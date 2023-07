Adrenalīna cienītājiem atklāti vairāki maršruti 'Hornelen' kalnā Norvēģijā

Akvamarīna krāsas ūdens, kurā spoguļojas mākoņi, sniegotas kalnu virsotnes un bargas klintis – to visu, protams, var apskatīt "Instagram" bildēs vai pastkartēs, ko no Norvēģijas atsūta draugi. Bet var arī pašam mesties izaicinājumā un apskatīt savām acīm neticamos skatus. Turklāt tādus, kas agrāk nebija pieejami tūristu acīm. Norvēģijas rietumu piekrastē atklāti jauni maršruti "Hornelen" kalnā, kas piemēroti ceļotājiem ar īsteni stipriem nerviem.

Līdz neticamajiem panorāmas skatiem, kas paveras no 860 metrus augstā "Hornelen" kalna virsotnes, ved ekstremāls ceļš "via ferrata". No itāļu valodas to var tulkot kā "dzelzs ceļš", kas apzīmē kalnu kāpšanas maršrutus, kuros kāpējiem palīdz tērauda troses un pakāpieni.

Jauno kalnu taku izstrādāja Rožers van Oršots, kurš medijam "CNN Travel" teica – adrenalīna pieplūdums, kas rodas, skatoties lejup un redzot, kā pa fjordu brauc kuģi, ir neaprakstāms.

Oficiāli taka "via ferrata" atklāta 2023. gada 18. jūnijā. Van Oršots pie maršruta izstrādes strādāja deviņus gadus. Tagad tiek organizētas ekskursijas gida pavadībā ar uzņēmuma "Hornelen Via Ferrata" starpniecību.

Trīs dažādi maršruti



"Hornelen" atrodas uz "Bremangerlandet" salas. Kalnā, kas norvēģu mitoloģijā zināms kā raganu pulcēšanās vieta, esot kāpis arī Norvēģijas karalis Olafs I, kurš valdīja no 995. līdz 1000. gadam. Tie, kas vēlas doties pa karaļa Olafa I pēdām, var izvēlēties vienu no trim dažādas grūtības pakāpes maršrutiem: "Ørnelia" (Ērgļu klints), "Hekseveggen" (Raganu siena) un "Olavsrute" (Olafa maršruts).

Foto: Shutterstock

Ērgļu klints ir vienkāršākais no piedāvātajiem trim maršrutiem. Tūrisma uzņēmuma "Fjord Norway" pārstāvis maršrutu raksturo kā "jauku ievadu "via ferrata", kas ir vien divu stundu ilgs kāpiens", un tas piemērots bērniem no 12 gadu vecuma. Došanās pa šo taku maksā 1095 Norvēģijas kronas (aptuveni 94 eiro) vienai personai.

Nākamā taka ir Raganu siena. Tā jau ir nedaudz sarežģītāka par viegli uzveicamo Ērgļu klinti. Kāpiens pa Raganu sienu ir aptuveni sešas stundas ilgs un piemērots personām sākot no 14 gadiem. Maršruts ir ne vien sarežģītāks, bet arī dārgāks. Tas maksā 1495 kronas jeb aptuveni 127 eiro vienai personai.

Foto: Shutterstock

Savukārt Olafa maršruts ved līdz pat pašai kalna virsotnei. Līdz ar to tas ir grūtākais kāpiens, un piemērots tikai tiem, kas vecāki par 16 gadiem un kuriem ir laba fiziskā sagatavotība. Cena ir 1695 kronas jeb aptuveni 145 eiro vienai personai. Olafa maršruts paredzēts visai dienai, toties tie, kas iztur grūto ceļu, tiek atalgoti ar neticamu skatu uz sniegotajām kalnu virsotnēm, ledājiem, fjordu un nelielajiem ciematiņiem, bet tālumā var redzēt arī okeānu.

Uzņēmuma "Hornelen Via Ferrata" pārstāvji uzsver, ka parūpējušies, lai kāpšana pa jaunatklātajām takām būtu droša. Taču brīdina, pirms doties iekarot kalna virsotni, jābūt pārliecinātiem par savu veselības stāvokli.