī ar spēcīgu vētru, kas stundas laikā no pāris pilēm uz automašīnas vējstikla pārtop lielā haosā. Šoferītis vien izbrīnā noteic, ka šeit dzīvo jau 12 gadus, bet neko tamlīdzīgu nav redzējis, – ir sajūta, it kā debesis ar zemi kopā grieztos, ūdens uz ceļiem sakrājies visai iespaidīgā līmenī un stiprais vējš dancina dažādus priekšmetus. To, ka šāds negaiss ir rets viesis, rāda arī tas, ka pulksten divos naktī pie logiem ir manāmas izbrīnā ieplestas acis, bet viesnīcas personāls steidzīgi uzslauka nedaudz applūdušās iekštelpas. Naktī notikušais jandāliņš jūtams arī nākamajā dienā – debesis vēl joprojām šķiet drūmi savilkušās, bet viļņi ar ļaudīm spēlē ķegļus un plēš nost trūcīgās drānas no miesām.

Neraugoties uz krāšņo sagaidīšanu, pārējās dienas lutina – nu gluži kā tūrisma sezonā pienākas. Dienā ar +38, bet naktī ar +33 grādiem pēc Celsija.

Ko apskatīt šajā pusē? Lūk, fantastiskas idejas un padomi, ko vērts likt aiz auss.