20. augustā Daugavpilī notiks auto orientēšanās spēle komandām

20. augustā no pulksten 16 līdz 21 Daugavpilī notiks aizraujoša komandu spēle "Street Challenge Mad Max: One way road", ko organizē autoklubs "Drive2 Daugavpils". Šo pasākumu autoklubs "Drive2 Daugavpils" rīko jau ceturto gadu. Līdz šim katrā spēlē ir piedalījušās aptuveni 15 automašīnas un 60 dalībnieki, "Tūrisma Gids" uzzināja pašvaldībā.

Spēle “Street Challenge” ir auto orientēšanās komandu spēle, kurā piedalās divi vai vairāki dalībnieki. Komandas brauc ar automašīnām pa pilsētu un pilda dažādus uzdevumus un risina mīklas, lai iegūtu pēc iespējas vairāk punktu un sasniegtu finišu.

Spēles dalībniekiem tiks piešķirtas pirmās trīs vietas, kā arī skatītāju balva par komandas un automašīnas radošo tēlu. “Street Challenge Mad Max: One way road” - tās nav sacensības, tāpēc spēles organizatori aicina ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Spēles sākums – pulksten 16 Spaļu ielā 12. Paredzamais nobraukums – 60-80 kilometri. Dalības maksa komandai – 15 eiro. Lai pieteiktos spēlei, nepieciešams aizpildīt pieteikumu šajā lapā.