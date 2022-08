13. augustā notiks Ķemeru kūrorta parka svētki

Sestdien, 13. augustā, atjaunotajā Ķemeru kūrorta parkā notiks svētki, kuros visas dienas garumā valdīs muzikālas noskaņas, būs izklaides pasākumi un izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, darbosies amatnieku darinājumu un gardumu tirdziņš un kafejnīca. Ķemeru apkārtni un kūrorta kultūrvēsturiskās vērtības varēs iepazīt, piedaloties foto orientēšanās piedzīvojumā. Svētku noslēgumā paredzēta balle ar Laimi Rācenāju un orķestri, atklāj Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pārstāve Inese Krieviņa.

Izklaides, svētku tirdziņš un balle

Svētku apmeklētāji varēs izbaudīt Ķemeru kūrorta parka burvību klasiskās un trīsdesmito gadu populārās mūzikas noskaņās.

No pulksten 12 līdz 19 Ķemeru parkā darbosies tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus – rotas, lina, koka, stikla un keramikas izstrādājumus, našķus un kārumus bērniem. Darbosies izbraukuma kafejnīca.

Gan pieaugušie, gan bērni interaktīvā veidā varēs iepazīt Ķemeru Nacionālā parka dabas vērtības mobilajā dabas klasē. Svētku apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par Latvijas putnu un tauriņu daudzveidīgo pasauli, piedaloties zināšanu un ātruma sacensībās. Ķemeru parka celiņos norisināsies ģimenes stafete "Frīku skrējiens kūrortā" un muzikāla atrakcija "Mazo un lielo spēkavīru skate".

Pulksten 21 sāksies Ķemeru svētku balle, kurā muzicēs Laimis Rācenājs un orķestris.

Foto orientēšanās piedzīvojums

Svētku laikā Ķemeru kūrorta parkā ikvienam būs iespēja piedalīties foto orientēšanās piedzīvojumā un sacensties "Sportident" spēlē. Foto orientēšanās piedzīvojumā iekļauti orientēšanās punkti Ķemeru apkārtnē un arī atjautības uzdevumi.

Starts orientēšanās piedzīvojumam Ķemeru parkā – no pulksten 11 līdz 14. Savukārt "Sportident" spēle norisināsies no plkst. 11 līdz 15. Izveidotajā kontrolpunktu labirintā dalībnieki varēs izvēlēties un veikt kādu no piecu grūtības līmeņu distancēm. Plašāka informācija par orientēšanās spēļu norisi šeit.

Ķemeru ūdenstornis svētkos

Ķemeru svētku laikā ūdenstornis apmeklētājiem būs atvērts līdz pulksten 20. Tornī apskatāma ekspozīcija par Ķemeru apkaimes vēsturi un izcilām personībām. Apmeklētājiem pieejami būs arī torņa skatu laukumi 12 un 42 metru augstumā. Augstākā skatu laukuma apmeklējums ir tikai ar iepriekšēju rezervāciju tīmekļa vietnē visitjurmala.lv.