101 (gandrīz) iemesls doties pārgājienos

Tiem cilvēkiem, kuri iemīlējuši pārgājienus, diezin vai rodas jautājumi par to, kāpēc vispār jādodas ceļā. Vienkārši jādodas. Piedzīvojumi sauc! Bet tiem, kuri vēl tikai apsver – pievienoties dabā gājēju pulkam vai nē, vērts ielūkoties šajā rakstā, un varbūt izdosies atrast vismaz vienu iemeslu, kāpēc nākamajās brīvdienās smērēt pusdienu sviestmaizes, liet termosā siltu tēju un aut kājas, nevis pavadīt visu dienu uz dīvāna.

Pārgājieni sniedz jēgpilnus piedzīvojumus



Pārgājieni teju vienmēr garantē kārtīgus piedzīvojumus, kas ļauj justies patiesi dzīvam un aizrautības pilnam. Atšķirībā no citām aktivitātēm, kas arīdzan sola piedzīvojumus, pārgājieniem piemīt salīdzinoši zema riska pakāpe, tāpēc tie ir labs iesākums ceļam piedzīvojumu pasaulē. Pārgājieni var variēt no nelieliem vienas dienas gājieniem, piemēram, gar jūru līdz vairākus mēnešus gariem pārgājieniem pāri valstīm vai veseliem kontinentiem. Katram pašam atliek izvēlēties, ko sirds kāro.

Pārgājieni pagarina dzīvi un uzlabo veselību



Var meklēt dažādus jaunības eliksīrus un dzīvi pagarinošus brīnumlīdzekļus, tomēr visdrošākais risinājums, kas sola piemest dzīvei pāris gadus, ir došanās pārgājienos. Tieši tik vienkārši. Iešana uzlabo vispārējo veselības stāvokli, stiprina sirdi un asinsvadus, palīdz regulēt asinsspiedienu, kā arī palielina kaulu izturību. Pārgājieni stiprina arī imunitāti, jo gājējs saskaras ar dažādiem mikroorganismiem, kā arī norūdās krasi atšķirīgos laikapstākļos.

Pārgājieni liek izaicināt un pārvarēt sevi



Katrs pārgājiens sev līdzi nes arī kādu izaicinājumu. Kaut vai izrāpties no gultas, kad modinātājs zvana vēl pirms saullēkta, un dienu pavadīt dabā, nevis mājās pie datora. Dažkārt pārgājienos nākas pārvarēt savas lielākās bailes, piemēram, no upju šķērsošanas pāri šauriem un slideniem baļķiem. Arī vairāku desmitu kilometru mērošana var likt pārvarēt savus niķus un stiķus. Lielākoties pārgājieni sagādā tieši garīgus izaicinājumus, nevis fiziskus. Bet tieši tas ir tik vērtīgi – izaicināt un pārvarēt sevi, pastaipīt savu komforta zonu, kā arī pierādīt sev, ka tu vari izdarīt visu, ko esi nolēmis paveikt. Pēc tam pārņem milzīgs gandarījums. Diez vai ir kāds cilvēks, kurš kādreiz nožēlojis savu lēmumu doties pārgājienā.

Pārgājieni uzlabo miega kvalitāti



Ja naktīs moka bezmiegs, pirms tausties pēc miegazālēm tuvākajā atvilktnē, vērts apsvērt regulāru pārgājienu ieviešanu savā dzīvē. Aktīvas pastaigas vai pārgājieni palīdz novērst bezmiegu, kā arī nodrošina pilnvērtīgu miegu, pēc kura no rīta var pamosties kārtīgi atpūties, enerģijas un možuma pilns. Kā tā? Pārgājieni mazina stresa līmeni, kas ir viens no galvenajiem bezmiega cēloņiem, turklāt pārgājiena laikā tiek patērēts liels daudzums enerģijas, kas vakarā ļauj iemigt ātri un viegli.

Pārgājieni sarūpē atpūtu no ekrāniem



Laikā, kad teju visa dzīve kļuvusi digitāla, nav nekā svarīgāka par iespējami regulāru atpūtu no ekrānu zilās gaismas un interneta radītās trauksmes. Modernās tehnoloģijas nepārtraukti pārpludina prātu ar jaunu attēlu, video un ziņu gūzmu, turklāt izraisa atkarību. Vislabākās zāles – regulāri pārgājieni, kas ļauj atslēgties no tehnoloģijām un izbaudīt realitāti uz pilnu klapi. Jo ilgāks laiks tiek pavadīts prom no tehnoloģijām, jo mazsvarīgākas tās šķiet. Rodas brīvības sajūta, dzīvē tiek atgūts zaudētais balanss un iegūts miers. Vai vispār zini, cik aizraujoši ir doties pārgājienā ar papīra karti rokās?

Pārgājieni sniedz iespēju sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus



Pēdējos gados popularitāti iekarojuši organizēti grupu pārgājieni. Tā ir lieliska iespēja sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus, ar kuriem vieno mīlestība pret dabu, piedzīvojumu kāre un vēlme izkustēties. Pēc kopīgi piedzīvota pārgājiena divi svešinieki var justies daudz tuvāki viens otram, nekā gadu desmitiem zināmi draugi, kuri ne reizi nav devušies īstenā piedzīvojumā.

