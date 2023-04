30. aprīlī LVM dabas parkā Tērvetē notiks vērienīgas Valpurģu nakts svinības 'Meža sirdspuksti'

Aprīļa pēdējā svētdienā – 30. aprīlī – Latvijas Valsts mežu dabas parks Tērvetē aicina uz ikgadējo un maģisko Valpurģu nakti "Meža sirdspuksti", piedāvājot vēl nebijušu un plašu izklaides programmu dabā gan lieliem, gan maziem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasākuma programma sāksies ar svētkiem jaunajā Rūķu pilsētā Čiekurē. Laikā no pulksten 19 līdz 21 košajā un pārsteigumiem bagātajā pilsētiņā atdzīvosies teju visi rūķu namiņi, jo turp no malu malām pēc garās ziemas steigs satikties rūķi no visas Latvijas, lai kopā pavadītu laiku, demonstrējot savus arodus namiņos, kas izvietoti Čiekures kvartālos. Rūķi būs gatavi savus viesus iesaistīt dažādos darbos, kopā izklaidēties ar burbuļu parādi, krāsaino salūtu, koncertu un arī ar rotaļām, dejām un viesību spēlēm, rūķu darinājumu tirdziņu un gardajām rūķu veltēm "Vislatvijas Rūķu salidojumā", kur varēs uzzināt par Latvijas Rūķu reģistru un satikt jautros, krāsainos un atraktīvos Latvijas Rūķu reģistra rūķus.

Valpurģu nakts lielās svinības turpināsies no pulksten 21 līdz 23, sākot no parka ieejas uz Pasaku mežu, Raganu silu līdz pat Atrakciju laukumam, kur pastaigu takas veidā būs izvietoti dažādi vides gaismu objekti, mūziķi, gaismu šovi, dzīvie pasaku tēli un īpaši pārsteigumi. Pastaigas sākumā viesus uzrunās multimediju mākslinieka Jāņa Pētersona vides gaismu instalācija "Meža sirdspuksti", kas simboliski sasaucas ar pavasara iestāšanos, meža atmošanos un auglību. Tālāk, dodoties pa īpaši izveidotu Meža muzikantu ceļu, apmeklētājus sagaidīs dažādi muzikāli pārsteigumi; te būs iespējams satikt arī Klejojošo meža garu. Dodoties uz Raganu silu, spīganas vilinās dziļāk mežā. Meža ķēniņa valstība būs pārvērtusies majestātiski muzikālā gaismu šovā "Maģiskais mežs", Ķēkša kurs uguni, bet Raganu silā Ragana Vējrāde veiks enerģētisko pavasara pēršanu, Sila zīlniece pa īstam vai pa jokam zīlēs nākotni, Maģijas ragana aicinās uz tējkaroti mīlestības, veselības un burvestības dzēriena, Velns izaicinās apmeklētājus uz pajokošanos, bet Sila raganiņa dos labus padomus apmeklētājiem.

Par pavasara dziesmām rūpēsies etnofolka grupa "TKP", kurā apvienojies līviskais rimtums ar latgalisko azartu (apvienības kodolu veido pazīstamie folkloristi Julgī Stalte un Ēriks Zeps). Deju soli ierādīs raganīgo deju kopa "Ir varianti", savukārt pulksten 22 pasākuma apmeklētāji, kuri būs ieradušies maskās, tiks aicināti piedalīties Raganu parādē un laimēt vērtīgas balvas.

Pastaigu takas noslēguma punkts būs Atrakciju laukums, kur ne tikai varēs iestiprināties ar dažādiem labumiem, bet arī baudīt visa pasākuma kulmināciju – mākslinieka Jāņa Pētersona radīto, mistiski abstrakto un galvu reibinošo lāzeru šovu, kas tiks izrādīts vairākos seansos. Starp seansiem varēs mesties dejās pie pasaulē un Latvijā iemīļotiem roka hitiem dziedātāja Ata Ieviņa un viņa grupas "The Rock Brothers" izpildījumā.

Ieeja pasākumā – ar LVM dabas parka Tērvetē ieejas biļetēm. Jāņem vērā, ka rūķu pilsētas "Čiekures" programmas sākums ir no pulksten 19, Valpurģu nakts lielo svinību sākums – no pulksten 21, ieeja visos pasākumos – stundu iepriekš.

Pasākumā darbosies izbraukumu tirdzniecība, tādēļ rīkotāji aicina ņemt līdz skaidru naudu. Apmeklētājiem, kuri būs ieradušies maskās, būs iespēja laimēt balvas.