Viss, kas jāzina, pošoties uz tuksneša un paklāju zemi Tunisiju

Tunisija ir kā maģiskas krustceles, kurās mijas arābu un franču kultūra, svelmains tuksnesis un atsvaidzinoša jūra, apburoši lēns dzīves temps un vietējo iedzīvotāju karstasinīgums ar neizsmeļamu spēju priecāties par dzīvi. Tūroperatora "Novatours" speciālisti apkopojuši būtiskākos faktus, kas noderēs tiem, kas plāno ceļojumu uz Tunisiju.

Atvaļinājums Tunisijā ir īsts Āfrikas eksotikas un arābu viesmīlības apvienojums. Ceļojot pa to, var nonākt stepē vai kalnos, attapties pie ar krāsām pārsteidzoša sāls ezera, un, protams, pasaules lielākajā tuksnesī, Sahārā. Te arī neiztrūkst pludmales valdzinošā atsvaidzinājuma. Tunisija ir valsts, kuru vismaz reizi ir vērts iekļaut savos brīvdienu plānos.

Ieceļošana un vīzas

Latvijas pilsoņiem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Tunisijā, uzturoties valstī uz laiku līdz 90 dienām. Ieceļojot, var tikt lūgts uzrādīt viesnīcas rezervāciju vai citu apliecinājumu par izvēlēto uzturēšanās vietu.

Latvijas nepilsoņa pases turētājiem vīza nav nepieciešama, ja ieceļošanas mērķis Tunisijā ir tūrisms organizētā tūrisma grupā (vismaz piecas personas). Ieceļojot Tunisijā, jāuzrāda viesnīcas rezervācija, biļete turp un atpakaļceļam, ceļojuma apdrošināšana. Ieceļojot valstī ar citu mērķi vai individuāli, nepilsoņa pases turētājiem pirms brauciena jānoformē vīza Latvijā akreditētajā Tunisijas vēstniecībā Polijā.

Tunisijā šobrīd var ieceļot bez Covid-19 vakcināciju apliecinošiem dokumentiem vai negatīva Covid-19 testa rezultāta.

Izceļojot no Tunisijas, no visiem ārvalstniekiem, arī bērniem, tiek iekasēts izceļošanas nodoklis 30 Tunisijas dināru (13,17 eiro) apmērā. Nodokli var samaksāt viesnīcās, tūrisma kompānijās, muitā, bankās un tabakas veikalos (apliecinājums par maksājumu – zīmogs).

Pasei pēc izceļošanas no Tunisijas jābūt derīgai vēl sešus mēnešus. Un svarīgi – vienmēr, pirms pošanās ceļā rūpīgi jāiepazīstas ar ieceļošanas un izceļošanas noteikumiem, jo tie var mainīties.

Foto: Shutterstock

Klimats



Tunisijā valda Vidusjūras tipa klimats: daļēji sauss iekšzemē, sauss dienvidos. Vidējā temperatūra decembrī ir ap 11 grādiem, jūlijā – ap 29 grādiem.



Transports

Tunisijā ir labi attīstīta transporta sistēma. Īpaši ērta ir vilcienu satiksme, kas nodrošina ātru un izdevīgu pārvietošanos valsts iekšienē. Ceļi visā valstī ir ērti un droši. Tunisijā taksometri ir dzeltenā krāsā un tiem ir īpašas numurzīmes. Visi taksometri ir aprīkoti ar skaitītājiem, tāpēc vadītājiem nav iespējas krāpties. Tomēr jāuzmanās no taksometru vadītāju negodīgas vēlmes nopelnīt vairāk, piemēram, piedāvājot fiksētu brauciena cenu vai piemērojot nakts tarifu.

Starp pilsētām kursē arī satiksmes autobusi, kuru cenas ir ļoti zemas. Baltas krāsas mikroautobusi ar melnām svītrām (luāži) kursē starp pilsētām pa noteiktajiem maršrutiem un ir ērts satiksmes līdzeklis. Par brauciena cenu iepriekš jāvienojas ar vadītāju. Brauciens pilsētas robežās izmaksās aptuveni 1 dināru (30 centi).

