17 idejas, kā aizraujoši aizvadīt pavasara skolēnu brīvlaiku Siguldā

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs skolēnu pavasara brīvlaikam, ko līdz 18. martam bauda 1.–11. klašu skolēni, bet 12. klašu skolēni – no 21. līdz 25. martam, iesaka dažādus dabas maršrutus, aktīvas pastaigas, asas izjūtas, iekštelpu izklaides, ūdens priekus un citas Siguldas novada aktivitātes, ko pavadīt kopā ar visu ģimeni. Aplūko, smelies idejas, kā skolēnu brīvlaiku pavadīt aizraujoši, un brauc ciemos uz Siguldas novadu!

Lielo laternu gaismas festivāls "Brīnumzemē"



Līdz 20. martam piektdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten 18 līdz pulksten 22 Siguldas pils kvartālā un Livonijas ordeņa Siguldas pilī jeb pilsdrupās skatāms lielo laternu gaismas festivāls "Brīnumzemē". Vienu no spilgtākajiem gaismas festivāliem Ziemeļeiropā raksturo tēma, kas aizgūta no Luisa Kerola pasakas "Alise Brīnumzemē". Festivālā visai ģimenei būs iespēja piedzīvot gaismas efektu un zīda skulptūru radīto paralēlo, maģisko realitāti. Kopumā apskatāmi vairāk nekā 300 dažādu krāsu un izmēru gaismas objekti, kuru izgatavošanai izmantoti tūkstošiem metru zīda auduma un miljoniem spuldžu. Lai apmeklētu gaismas festivālu, nepieciešams iegādāties biļetes tīmekļa vietnē. Ar Siguldas novada ID karti biļetes cenai tiek piemērota 15% atlaide. Biļetes cena, pērkot tiešsaistē, ar Siguldas novada ID karti ir no 9,35 līdz 42,50 eiro. Pārējiem apmeklētājiem – no 11 līdz 50 eiro. Bērniem līdz piecu gadu vecumam – ieeja bez maksas.



Disku golfs



Disku golfs ir ārpustelpu sporta spēle, kurā spēlētājam īpašs lidojošais disks jāiemet īpašā grozā. Kāpēc golfs? Tāpēc, ka uzdevums, līdzīgi kā tradicionālajā golfā, ir nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. Siguldas novadā pieejamas trīs disku golfa trases:



Lēdurgas dendroparkā , kur pieejama arī disku noma. Iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 25549747;

, kur pieejama arī disku noma. Iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 25549747; Inčukalna medību pils teritorijā , tajā nav disku noma, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama;

, tajā nav disku noma, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama; disku golfa laukums "Reinis". Pieejama disku noma, bet ir iespēja spēlēt ar savu inventāru. Iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 29272255.

Safari parks "More"

Pirmais privātais briežu dārzs Latvijā darbojas kopš 1995. gada. Vairāk nekā 400 dambriežu un Eiropas staltbriežu (baltais un sarkanais) ganās 170 hektāru lielā aploku teritorijā. Safari parks "More" piedāvā izzināt savvaļas dzīvniekus – staltbriežus, dambriežus un baltos staltbriežus, pavisam kopā aptuveni 500 dzīvniekus. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 29444662.



Gaisa trošu ceļš (vagoniņš)

Siguldas vagoniņš piedāvā braucienu pār Gaujas senieleju, skatam paverot burvīgu ainavu vairāku kilometru tālumā, iekļaujot Siguldas un Turaidas pili, Krimuldas muižu, kā arī bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda". Vagoniņš savieno abus upes krastus 1025 metru platumā un 43 metru augstumā. Gaisa vagoniņš ir senākais šāda veida transporta līdzeklis Baltijas valstīs. Rezervācija nav nepieciešama.



Siguldas futbolgolfa parks

Siguldas futbolgolfa parks ir ģimenes izveidota atpūtas vieta. Baltijā pirmais 18 bedrīšu futbolgolfa parks, kas atrodas gleznainajā Gaujas Nacionālajā parkā. Spēlējot futbolgolfu, pastaigu brīvā dabā var pārvērst aizraujošā piedzīvojumā. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 26022919.



