Vienas dienas ekskursija uz Gruzijas veco galvaspilsētu Mchetu

334. gadā tieši Mchetā par valsts galveno reliģiju pasludināta kristietība. Jāpiebilst, ka Gruzija un Armēnija tiek uzskatītas par vienām no pirmajām valstīm pasaulē, kas par oficiālo reliģiju pieņēma kristietību.

Viens no centrālajiem Mchetas apskates objektiem ir milzīga smilškrāsas baznīca. Tā ir 11. gadsimtā celtā Svetitskhoveli katedrāle, kas ir otrā lielākā baznīca Gruzijā. Leģenda vēsta, ka Kristus krustā sišanas laikā Jeruzalemē viņu apsargājis kareivis Eliass, kas, pēc vienas no versijām, derībās laimējis, bet pēc citas – nopircis tērpu, kurā Jēzus ticis sists krustā, jeb hitonu. Kad Eliass atgriezies mājās Mchetā, viņš izstāstījis māsai Sidonijai par Golgātā piedzīvoto un Jēzus krustā sišanu. Meiteni stāsts ļoti saviļņojis, un viņa gribējusi paturēt savās rokās svēto hitonu. Kā viņa tam pieskārusies, tā nomirusi, bet apģērbu turējusi tik cieši sastingušajās rokās, ka apglabāta kopā ar to. Uz viņas kapa izaugusi milzīga ciedru priede. (Šī gan ir drusku apšaubāma leģenda, jo vismaz Rietumu pasaulē pierasts uzskatīt, ka Jēzus hitons glabājas Trīres katedrālē Vācijā.)

Tomēr, kad vairākus gadsimtus vēlāk tikko nokristītais Ibērijas (tagadējās Gruzijas) valdnieks Mirians prātoja, kur celt pirmo baznīcu, viņš konsultējies ar svēto Nino (citur sauktu par Ņinu), kas pēc sapnī redzētas vīzijas no Turcijas Kapadokijas reģiona bija atnākusi uz Gruziju, lai atnestu kristīgo ticību. Un abi izlēma pirmo baznīcu būvēt tieši virs Sidonijas kapavietas. Valdnieks licis nocirst ciedru un izmantot to celtniecībā, bet vēl nav zinājis, tieši kādu baznīcu būvēt. Tad Nino atkal nākusi palīgā un sapnī redzējusi, ka eņģelis saliek visas kolonnas vajadzīgajās vietās. No rīta, tavu veiksmi, kolonnas jau stāvējušas attiecīgās vietās. Atlicis vien eņģeļu darbu turpināt.

Tagad apskatāmā baznīca, protams, ir vairākkārt pārbūvēta un paplašināta, bet tajā var apskatīt arī kolonnu no pirmās baznīcas. Tāpat vairākās svētbildēs attēlota šī leģenda.