Veikalu darbalaiki

Lai gan veikalu darbalaiks atkarīgs no atrašanās vietas un sezonas, ierasti tie sāk darbu no pulksten 9. Vasarā, kad pa dienu ir ļoti karsts, daudziem veikaliem un valsts iestādēm ir pēcpusdienas pārtraukums, bet darbu tās atsāk pulksten 16.30. Veikali un valsts iestādes parasti strādā no pirmdienas līdz sestdienai.

Daudzi muzeji atvērti no pulksten 9 līdz pulksten 16 vai 17. Karstajos mēnešos un Ramadāna laikā (devītais un svētais gavēņa mēnesis islāma kalendārā, kas sākas ar jauna mēneša iestāšanos) bankas strādā no pulksten 8 līdz 12, bet vēsākos mēnešos laikā no pulksten 9 līdz 17.

Viesnīcu specifika

Tunisijas viesnīcu klasifikācijas standarti ir atšķirīgi no Eiropas standartiem, tas ir, viesnīcu līmenis ir nedaudz zemāks, salīdzinot ar viesnīcām Eiropā. Daļa to atrodas vecās ēkās, kas ir tikai daļēji atjaunotas, tomēr pēdējo gadu laikā aizvien lielākas investīcijas tiek veiktas valsts viesnīcu atjaunošanā, celtniecībā un apkalpošanā. Lielākā daļa viesnīcu Tunisijā izceļas ar autentisku arhitektūru un neparastām, reģionam raksturīgām interjera detaļām.

Tūrisma infrastruktūra Tunisijā ir pietiekami labi attīstīta – šeit ir daudz dažādu kūrortu, kuros pieejamas dažādu kategoriju, līmeņu un cenu viesnīcas. Populārākās ir četru zvaigžņu viesnīcas.

Foto: Shutterstock

Lielākā daļa viesnīcu atrodas pie plašām pludmalēm ar smalkām smiltīm, kā arī tām raksturīgas plašas un dāsni apzaļumotas teritorijas. Ir kompleksi, kur plašo teritoriju dala divas vai trīs viesnīcas, kas atpūtniekiem kopīgi piedāvā pakalpojumus un izklaides iespējas. Šeit ļoti populāri ir veselības centri un jūras terapijas centri, kas ierīkoti viesnīcās vai to tuvumā. Gaisa kondicionieri viesnīcu numuriņos, parasti ir centrāli un darbojas sezonas laikā (no jūnija līdz septembrim) vai viesnīcas administrācijas zonās noteiktā laikā.

Ko apskatīt

Galvaspilsēta Tunisa ir moderna, dzīva un aktīva pilsēta, kur mūsdienas savijas ar senu vēsturi un paražām. Šeit arābu kolorīts īpaši labi sadzīvo ar Eiropas tradīcijām. Bieži vien šo pilsētu dēvē par mūsdienu Parīzi. Tunisā ir modernas šosejas, metro, daudz izsmalcinātas viesnīcas, restorāni un muzeji. Vecpilsēta ir sienu ieskauta un šauru ieliņu pilna. Skatu piesaista senās mošejas, vilina tirgus aromāti un krāsas, bet tirgoņi draudzīgi aicina iegriezties veikaliņos.

Foto: Shutterstock

Senos laikos Kartāga bija viena no lielākajām un varenākajām pilsētām pasaulē, taču pēc neskaitāmām kaujām un pilsētas iekarošanās cīņām, pilsēta tika pamesta. Kartāgas drupas ir viens no iespaidīgākajiem pieminekļiem varenajai feniķiešu impērijai. Katru gadu šo apvidu apmeklē tūkstošiem tūristu un arheologu, lai skatītu un pētītu milzīgo teritoriju, kur joprojām saglabājušās romiešu pilsētu drupas, amfiteātri, akvedukti, senās pirtis, iespaidīgi tempļi, spāņu un turku cietokšņi, viduslaiku tirgi un citas būves.

El Džemas amfiteātris ir neticami labi saglabājies Romas impērijas mantojums, kas atgādina par seno romiešu ietekmi uz Ziemeļāfriku. Celtni iespējams apskatīt ne tikai no ārpuses, bet arī pa tās gaiteņiem aiziet līdz pašai arēnai, kā to darīja gladiatori. Tāpat var uzkāpt līdz pašai augšai un iztēloties cilvēku pārpildīto kolizeju un gladiatoru cīņas. Amfiteātris uzbūvēts ap mūsu ēras 250. gadu, tajā varēja satilpt līdz 35 tūkstoši skatītāju. Apkārt amfiteātrim reiz vijās milzīgs tirgus, kas mūsdienās dod vietu starptautiskiem simfoniskās mūzikas festivāliem. Slaveno filmu "Gladiators" filmēja tieši šeit.