Siguldas Sporta centrs

Daudzfunkcionāls sporta centrs ar mūsdienīgu sporta aprīkojumu, 25 metru peldbaseinu, smagatlētikas un trenažieru zāli, 100 metru skrejceliņu. Ģimenes ar bērniem novērtēs Ūdens parku ar divām slīdrenēm, trīs dažādam pirtīm, SPA vannu, pretstraumju baseinu un bērnu ūdens atrakciju stūrīti. Grupu nodarbību, Spēka zāles, Ūdens parka un peldbaseina apmeklējumu jārezervē mobilajā lietotnē "Bookla".



Lāzertags "Poligon 1"

Ja trūkst adrenalīna vai vienkārši vēlies sevi neparasti izklaidēt, tad pieņem Lāzertaga izaicinājumu! Šī komandas spēle aizraus ikvienu, turklāt tā lieliski saliedē kolektīvu – tikai kopējiem spēkiem varēs paveikt spēles misiju. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 20207293 vai tīmekļa vietnē.



"Klikk" – aktīvās atpūtas un izklaides centrs

"Klikk" centrs ir lielākais iekštelpu izklaides centrs Latvijā. Vieta, kur gūt pozitīvas un aizraujošas emocijas visai ģimenei. Šobrīd centrā pieejamās aktivitātes un izklaides: elektrokartingi, skeitparks, tīklu parks, Nerf laukums un ballītes. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 27008090 vai tīmekļa vietnē. Atvērts no 19. marta.



Brīnumu mežs

Bērnu izklaides centrs iekštelpās, bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Centra 430 kvadrātmetru plašajās telpās pieejama trīsstāvīga atrakcija ar šķēršļu joslu, slidkalniņiem, bumbu baseinu, šūpolēm un labirintu, kā arī divi batuti, "Xbox" spēļu un deju grīda, galda futbols un atsevišķi norobežots spēļu laukums centra mazākajiem apmeklētājiem (līdz trīs gadu vecumam). Rezervācija nav nepieciešama.



Mazā brīnumzeme

Mazā Brīnumzeme gaida ciemos ģimenes un individuālos apmeklētājus. Piedāvājumā arī daudzveidīgas izglītojošās programmas bērniem un pieaugušajiem, kā arī izbraukuma pasākumi. Mazā Brīnumzeme aicina iepazīt miniatūrās pasaules ekspozīciju un darboties 3D maketu darbnīcā – šeit katrs var paveikt lielas lietas. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 28308377.



Kino "Lora"

Trīs dažādās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Plašāka informācija tīmekļa vietnē.



Motokrosa un kvadriciklu trase "KMH"

Moto trase izvietota Inčukalnā, 12 kilometru attālumā no Siguldas. "KMH" trase ir vieta, kur uzlādēties, apgūt jaunas iemaņas un aktīvi pavadīt laiku kopā ar draugiem, kolēģiem un ģimeni. "KMH" noma piedāvā tikai pārbaudītu ražotāju mototehniku (Honda, KTM, Suzuki, Yamaha un Polaris kvadricikli un krosa motocikli). "KMH" ir iespējams arī iegādāties un pasūtīt O'Neal motokrosa un BMX ekipējumu. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 27000061.



Spēle "Escape Town"

Spēle ir paredzēta visiem, kas alkst sevi izaicināt un ir gatavi ļauties spilgtām emocijām. Šīs spēles ietvaros komandas nonāks Auchiburgas pilsētā, kas pēc 1942. gada pagaidu pamiera noslēgšanas ir sadalīta trīs ietekmes zonās – vācu, krievu un amerikāņu. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 22129065.



Izlaušanās spēle no pazemes bunkura

Bunkura Volfenšteina pamata uzdevums spēlētājiem ir izlauzties no bunkura, izmantojot loģiku, uzmanību un veiklību. Lai veiksmīgi izkļūtu ārā, būs jādeaktivizē pašiznīcināšanās ierīce, kas paslēpta bunkura tumšajos gaiteņos. Šajā kvestā (spēļu istabā) ir iekļauti lāzertaga elementi, tāpēc katrs no spēlētājiem tiks pie sava lāzertaga ieroča, lai varētu pasargāt sevi un savus komandas biedrus. Šī būs ar adrenalīnu piesātinātākā izlaušanās kādā jebkad esi bijis. Ja trūkst adrenalīna vai vienkārši vēlies sevi neparasti izklaidēt, tad pieņem Lāzertaga izaicinājumu. Šī komandas spēle aizraus ikvienu, turklāt tā lieliski saliedē kolektīvu – tikai kopējiem spēkiem varēsiet paveikt spēles misiju. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 20207293 vai tīmekļa vietnē.



