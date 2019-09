Ziemeļigaunijas pērle: varenais Keilas ūdenskritums

Igaunija latviešiem ir ļoti saistošs galamērķis, jo tikai dažu stundu brauciena attālumā iespējams jau nokļūt "tuvajās ārzemēs". Igaunijā ir daudz skaistu un ievērības vērtu dabas brīnumu, un viens no tādiem ir Keilas ūdenskritumus.

Keilas ūdenskritums ("Keila juga") atrodas Igaunijas ziemeļos – aptuveni pusstundas brauciena attālumā no Tallinas, bet vidēji četru līdz piecu stundu attālumā no Rīgas (atkarīgs no tā, kādu maršrutu izvēlas).

Lai arī stundas, kas būs jāpavada auto, nav tik niecīgas, kā tad, ja apskatītu kādus dabas objektus Igaunijas dienvidos, šis galamērķis pavisam noteikti ir garā ceļa vērts.



Skaistais dabas brīnums ir sešus metrus augsts un vairākus desmitus metru plats, iemantojot augstu pozīciju Igaunijas diženāko ūdenskritumu izlasē. Tas ir trešais lielākais ūdenskritums visā Igaunijā, skaidrots oficiālajā ceļvedī "Visit Estonia".

Foto: Visit Estonia

Interesants tas ir arī tāpēc, ka atrodas uz Keilas upes un ūdens plūst pa kaskādi, atstājot šauru eju aiz paša ūdenskrituma.

Foto: Visit Estonia

Tuvumā atrodas arī skaisti atjaunota muižas ēka, kā arī dabas taka, kas sniedzas aptuveni trīs kilometru garumā.

Foto: Visit Estonia

