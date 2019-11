1. decembrī Jūrmalā atklās iespaidīgo Gaismas parku

Jau trešo gadu Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā, iemirdzēsies gaismas skulptūras un dekori, veidoti no tūkstošiem LED lampiņu virtenēm. Gaismas parks tiks atklāts 1. decembrī – muzikāli izklaidējošā pasākumā ģimenēm ar bērniem. Svētki Dzintaru mežaparkā norisināsies no pulksten 16 līdz 19.

Gaismas skulptūras parkā iedegs 1. decembrī pulksten 17, taču apmeklētāji gaidīti no pulksten 16, kad muzikālus priekšnesumus sniegs Ziemassvētku vecīšu tubu kvartets "Magic 4" un latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele". Parkā būs apskatāma svētku eglīšu izstāde un bērni varēs satikt, iespējams, šogad pirmo Ziemassvētku vecīti. Līdz pulksten 19 svētki turpināsies ar dejām un rotaļām, radošām darbnīcām, aktivitātēm un izklaidēm lieliem un maziem, būs arī gardumi un silti dzērieni.

Sākot no 1. decembra, krēslas stundās, līdz ar pilsētas apgaismojuma ieslēgšanu Dzintaru mežaparka teritoriju – bērnu rotaļu laukumus, priežu zarus un apstādījumus, arī Dzintaru mežaparka skatu torni rotās gaismas dekori un dažādi objekti, kas veidoti no vairāk nekā 85 tūkstošiem krāsainu LED lampiņu virtenēm. Mežaparka skatu tornī mirdzēs no gaismas dekoriem veidotas sniegpārsliņas un dažādās krāsās izgaismoti sniega sanesumi kāpās. Lielākais un iespaidīgākais no dekoriem būs parka tiltiņš – arka, kas veidota jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 kilometru garumā. Parkā būs arī īpaša koku aleja, kas atgādina zvaigznājus naksnīgās debesīs, kur "Piena ceļā" varēs saskatīt krītošas zvaigznes un iedomāties vēlēšanos. 14 hektārus plašo Dzintaru mežaparka teritoriju krēslas stundās apdzīvos no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža zvēri.

Gaismas parka koncepciju veidojuši mākslinieki Jolanta Tūraite un Dominiks Koncevičs (Lietuva) un Latvijas iluminācijas eksperte Jevgenija Verovska.

Ziemas sezonā izgaismotais Dzintaru mežaparks kļuvis par apmeklētāju iecienītu atpūtas vietu Jūrmalā, tas sagādā prieku kā bērniem, tā pieaugušajiem. Pērn ziemas sezonā to apmeklēja vairāki desmiti tūkstošu interesentu – gan jūrmalnieki, gan pilsētas viesi.

Decembra sestdienās un svētdienās un arī 1. janvārī no pulksten 16 līdz 19 Gaismas parkā notiks radošās darbnīcas, rotaļas un citas aktivitātes ģimenēm ar bērniem.

Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu līdz pulksten 22. Ieeja parkā un pasākumos ir bez maksas.

Kā tur izskatījās pērn? Lūk, ieskats!