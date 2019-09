8 jautājumi un atbildes, kas jāzina, plānojot ceļojumu uz Gruziju

Gruzīni lepojas ar pasaulē senākajām vīna darīšanas tradīcijām, lieliskiem ēdieniem, ugunīgu kultūru, brīnumskaistu dabu un leģendāru viesmīlību. To visu var pieredzēt, jau apmeklējot galvaspilsētu Tbilisi, kas pēdējo gadu laikā kļuvusi par īstu bohēmistu paradīzi, bet vērts spert soli arī ārpus lielpilsētas, lai izbaudītu autentisku vīna darītavu piedāvājumu, mežonīgo kalnu valdzinājumu un siltās jūras aicinošo maigumu.

Uz valsts galvaspilsētu Tbilisi un Kutaisi no Rīgas pieejami tiešie lidojumi ar “airBaltic” vai “WizzAir”. Tāpat, meklējot izdevīgākos piedāvājumus, apskati lidojumu cenas arī no Tallinas un Viļņas.

Viesojoties šajā valstī vasaras mēnešos, patiešām var pārņemt sajūta, ka esi nokļuvis paradīzes stūrītī. Tātad, ja esi pludmales prieku cienītājs, dodies uz Melnās jūras piekrasti – krāsaino, brīžam pat par daudz kaislīgo un spilgto Batumi ar mājīgo vecpilsētu vai Kvariati, kas arī ir viens no populārākajiem Melnās jūras kūrortiem un var piedāvāt brīnišķīgu kalnu un jūras apvienojumu ainavā. Atpūtai piemērots būs arī Boržomi nacionālais parks ar avotiem. Pārgājienu cienītājiem ieteicams izvēlēties Svanetiju, Tušetiju un Hevsuretiju, brīnišķīga ir arī Juta Kazbeka nacionālajā parkā.

Gruzija ir labs galamērķis arī kultūras baudīšanai. Ziemā Tbilisi opera un teātri gaida apmeklētājus, tāpat var ieteikt Tbilisi leļļu teātri ar neparasto pulksteņtorni, kuru rotā uzraksts latīniski, vēstot, ka raudāt drīkst tikai no smiekliem, un kuru izveidojis filmu “Kin-dza-dza” un “Mimino” autors Revazs Gabriadze. Lielu popularitāti ieguvis Tsinandali mūzikas festivāls, kas notiek septembra sākumā. Savukārt Tbilisi pilsētas un vīna svētki “Tbilisoba” parasti notiek oktobra pirmajā nedēļas nogalē un ir milzīgs pasākums, ko pēc Eduarda Ševardnadzes ierosinājuma sāka svinēt jau padomju laikos.

Vairāk nekā 8% Gruzijas iekšzemes kopprodukta veido tūrisms, un naktsmītnes iespējams atrast it visur. To līmenis atšķiras, bet visur sastapsi neviltotu viesmīlību. Daudzviet ģimenes mājās tiek izīrētas istabas, kur no rīta tiksi pacienāts ar tik pamatīgām brokastīm, ka līdz pat vakaram par ēšanu negribēsi pat domāt. Šādus piedāvājumus var atrast arī populārākajās naktsmītņu rezervācijas vietnēs – “Booking” un “airBnB”.