10 vēsturiski objekti pasaulē, kas veidoti saskaņā ar saules ritējumu

21. jūnijā pulksten 17.57 pēc Latvijas laika laika saule pie mums sasniegs savu augstāko punktu ziemeļu puslodē, tādējādi iezīmējot gada garāko dienu – vasaras saulgriežus. Saullēkts un saulriets vasaras saulgriežos, šķiet, fascinējuši cilvēkus tūkstošiem gadu, jo pasaulē ir ne viens vien vēsturisks objekts, kas veidots saskaņā ar saules ritējumu. "Live Science" apkopojis desmit no tiem.

Stounhendža, Viltšīra, Apvienotā Karaliste

Viens no slavenākajiem pieminekļiem, kas būvēts saskaņā ar vasaras saulgriežiem, ir Stounhendža. Šī 5000 gadu vecā neolīta pieminekļa "papēža akmens" ("Heel Stone") tiek izgaismots līdz ar uzlecošo sauli tieši pirms vasaras saulgriežu iestāšanās, un par tradīciju jau kļuvis tas, ka tūkstošiem cilvēku pavada nakti pie šī mītiskā stāvo akmeņu monumenta.

Foto: Shutterstock

Khafra un Khufu piramīdas, Giza, Ēģipte

4500 gadus vecās Gīzas piramīdas lielākoties zināmas kā augstākās cilvēku celtās būves līdz 1311. gadam, bet mazāk zināms ir fakts, ka tās celtas saskaņā ar saules ritējumu – tikai vasaras saulgriežu laikā saulriets no Sfinksas priekšpuses redzams starp Khafra un Khufu piramīdām.

Foto: Shutterstock

Čako kanjons, Ņūmeksika, ASV

Čako kultūras nacionālajā vēsturiskajā parkā (Chaco Culture National Historical Park), kas atrodas nomaļā kanjonā Ņūmeksikas ziemeļrietumos (titulbildē), atrodas milzīgas būves (sauktas par kivām), ko laikā no 850. līdz 1250. gadam pirms mūsu ēras uzcēla senā pueblu tauta. Atrodieties "Casa Rinconada" (burtiski tulkojot – "lieliskajā kivā") vasaras saulgriežos, var redzēt, ka saullēkta laikā saule iespīd caur logu, veidojot gaismas trijstūri, kas atspīd nišā.

"Piedras Blancas", Antekera, Spānija

Pavisam nesen – šī gada maijā – arheologi Andalūzijā, Spānijas dienvidos kalna "La Peña de los Enamorados" pakājē atklāja 5400 gadu vecu kapavietu, kurā ir megalīti. Saulgriežos saullēkts izgaismo dekoratīvos akmeņus uz dziļumā esošās telpas sienām.

Saules tuneļi, Lielā baseina tuksnesis (Great Basin Desert), Jūtas štats, ASV

Ne visas celtnes, kas radītas saskaņā ar saules ritējumu, ir tūkstošiem gadu vecas. ASV atrodas modernās mākslas darbs – mākslinieces Nensijas Holtas radītie Saules tuneļi, kas uzbūvēti no 1973. līdz 1976. gadam. Instalācija sastāv no četriem masīviem betona cilindriem, kas izvietoti saskaņā ar saullēktu un saulrietu vasaras un ziemas saulgriežos.

"Puerco Pueblo", "Petrified Forest" nacionālais parks, Arizona, ASV

Aizvēsturisko laikmetu cilvēki ASV dienvidrietumos saulgriežus, iespējams, izmantoja, lai izveidotu kalendāru. Viens no slavenākajiem ir petroglifs (pirmatnējo cilvēku zīmējums, iekalums klints sienā) "Puerco Pueblo". Tajā saules gaismas stars tiek projicēts uz spirālveida saulgriežu apzīmējuma, pašā tā centrā pieskaroties ap pulksten 9 pēc vietējā laika.

"Hagar Qim", Malta

Iespaidīgas megalīta templis "Hagar Qim" Vidusjūras salā Maltā ir viena no vecākajām brīvi stāvošajām celtnēm pasaulē. Tas radīta aptuveni 3600.–3200. gadā pirms mūsu ēras. Saullēktā vasaras saulgriežos pirmie uzlecošās saules stari iekļūst konstrukcijā caur elipsveida "orākula caurumu" monumentālajās sienās, kas projicē saules disku uz akmens plātnes.

Foto: Shutterstock

"Ballochroy" stāvošie akmeņi, Kintira, Lielbritānija

Tiek uzskatīts, ka šie trīs vertikālie stāvakmeņi, kas orientēti no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem, ir sena observatorija. Trīs akmeņi sakrīt ar saulrietu saulgriežu dienā, saulei rietot aiz kalniem Juras salā.

Kensingtonas dārzi, Londona, Apvienotā Karaliste

Viens no pieejamākajiem senajiem objektiem, kas saskan ar saules ritējumu, ir Kensingtonas dārzi, kurus kopš 1689. gada apdzīvo britu monarha pārstāvji. 2017. gadā fizikas profesors aprēķināja, ka viena no galvenajām avēnijām, kas ved no centrālā dīķa, vasaras saulgriežos orientēta uz saullēkta pusi.

Foto: Shutterstock

"Parowan Gap", Jūtas štats, ASV

Jūtas dienvidos atrodas kalni, starp kuriem ir 180 metrus dziļa aiza. Skatoties tajā no austrumu puses saulrieta laikā, šķiet, ka saule noriet lejup. Šo skatu var novērot jebkurā vakarā, atkarībā no tā, kurā vietā cilvēks stāv, bet vasaras un ziemas saulgriežu laikā jāstāv precīzi noteiktās atzīmētās vietās. Tiek uzskatīts, ka šīs atzīmes pirms aptuveni 10 tūkstošiem gadu novietojuši indiāņi.