Pārgājieni uzlabo atmiņu



Vai zināji, ka došanās pārgājienos tev ļaus ar vieglu roku uzvarēt savus draugus jebkurā galda spēlē, kas saistīta ar atmiņas pielietošanu? Jā, jā! Atrašanās dabā un nodošanās fiziskajām aktivitātēm palīdz uzlabot atmiņu. Nav vērts minēt krustvārdu mīklas, labāk jāspodrina pārgājienu zābaki un jādodas dabā.

Pārgājieni ļauj redzēt dabu un meža zvērus tuvplānā



Kas gan rūdītam pilsētniekam var sagādāt lielāku prieku kā negaidīta sastapšanās ar kādu meža zvēru? Ja pārgājienu sāk agrā rīta stundā tālu prom no civilizācijas radītajiem trokšņiem, pastāv liela iespēja sastapties, piemēram, ar stirnu bariņu. Svarīgi paturēt prātā, ka dabā jāuzvedas klusi un ar pietāti, un tad skatam var atklāties dažādi brīnumi. Mirklis, kad acu skatiens sastopas ar stirnas acu skatienu, var iesēsties atmiņā uz mūžu. Un kur vēl reibinošā augu smarža, fantastiskie saullēkti, noslēpumainā migla un pārējais dabas skaistums!

Pārgājieni ļauj pabūt ar sevi un uzlādēt baterijas



Kad ikdienas darbos šķiet pazaudēts savs "es", sarunas ar līdzcilvēkiem vairāk izsmeļ, nekā dod enerģiju, tad jādodas dabā, iegūstot sev nepieciešamo vienatnes dozu. Iešana pārgājienā ļauj uz mirkli apturēt trako domu auļojumu, ieklausīties dabas skaņās un sevī. Pārgājiens dod iespēju atgriezties atpakaļ pie sevis un uzlādēt baterijas. Garāks pārgājiens vienatnē var kalpot arī par lielisku garīgo izaicinājumu un pieredzi.

Pārgājieni palīdz uzturēt draudzības saites



Došanās kopīgā pārgājienā ar draugiem palīdz izveidot stiprākas draudzības saites, iepazīt vienam otru neparastos apstākļos, kā arī iegūt veselu kaudzi atmiņu, ko vēlāk gadu gadiem apspriest pie tējas krūzes. Kopīga izkustēšanās pie dabas cilvēkus padara iejūtīgākus, izpalīdzīgākus un augstsirdīgākus. Kopīgi pārdzīvotas nervus kutinošas situācijas draugus satuvina daudz ciešāk, nekā laiskošanās kafejnīcās.

Pārgājieni atraisa radošumu



Visiem labi zināms ieteikums iziet garākā pastaigā, ja radošums šķiet kaut kur iesprūdis, un tas tiešām palīdz, bet vēl lielāku efektu sniedz pārgājieni dabā. Dabas un fizisko aktivitāšu kombinācija palīdz paskubināt iztēli un radošumu vēl nebijušos apmēros. Neskaitāmi rakstnieki, dzejnieki, mūziķi un citi māksliniecisko sfēru pārstāvji savas labākās idejas guvuši tieši pārgājienos. Pārgājieni palīdz uzturēt prātu asu un arī ikdienā rast radošus risinājumus dažādām problēmām. Netici? Pārbaudi pats!

Pārgājieni iemāca būt šeit un tagad



Pārgājieni ir lielisks skolotājs, kas ātri vien iemāca būt šeit un tagad pat tiem, kuri ne tuvu nav meditācijas guru. Ritmiska soļošana ieved meditatīvā noskaņā, bet atrašanās dabā tālu prom no visiem ekrāniem, raizēm un stresa ļauj pilnībā izbaudīt notiekošo. Dabā viss ir īsts un patiess. Ja pārgājiens pārvēršas piedzīvojumiem pilnā ekspedīcijā, kuras laikā nākas risināt dažādas ķibeles, tad nav laika lauzīt galvu par jebko citu. Visskarbākais klātesamības skolotājs ir kalni, jo tur svarīgi koncentrēties uz katru nākamo soli. Viss pārējais kļūst nebūtisks.

Pārgājieni nodrošina vispusīgu fizisko aktivitāti



Cilvēki jau kopš dzimšanas radīti aktivitātēm svaigā gaisā, nevis piesvīdušās trenažieru zālēs. Pārgājieni, it īpaši maršruti, kas ved pa nelīdzenu reljefu, nodrošina vispusīgu fizisko aktivitāti, kas pozitīvi ietekmē visu ķermeni. Pārgājiena laikā var nākties kāpelēt pa klintīm, lēkt pāri upēm, rāpties gan augšā kalnā, gan lejā. Pārgājieni palīdz dedzināt taukus, uzturēt formā muskuļus, kā arī nodrošināt tonusu sirds un asinsvadu sistēmai, nemaz neminot svaigā gaisa labvēlīgo ietekmi.

