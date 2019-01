11 noteikumi, par kuru neievērošanu dažādās valstīs draud bargs sods

Nāvessods par narkotisko vielu transportēšanu, arests par medikamentu ievešanu vai nepareizu tetovējumu, naudas sodi par, mūsuprāt, ikdienišķām lietām – tik dažādi var būt iemesli, kas ceļotājiem var sagādāt liekas nepatikšanas.

Tādēļ pirms došanās ārpus Latvijas robežām, it īpaši uz tālām, eksotiskām zemēm, ir vērts iepazīties ar vietējām paražām, noteikumiem un aizliegumiem. Īpaši svarīgi ir lasīt oficiālos informācijas avotus, piemēram, ieskatīties Ārlietu ministrijas mājaslapā, jo dažādos avotos ir atrodams ne viens vien smieklīgs, taču nepatiess apgalvojums. No mūsu skatu punkta reizēm tie var šķist visai dīvaini, taču to pārkāpšanu nav vērts pat apspriest.

Par to, ar kādām problēmām ceļotājiem nākas saskarties, vēsta arī dokumentālais seriāls "Arestēti ārzemēs", kura jaunākās, 6. sezonas sērijas "National Geographic" skatāmas no ceturtdienas, 10. janvāra.

Lai atgādinātu par drošu ceļošanu, "National Geographic" ir apkopojis noteikumus, kuri ir spēkā dažādās valstīs un kurus ieteicams ņemt vērā pat tad, ja tie šķiet mazliet nenopietni.

Taizeme: nedrīkst kritizēt karalisko ģimeni un ievest elektroniskās cigaretes

Foto: AP/Scanpix/LETA

Šajā valstī karaliskās ģimenes kritika ir krimināli sodāms nodarījums, par kuru var draudēt pat līdz 15 gadiem cietumsoda. Tādēļ starp labiem padomiem ceļotājiem ir sastopami arī tādi, kas iesaka uzmanīties un pat nejauši neuzkāpt uz 20 batu banknotes. Jaunā parauga banknotes apgrozībā tika laistas pērn un uz tām attēlots tagadējā Taizemes karaļa Maha Vadžiralongkorna portrets. Savukārt uzkāpšana uz karaļa attēla var tikt pielīdzināta karaliskās ģimenes kritikai ar visām izrietošajām sekām.

Tāpat bargs cietumsods – līdz pat desmit gadiem – var tikt piemērots par elektronisko cigarešu ievešanu un lietošanu. Šo "smēķu" pārdošana var "maksāt" līdz pat pieciem gadiem apcietinājumā. Tāpat jāatceras, ka narkotisko vielu pārvadāšana, pārdošana vai glabāšana ir ļoti smagi sodāms noziegums, par kuru var tikt piespriests arī nāvessods.

Galapagu salas: nedrīkst ievest nekādus pārtikas produktus

Galapagu salas ir slavenas ar savu īpašo un aizsargājamo ekosistēmu. Te nedrīkst ievest ne dzīvnieku produktus, ne sēklas, ne arī kādu citu pārtiku. Iebraucējus ļoti rūpīgi pārbauda, izmantojot arī īpaši apmācītus suņus. Tā kā 97 procenti salu ir nacionālais parks, visā šajā teritorijā ir aizliegts smēķēt, skaidro tūrisma aģentūras "Impro" eksotisko ceļojumu produkta vadītājs Jānis Kreicbergs.

Singapūra: nedrīkst lietot košļājamās gumijas

Foto: PantherMedia/Scanpix

Daudzviet ir aizliegts izspļaut košļājamās gumijas, tomēr Singapūra sabiedrisko tīrību ir pacēlusi jaunā līmenī. Te kopš 1992.gada ir aizliegts ievest un lietot košļājamās gumijas. Vienīgais izņēmums: ja varat pierādīt, ka tās lietošanu medicīniskiem nolūkiem ir parakstījis ārsts. Tāpat ir aizliegts spļaut uz ielas, sods par to var sasniegt pat 1000 Singapūras dolāru (644 eiro).

Irāna: kategoriski aizliegts ievest alkoholu un fotografēt militāros objektus

Tiesa, šiem stingrajiem alkohola ievešanas ierobežojumiem ir viens izņēmums. Proti, ja persona uzrāda ārsta izrakstītu dokumentu, ar kuru konkrētais cilvēks ir atzīts par alkoholiķi, tad alkoholu drīkst ievest, atklāj Kreicbergs. Savukārt militāro un valdības objektu fotografēšana var tikt uzskatīta par spiegošanu, par kuru var piemērot augstāko soda mēru.