Kairuāna atrodas Tunisijas ziemeļaustrumos. Pilsētu 670. gadā dibināja arābi, un šeit atrodas senākā un eklektiskākā mošeja Āfrikā. Tās pagalmu daiļo apbrīnojamas marmora kolonnas, kas tika vestas no Romas un Bizantijas. Vēl viens apskates objekts pilsētā ir 9. gadsimtā pie pilsētas sienām ierīkotie baseini. Kairuānu dēvē arī par arābu paklāju galvaspilsētu. Tāpat tā ir slavena kā Tunisijas saldumu galvaspilsēta. Neskatoties uz to, ka īpašos Tunisijas cepumus var nobaudīt arī citās valsts vietās, vietējie apgalvo, ka Kairuānā tie ir labākie.

Džerba ir Tunisijas lielākā sala un tālākais kūrortu reģions valsts dienvidos. To mēdz dēvēt par Vidusjūras pērli vai Tunisijas Haiti. Pasakainā daba šeit rada apburošu atmosfēru. Džerbas salā ir 213 mošejas, bet vietējie musulmaņi rāda lielisku piemēru tam, kā ar toleranci izturēties pret citu reliģiju sekotājiem. Daudzi dodas uz Džerbas salu, lai baudītu pludmales. Šeit iespējams ne vien peldēties cilvēku pūļu nepārpildītās, palmu ieskautās pludmalēs, bet arī izmēģināt kaitošanu. Tieši Džerbas sala ir viens no lielākajiem Tunisijas kaitošanas un citu ūdens sporta veidu centriem.

Foto: Shutterstock

Senās pilsētas Dugas drupas ir ne mazāk iespaidīgas par slavenās Kartāgas drupām. Šeit arheoloģiskie izrakumi tiek veikti 65 hektāru platībā. Duga bija Numīdijas berberu karaļa pilsēta. Viens no tās slavenākajiem vēstures pieminekļiem ir amfiteātris, kā arī pilsētas drupas, saunas, arkas, tirgus un saieta laukumi, villas, pūniešu mauzolejs, Saturna, Merkūrija, Minervas svētnīcas un daudzas citas celtnes. Duga ir viena no vislabāk līdz mūsdienām saglabājusies antīkā pilsēta.

Manaras kalnā atrodas 13. gadsimtā dibinātā pilsēta Sidi Bu Saida, kas aizrauj ar savu skaistumu un arhitektūru. Pilsētu dēvē par Tunisijas Monmartru. Ir patīkami pastaigāties pa pilsētas baltajām ielām, kur aug milzīgi kaktusi un apelsīnu koki. Savukārt Mauritāņu kafejnīcas vilina ar patīkamiem aromātiem. Šeit piedāvā ne vien tēju un kafiju, bet arī ūdenspīpi. No Manaras kalna redzama Tunisijas galvaspilsēta.

Ko nogaršot

Kuskuss Tunisijā tradicionāli tiek gatavots māla konusa formas traukā (tadžīnā) kopā ar dārzeņiem un gaļu.

Brik ir Osmaņu impērijas mantojums, briks ir nesaldināta kūka, kas ietīta plānā mīklā un cepta eļļā.

Lablabi ir aunazirņu zupa, kas bagātināta ar ķiplokiem un ķimenēm, pasniegta kopā ar maizi.

Masfouf ir saldā kuskusa versija ar cukuru, granātābolu sēklām, datelēm.

Muloukhia tiek uzskatīts par vienu no populārākajiem Tunisijas ēdieniem. Muloukhia ir augs, kura lapas tiek izmantotas biezas mērces pagatavošanai, ko pasniedz kopā ar liellopu gaļu un ēd ar maizi.

Bambalouni jeb yoyos ir saldie virtuļi un viens no populārākajiem Tunisijas desertiem, ko bieži pārdod uz ielas.

Fakti, kurus vērts zināt