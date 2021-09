Zemes lielākie hiti jeb elpu aizraujoši dabas objekti

Māte daba savu darbu – radīt apbrīnojamus dabas objektus – pieprot izcili, un, pateicoties tai, mūsu planēta ir bagāta ar visdažādākajiem apskates objektiem, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Vulkāniskas salas, klintis, kas atgādina zvērus, un pārpasaulīgi skati – atliek vien izvēlēties, kas būs tavs nākamais galamērķis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā rakstā ''Tūrisma Gids'' ir apkopojis vienus no Zemes lielākajiem hitiem jeb dabas brīnumiem, kurus, ja vien tas ir iespējams, ikvienam vērts ieraudzīt dzīvē. Un pačukstēsim – klātienē tie izskatīsies vēl iespaidīgāki un elpu aizraujošāki nekā fotogrāfijās.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Marmora alas

Iespaidīgās Marmora alas (Cuevas de Mármol) Alas atrodas Čīlē, Heneralkarreras ezerā, ko baro no Andu kalniem tekošās straujās upes. To ūdenī ir minerālu daļiņas, kas saules gaismā rada brīnišķīgo zaļganzilo krāsu, reiz rakstījis ''Tūrisma Gids''. Tas ir liels ezers uz Argentīnas un Čīles robežas Patagonijā. Argentīnas pusē to dēvē par Buenosairesas ezeru.

Foto: Shutterstock

Šīs alas klintīs 6000 gadu laikā izveidojis ledāju ūdens, kas apskalo pussalu. Lielākajām alām ir arī nosaukumi, piemēram, Kapela un Katedrāle. To majestātiskās grotas un bāli zilā krāsa, kas rodas no ūdens atblāzmas, tiešām liek domāt par dievnamu.

Alās iespējams nokļūt tikai pa ūdeni, vairākās alās var iebraukt ar laivu. Ir izteikti minējumi, ka marmora klints bloks, kur izgrauztas alas, kopumā sver piecus miljardus tonnu. Akmens ir gaiši pelēks ar melnu dzīslojumu.

Vairāk lasi šeit.