Izjādes ar zirgiem:



Ataugas

Izjādes ar zirgiem, bērnu vizināšana, jāšanas prasmju apgūšana. Piedāvājumā arī atpūtas vieta ar nojumi, grilu un ugunskura vietu. Iespēja organizēt atpūtu bērnu dārzu grupiņām, skolēniem, kā arī citiem kolektīviem. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 26349908.

Zuši

Izjādes ar zirgiem instruktora pavadībā pa meža takām un gar Gaujas krastu. Pēc interesentu vēlēšanās pieredzējis instruktors apmāca iesācējus sagatavot zirgu izjādei, lai labāk ar to iepazītos un sadraudzētos, un apgūt jāšanas prasmi. Bērnu vizināšanos un iesācēju apmācības notiek laukumā instruktora vadībā un uzraudzībā. Saimniecība "Zuši" piedāvā arī vizināšanos līnijdroškā un ziemā – kamanās. Sporta aktivitātēm un atpūtai, starp Gauju un dīķiem ir izveidots labiekārtots laukums ar galdiem, soliem un ugunskura vietām. Nepieciešama iepriekšēja rezervācija, zvanot uz tālruņa numuru 29450363.

Pārgājienu un velo maršruti



Tiem, kas iecienījuši dabā doties ar velosipēdiem vai kājām – Siguldā ir pieejami dažādas grūtību pakāpes velo un kājinieku maršruti. Iespēja iepazīt Siguldu un novadu, atrodot jaunas, līdz šim neizstaigātas takas, vai pieturoties pie pārbaudītām vērtībām.



Muzeji un ekspozīcijas Siguldas novadā



Nāc iekšā, jaunais cilvēk! Ar šādiem vārdiem apmeklētājus sagaida mūsdienīga un interesanta ekspozīcija par rakstnieku, dramaturgu, dzejnieku un korespondentu Anšlavu Eglīti. Tālrunis informācijai 26752873.

Mores kauju muzejā ekspozīcija veltīta Mores kauju piemiņai un to nozīmīgajiem pavērsieniem 2. Pasaules kara laikā, kā arī 19. un 20. gadsimta mājsaimniecības un amatniecības priekšmetiem. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 29446115.

Turaidas muzejrezervāta 42 hektārus lielā teritorija bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem tūkstoš gadu garumā, sākot ar 11. gadsimtu, un ir apmeklētākais muzejs Latvijā. Viduslaiku pils un baznīca, Gaujas lībieši, senais muižas centrs un Dainu kalns – katram savs stāsts. Turaidas vēsturiskais centrs attīstījies vairāk nekā tūkstoš gadu ilgā laika posmā. Notikumi, kuri risinājušies Turaidas vēsturiskajā centrā, ir cieši saistīti ar norisēm Latvijas un Eiropas vēsturē. Turaidas muzejrezervāts garo gadsimtu kultūrvēsturiskā mantojuma atstātās liecības glabā, pēta un veido pieejamas sabiedrībai. Rezervācija nav nepieciešama.

Siguldas Jaunā pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ko pēc arhitekta Alfrēda Birkhāna veiktā pārbūves projekta 1937. gadā uzskatīja par krāšņāko Rakstnieku pili Eiropā. 1937. gada pārbūves projekta laikā pilī tika izveidots unikāls nacionālā romantisma interjers, kas saglabāts līdz mūsdienām un restaurēts laikā no 2017. līdz 2021. gadam. Pārbūves laikā pils tornī izbūvētas kāpnes, kas savieno pirmo stāvu ar pagrabstāvu. Pēc restaurācijas pilī iekārtota ekspozīcija par pils vēsturi. Rezervācija nav nepieciešama.

Siguldas pils kvartāls un Radošās amatnieku darbnīcas

Vēlies apgūt jaunas prasmes, izzināt kā top Siguldas spieķi vai keramikas izstrādājumi? Aicinām apmeklēt Siguldas pils kvartālu, kurā visu šo un vēl daudz ko citu vari apgūt, piesakoties uz amatnieku darbnīcām. Īpašo marta piedāvājumu radošo darbnīcu apmeklēšanai – meklē šeit!

