8. jūnijā Liepājas ostā ienāks kruīza kuģis 'Seven Seas Splendor'

Liepājas ostā pēc vairāku gadu pārtraukuma jau 8. jūnijā plāno ienākt kruīza kuģis “Seven Seas Splendor”, atvedot uz Liepāju aptuveni 300 ceļotāju. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde kā Cruise Lines International Association (CLIA) biedrs popularizē Liepājas ostu kā vienu no kruīza galamērķiem. Kopumā šovasar plānoti seši kruīzu kuģu ienācieni Liepājā, vēsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Jau vēsturiski Liepājas osta ir bijusi daudzfunkcionāla osta, kas apkalpo gan kravas, gan pasažieru kuģus un tieši tādēļ tiek attīstīta Jahtu osta un veicināta prāmju satiksmes paplašināšanās, kā arī strādāts, lai Liepājai piesaistītu kruīza kuģus. Tas veicina Liepājas ostas atpazīstamību un dod ieguldījumu vietējā ekonomikā.

Kruīza kuģis "Seven Seas Splendor" savu ceļojumu uzsāka Sauthemptonā, Anglijā, 2. jūnijā. Liepāja ir viena no deviņām ostām, kurās plānots piestāt Baltijas jūrā. Kuģa garums ir 224 metri un tas uz Liepāju atvedīs 278 pasažierus no ASV un Lielbritānijas.

Kruīza kuģis piestās LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" piestātnē un tā uzņemšanu nodrošinās Liepājas SEZ pārvalde un termināls, savukārt Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs un tūrisma aģentūra "JATravel" nodrošinās kruīza kuģa pasažieru atpūtas un izklaides programmu Liepājā, iepazīstinot ar mūsu pilsētu, pludmali un kultūrvēsturisko mantojumu.

Kā skaidro Ratniece-Kadeģe, lielākā daļa no pasažieriem dosies ekskursijās ar gidu. Tiek piedāvātas trīs veidu ekskursijas: ar autobusu pa vecpilsētu un Karostu, ar kājām pa vecpilsētu, kā arī ekskursija ar kājām pa vecpilsētu mākslas un arhitektūras gardēžiem.

Ekskursijās bez pilsētas apskates ir iekļauts arī neliels Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu prezentācijas koncerts un koncertzāles "Lielais dzintars" apskate.

Iepriekšējo reizi kruīza kuģis Liepājas ostā viesojās 2018. gada 17. augustā.