Pārgājienos var doties jebkurā diennakts laikā un jebkuros laikapstākļos



Kur gan atrast vēl pieejamāku fizisko aktivitāti par pārgājieniem? Nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs – šo visiem zināmo teicienu var simtprocentīgi attiecināt arī uz pārgājieniem. Pārgājienos var doties gan agri pirms saullēkta, gan dienas viducī, gan vēlu vakarā. Saule, sniegs, lietus – arī šiem faktoriem nav nozīmes. Varētu teikt, ka vienīgais šķērslis pārgājienam ir tikai un vienīgi slinkums.

Pārgājieni ļauj iepazīt jaunas vietas



Pārgājieni ir lielisks veids kā atklāt dzimtās zemes nostūrus vai iepazīt tālas un svešas valstis. Pat vairākkārtīgi ejot pa vienu un to pašu maršrutu, tajā ik reizi atklājas jaunas detaļas, turklāt daba nepārtraukti mainās. Došanās pārgājienā ir vislēnākais ceļošanas veids, kas ļauj padziļināti iepazīt tuvējo apkārtni, sastapties ar vietējiem iedzīvotājiem un atklāt jaunas vietas, kurām ar automašīnu noteikti patrauktos garām.

Pārgājieni nomierina prātu un mazina stresa līmeni



Neskaitāmi projekti, kas dzen viens otru, pasākumi, ko gribas apmeklēt, sociālie tīkli un visi pārējie modernās pasaules labumi un ļaunumi padarījuši mūsdienu cilvēka dzīvi stresa pilnu. Labā ziņā – pārgājieniem piemīt brīnumainas spējas nomierināt vāveres ritenī ierauto prātu un mazināt stresa līmeni. Jo vairāk laika tiek pavadīts pie dabas, jo mierīgāks ir prāts. Tikai atceries visas savas viedierīces atstāt mājās un ļauties dabas un piedzīvojumu veldzējumam.

Pārgājieni ir lēta aktivitāte



Protams, pirms pārgājiena var nesties uz tuvāko piedzīvojumu ekipējuma veikalu un nopirkt gan lietderīgas, gan nelietderīgas mantas, tomēr parastam pārgājienam nekas daudz nav nepieciešams. Ērti apavi un apģērbs, mugursoma, ūdens pudele un kastīte pusdienu maizītēm – iesākumā ar to pietiks. Galvenais ir gribēšana iet dabā.

Pārgājieni uzlabo līdzsvara sajūtu



Ja esi nepieredzējis vai neregulārs pārgājienos gājējs, nelīdzenākās takās var nākties bieži paklupt vai zaudēt līdzsvaru, tomēr, pievēršoties iešanai dabā kā regulārai aktivitātei, līdzsvara sajūta ātri vien uzlabosies – pārvietošanās pa nelīdzenu reljefu, šaurām takām un baļķiem ievērojami uzlabo līdzsvara sajūtu.

Pārgājieni iemāca ļauties nezināmajam



Dzīvē neko nevar paredzēt, un tieši tāpat ir arī pārgājienos. Pat marķētās takās var apmaldīties, iegāzties kādā nelielā upītē, sastapties ar niknu suni vai piedzīvot ko vēl nervus kutinošāku. Pārgājieni māca ļauties nezināmajam, un daudziem tieši šī šķiet pārgājienu lielākā burvība. Tāpat pārgājieni māca tikt galā ar neparedzamām situācijām un trenē māku paļauties uz saviem spēkiem.

Pārgājienos nevalda sacensību gars



Daudzām sportiskajām aktivitātēm raksturīgs izteikts sacensību gars, tomēr ir cilvēki, kuriem apkārt valdošais sacensību gars laupa jebkuru prieku par dalību aktivitātēs. Šādiem cilvēkiem patiks doties pārgājienos, jo tajos parasti valda draudzīgs un izpalīdzīgs noskaņojums. Nav svarīgi būt ātrākajam vai izturīgākajam, daudz būtiskāk ir izbaudīt procesu, atrašanos dabā un labu kompāniju vai vienatni. Vienīgais, ar ko nākas sacensties, esi tu pats.

Pārgājieni ir pieejami teju katram



Pārgājieni ir viena no demokrātiskākajām āra aktivitātēm, kas pieejama teju katram. Pārgājienos var iet kā veci, tā jauni, kā bagāti, tā nabagi. Īsas distances pārgājieniem līdzenā reljefā pat nav nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība.

Pārgājieni uzlabo omu un liek justies laimīgam



Diez vai ir kāds gājējs, kurš pēc pārgājiena mājās atgrieztos īgns. Parasti visi ir možuma pilni un lieliskā garastāvoklī. Pārgājiena laikā ķermenis saražo lērumu laimes hormonu, kas aizdzen prom drūmās domas, ļaujot priecāties par dzīvi un aizrautīgi ilgoties pēc arvien jauniem un jauniem piedzīvojumiem.