10 veidi, kā apceļot pasauli, nenodarot tai pāri

Ceļošana un jo īpaši lidošana rada lielu dabas piesārņojumu, taču vienlaikus tūrisma industrija nodrošina katru 10. darba vietu pasaulē, informē "Independent". Ņemot vērā lielo ekonomisko un emocionālo pienesumu, šobrīd ir būtiski ceļošanu padarīt draudzīgāku videi un vietējiem iedzīvotājiem. Viņi noteikti labprātāk uzņems atbildīgus un tolerantus tūristus, kuri rūpējas ne vien par savu atvaļinājumu, bet arī apkārtējo vidi.

Apdomā, kur vairāk vajadzīgi ceļotāji



Nākamo reizi, plānojot atvaļinājumu, tas jādara stratēģiski – izvēlies vietu, kur patiešām ir vajadzīgs tūrisma atbalsts. Piemēram, mazām valstīm, kas pārtiek no tūrisma, ir būtisks ikviens ceļotājs, jo šādi tiek nodrošināta iztika. Ir valstis, kur tūrisms ienes 90 procentus no kopējās ekonomikas, jā, šeit ir vitāla nepieciešamība pēc ceļotājiem. Taču jāatceras arī par reģioniem, kuri nav tik populāri, bet arī tiem ir nepieciešams ārzemju tūristu atbalsts. Iegaumē, ka ne vienmēr ir jādodas uz populārākajiem pasaules galamērķiem.

Dodies ceļojumā nesezonā



Zemākas cenas, mazāki tūristu pūļi un līdz ar to laipnāka ceļotāju sagaidīšana – tie ir tikai daži iemesli, kādēļ ceļojumos jādodas arī nesezonā. Īpaši jāpievērš uzmanība vietām, kuras cīnās ar pārlieku lielo tūristu daudzumu, piemēram, Venēcija brīnišķīgi izskatās arī ziemā. Tāpēc kārtīgi jāizvērtē nepieciešamība doties ceļojumā pašā aktīvākajā sezonā, tādējādi gan pastiprināti piesārņojot dabu, gan apgrūtinot vietējos iedzīvotājus.

Ekoloģiska veļas mazgāšana



Šobrīd ir kļuvis ārkārtīgi populārs "ekoloģiskais tūrisms", kas paredz arī retāku gultasveļas mazgāšanu viesnīcās. Daudzas viesnīcas apsola par katru neuzkopto numuriņu iestādīt vienu kociņu. Tā ir lieliska iespēja, kā kompensēt ceļojuma laikā radīto dabas piesārņojumu, taču jābūt kritiskam un jāpārbauda, vai viesnīca tiešām atbilst konkrētām ilgtspējīgas attīstības vadlīnijām (SDG).

Ceļojumā ņem tikai nepieciešamās lietas



Kaut arī ir vilinoši piepildīt pilnu čemodānu ar apģērbiem, jāspēj racionāli izvērtēt katras lietas nepieciešamību. Diez vai ir vajadzība līdzi ņemt vakarkleitu, ja vien nedodies ceļojumā uz kādu kinofestivālu. Tādējādi būs iespēja gan izvairīties no nozaudētas bagāžas, gan lieki nepārpildīt lidmašīnu, kas ekonomē degvielas patēriņu. Turpretī, dodoties ceļojumā uz nabadzīgām valstīm, var izmantot bezpeļņas organizācija Pack for a Purpose idejas par to, kādas lietas ir nepieciešamas vietējiem iedzīvotājiem. Kārtīgi tās sapakojot čemodānā, ir iespēja iepriecināt vietējos bērnus.

Neesi lepns ceļotājs



Protams, izvēloties lidot ekonomiskajā klasē, var ne vien saaudzēt maciņu, bet arī dabu. Tāpat arī – braucot ar sabiedrisko transportu, nevis taksometru vai īrētu automašīnu. Turklāt tā ir lieliska iespēja iepazīties ar cilvēkiem.

Pārvietojies ar vilcienu



Protams, joprojām ne visi vilcieni ir videi draudzīgi, taču lielākoties tie nodara mazāku kaitējumu dabai nekā lidmašīnas. Tādēļ nav jābaidās izvēlēties arī šo pārvietošanās veidu.

Atbalsti videi draudzīgas viesnīcas



Vienmēr ir iespēja izvēlēties viesnīcu, kura izmanto atjaunojamo (saules vai vēja) enerģiju. Mūsdienās daudzas viesnīcas ne vien pašas ražo enerģiju, bet arī meklē arvien jaunas metodes, kā uzlabot vidi. Piemēram, viesnīca "The Brando" lieto novatorisku gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas izmanto jūras ūdens vēsumu, tādējādi tiek samazināts enerģijas patēriņš vairāk nekā par 40 procentiem.

"Airbnb" viesnīcu alternatīvas



Protams, viesnīcas un kūrorti ir lieliski, taču šobrīd atvaļinājumu var baudīt arī īrētā dzīvoklī, mājā vai pat meža namiņā. Tā var piedzīvot patiesu mieru un vairāk satuvināties ar vietējiem iedzīvotājiem. Jāatceras gan, ka "Airbnb" nav vienīgā lietotne, kur var meklēt alternatīvas nakšņošanas vietas.

Komunicē ar vietējiem iedzīvotājiem



Kaut arī tūrisma aģentūras un ceļotāju grupas sniedz plašu informāciju par dažādiem galamērķiem, taču neviens tik labi nepārzina apkārtni kā vietējie iedzīvotāji un gidi. Tāpēc nav jāvairās no vietējiem gidiem – tā var atbalstīt arī vietējo ekonomiku, kā arī kārtējo reizi iepazīt cilvēkus.

Cieni savvaļas dzīvniekus



Jā, zoodārzi ir ārkārtīgi skaisti un izzinoši, taču nekas nepārspēs savvaļas dzīvnieku vērošanu dabā. Tomēr pirms dodies baudīt savvaļas dzīvniekus, pārbaudi, vai gidi, kas piedāvā šos braucienus drīkst to darīt. Tikpat svarīgi ir saaudzēt neskarto dabu. Nevajag darīt tā kā mēs to visai bieži redzam sociālo mediju fotogrāfijās – nekāp uz ziloņiem un neizaicini tīģerus, vienkārši baudi dabas skaistumu.