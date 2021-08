4. septembrī norisināsies pirmie Krapes muižas svētki

4. septembrī no pulksten 12 līdz 16 Krapes pagastā tiks svinēti pirmie Krapes muižas svētki. Svētku laikā biedrība "Skaņumāja" ar plašu muzikālo programmu atklās "zaļo skatuvi".

Krapes muiža ir neliela apdzīvota vieta, kas atrodas Ogres novadā un pēdējo gadu laikā piedzīvojusi spožu izaugsmi tūrisma un kopienas sadarbības jomā. Pieci kaimiņos esoši tūrisma objekti radījuši pievilcīgu vietējā tūrisma galamērķi, kas piesaista gan individuālus ceļotājus, gan tūristu grupas.

Foto: Publicitātes

Lai iepazīstinātu ar Krapes muižas vērtībām un apskates objektiem, 4. septembrī ikviens interesents laipni gaidīts uz pirmajiem Krapes muižas svētkiem. Līdz pat pulksten 16 būs iespējams doties izzinošās ekskursijās, iepazīstot latviešu tautas mūzikas daudzveidību, degustējot vietējo vīnu un dažādu ārstniecības augu eliksīrus, kā arī izstaigājot vēsturisko muižas parku. Tāpat svētku viesiem būs iespēja iegādāties Krapē ražotus produktus un lasīt svaigas ogas aveņu audzētavā.

Ar vietējās kopienas iniciatīvu uzsākta alternatīvas kultūrvietas attīstība. Svētku dienā tiks atklāts biedrības "Skaņumāja" īstenotais ELFLA LEADER projekts "Zaļā Skaņumāja – aktivitāšu ārtelpa mācību un kultūras pasākumiem". Šī āra skatuve būs viens no pārmaiņu instrumentiem, kas nākotnē varētu pozitīvi mainīt teju neesošo kultūras dzīvi Krapes pagastā. Jauno skatuvi ieskandinās tuvākās apkārtnes muzikanti un amerikāņu folk/blūza grupa "Rahu the Fool" no Rīgas.

Visi apskates objekti svētku laikā atvērti bez iepriekšējas pieteikšanās, bet citā laikā savu apmeklējumu nepieciešams saskaņot ar vietas saimniekiem. Ar Krapes muižas tūrisma pudura piedāvājumu var iepazīties kopienas veidotajā mājaslapā.

Svētki tiek rīkoti ar Ogres novada pašvaldības konkursa ''Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!" ("R.A.D.I. – Ogres novadam"), Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021 finansiālu atbalstu.

Zaļo skatuvi realizē biedrība "Skaņumāja" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu "Zaļā Skaņumāja – aktivitāšu ārtelpa mācību un kultūras pasākumiem" Nr. Projekts Nr. 20-04-AL02-A019.2202-000014.