Austrālija: nedrīkst kaitēt mājas baložiem

Foto: Shutterstock

Austrālija ir slavena ar neskaitāmiem dīvainiem likumiem un noteikumiem. Tostarp Viktorijas štatā un Dienvidaustrālijā ir aizliegts jebkādā veidā (medīt, nogalināt, savainot, ķert, utt.) kaitēt mājas baložiem. Iemesls: šie putni ir īpaši apmācīti, lai atrastu ceļu uz mājām pat pēc gariem pārlidojumiem, un bieži vien tiek izmantoti dažādu ziņu sūtīšanai, kā arī sacīkstēm. Par šādu nodarījumu Dienvidaustrālijā maksimālais sods ir 250 Austrālijas dolāru (156 eiro), tiesa var piespriest atlīdzināt īpašniekam baloža vērtību.

Dienvidaustrumāzija: sabiedriskās vietās aizliegts pārnēsāt duriānus

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ja jūs kaut reizi esat sastapies ar šo augli, tad nebūsiet pārsteigts, kādēļ tas ir "padzīts" no sabiedriskām vietām. Tam ir ļoti izteikta smaka, tādēļ Malaizijā, Indonēzijā un Brunejā duriānus aizliegt ienest metro, autobusos, taksometros, viesnīcās un lidostās.

Šrilanka: nav pieņemami Budas tetovējumi

Šrilankas varasiestādes ļoti rūpīgi uzrauga, lai netiktu izrādīta necieņa budismam, kuru piekopj lielākā daļa salas iedzīvotāju. Starp likumiem, kuri aizsargā Budas tēlu, ir arī tādi, kas attiecas arī uz tetovējumiem. Tādējādi ir ieteicams atklāti nedemonstrēt Budas tetovējumu, ja tādi ir, kā arī netaisīt pašbildes ar Budas skulptūrām fonā. Pretējā gadījumā var nākties maksāt sodu, kā arī priekšlaicīgi pārtraukt atpūtu Šrilankā.

Japāna: nedrīkst ievest zāles, kas satur kodeīnu

Japāna ir noteikusi visai stingrus ierobežojumus dažādu bezrecepšu un recepšu zāļu ievešanai pat gadījumos, ja tie nepieciešami personiskai lietošanai. Jāņem vērā, ka aizliegums attiecas arī uz vairākiem medikamentiem, kurus esam ieraduši lietot ikdienā, piemēram, zāles, kas satur pseidoefedrīnu vai kodeīnu, ja tiek pārsniegta to pieļaujamā koncentrācija. Nekādā veidā nav atļauta metamfetamīnu un amfetamīnu preparātu ievešana, pat gadījumos, ja ir pievienota receptes kopija un muitas deklarācija. Citos gadījumos medikamentu ievešanai ir jāsaņem īpaša atļauja.

Lielbritānija: nedrīkst piedzerties pabos

Foto: Shutterstock

Anglijā un Velsā seni likumi aizliedz pārāk daudz lietot alkoholu vietās, kas nav privātīpašums. 1872. gada Licenču likuma 12. pantā ir noteikts, ka "par katru personu, kas ir atrasta iereibusi [..] jebkurā licencētā telpā, ir jāmaksā sods". Patlaban – 200 mārciņas (220 eiro). Likums faktiski attiecas uz "jebkuru automaģistrāli vai citu sabiedrisku vietu, neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav ēka", taču īpaši pieminētie pabi atklāj sabiedrību, kurā pret dzeršanu valda lielāka neiecietība nekā šodien. 2003. gadā pieņemtie grozījumi aizliedz pārdot alkoholu cilvēkam, kas jau ir piedzēries.

Vācija: uz autobāņiem nedrīkst apstāties degvielas trūkuma dēļ

Iemesls ir itin vienkāršs: uz autobāņiem, izņemot atsevišķas vietas, nav nekādu ātruma ierobežojumu, tādēļ satiksmes drošības nolūkos mašīnām uz tiem ir aizliegts apstāties jebkura iemesla dēļ. Arī it kā tik ikdienišķa iemesla kā pēkšņa degvielas trūkuma dēļ, jo benzīna vai dīzeļdegvielas daudzums ir prognozējama lieta un apstāšanās šā iemesla dēļ nav uzskatāma par ārkārtas situāciju. Naudas sods par šo pārkāpumu var sasniegt vairākus desmitus eiro. Jāpiebilst, ka pa šīm ātrgaitas šosejām nedrīkst pārvietoties ne ar riteni, ne ar mopēdu, kā arī ar auto, kura maksimālais ātrums ir mazāks par 60 kilometriem stundā.

Šveice: naktīs nedrīkst trokšņot

Nekādas dušošanās daudzdzīvokļu namā pirms pulksten 7 vai pēc 23, ūdens nolaišanas tualetē pēc pulksten 23, nemaz nerunājot par skaļas mūzikas klausīšanos vēlās vakara stundās. Tik strikti reizēm mēdz būt dzīvošanas noteikumi atsevišķās Ženēvas dzīvojamajās mājās. Iemesls: nakts stundās jābūt klusumam. Oficiālā – valsts vai pilsētas – līmenī tik striktu nakts trokšņošanas aizliegumu nav, taču dažviet iedzīvotāji tādus ievēro un čakli ziņo par miera traucētājiem.

