Ziemeļmaķedonijas šarms: septiņi iemesli, kādēļ doties uz šo pasakaini skaisto valsti

Ja plāno viesoties Ziemeļmaķedonijā, sagaidi dabas skaistumu, aizraujošas vēsturiskas ēkas, kā arī dzīvespriecīgu un viesmīlīgu vietējo kultūru. Jau skan pārāk vilinoši, ne tā? Iedvesmojoties no "Wanderlust" piedāvājam vairākus iemeslus, kādēļ vērts doties uz šo valsti.

Dabas spēks Ohridas ezerā



Nav nekā līdzīga Ohridas ezeram. Zils, šarmants tonis, ko papildina sens klosteris – tā ir Ziemeļmaķedonijas sirds. Tas ir viens no valsts slēptajiem dārgakmeņiem. Turklāt ezera teritorija pasludināta par UNESCO Pasaules mantojuma vietu.

Ezers ir elpu aizraujošs. Tik tālu, cik vien var saskatīt, tas mirdz un viz. Apsēdies uz zaļā pakalna, no kura paveras brīnišķīgais skats, un aptver neatkārtojamo noskaņu.



Vienā no ezera krastiem atradīsi Ohridu jeb vienu no senākajām apmetnēm Eiropā, teikts "Wanderlust". Ciemats ir gleznaini noenkurojies ezera malā, turklāt pilns ar neskaitāmām vēsturiskām baznīcām un klosteriem, ieskaitot "Sveti Jovan at Kaneo".

Tāpat dažu kilometru attālumā no Ohridas atradīsi Svētā Nauma klosteri – vienu no senākajiem un bagātākajiem klosteriem Ziemeļmaķedonijā.