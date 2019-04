Aicina doties laivu braucienos ar ekskursijām pa Jelgavas puses upēm

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina izmantot iespēju nedēļas nogalēs doties regulāros laivu braucienos ar ekskursijām pa upēm Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā – Lielupi, Driksu, Svēti, Iecavu un Misu.

Regulāri laivu braucieni notiek piektdienu vakaros, sestdienās un svētdienās četros maršrutos: apkārt Jelgavas pilij un Pasta salai; pa Svēti no Jēkabniekiem līdz Svētes pilij; Misas upē no Dalbes līdz Ozolniekiem un no Ozolnieku skolas līdz Jelgavai.

Piektdienu vakaros ar izgaismotām laivām, kuru bortos spīd dekoratīvas gaismiņas, ir iespēja doties vakara laivu braucienā apkārt Jelgavas pilij un Pasta salai. Maršruts ved no Tējas namiņa uz Pilssalas skatu torni palienu pļavās, kur saulrietā var vērot savvaļas zirgus un pilsētas panorāmu. Iestājoties krēslai, pa Pils kanālu laivotāji atgriezīsies Jelgavā un brauks gar izgaismotajiem ūdenskritumiem Driksas upē (no maija). Maršrutā iekļauts arī dīķis pie Jelgavas cietuma, izgaismotais Dzelzceļa tilts pār Lielupi, Pasta sala līdz Lielupes tiltam, ar noslēgumu pie Tējas namiņa. Laivu brauciena kopējais ilgums – līdz trīs stundām.

Foto: Publicitātes attēli

Sestdienās un svētdienās iespēja doties laivu braucienā no Jēkabniekiem līdz Svētes pilij pa Svētes upi, kur sagaida šauras straujteces niedru labirintos un jautri nobraucieni pa bebru veidotiem aizsprostiem. Laivu brauciena noslēgums paredzēts pie Svētes pils, kuras saimniece cienās ar pusdienu maltīti, bet saimnieks vedīs ekskursijā apkārt Svētes pilij. Laivu brauciena kopējais ilgums ir ap piecām stundām.

Svētdienās ir iespēja doties arī laivu braucienā no Dalbes līdz Ozolniekiem pa Misas upi. Maršruta laikā atpūtas pauze un ekskursija paredzēta arī kaziņu fermā "Līcīši" ar kazas piena un trīs šķirņu sieru degustāciju. Turpinot laivu braucienu, varēs apskatīt Silgraužu skansti – Napoleona laika (1812.g.) nocietinājumu pie Misas ietekas Iecavā. Laivu brauciena noslēgums plānots Ozolniekos "Lejupēs", pirms tilta pār Iecavu. Laivu brauciena kopējais ilgums – līdz septiņām stundām.

Foto: Publicitātes attēli

Savukārt svētdienu vakaros iespēja doties romantiskā saulrieta braucienā no Ozolnieku skolas uz Jelgavu. Brauciens sāksies netālu no Ozolnieku skolas divas stundas pirms saulrieta. Maršruta laikā apskatāma Iecavas ieteka Lielupē, Pilssalas tālākais punkts, Pilssalas skatu tornis un savvaļas zirgi. Tālāk maršruts vedīs uz izgaismoto Jelgavu ar laivu brauciena noslēgumu pie Tējas namiņa. Laivu brauciena kopējais ilgums – līdz četrām stundām.

Foto: Publicitātes attēli

Laivu braucieni notiek trīsvietīgās kanoe laivās, kas piemērotas trīs personām vai ģimenei ar diviem bērniem ar kopējo svaru līdz 210 kilogramiem. Komplektā ar laivu ir airi un drošības veste katram ekipāžās dalībniekam. Bērniem līdz deviņu gadu vecumam tiek nodrošinātas mazāka izmēra vestes. Piedalīties laivu braucienos var jebkurš interesents, taču vismaz vienam no laivas ekipāžas jābūt pilngadīgam.Laivu braucienos tiek nodrošināts pilns laivošanas serviss – laivu noma, maršruta vadīšana, ekskursijas upju krastos un dalībnieku personīgā transporta loģistika (autovadītāju nogādi no laivošanas beigu vietas uz laivu brauciena sākumpunktu). Laivu braucieniem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 23202900 vai e-pastu info@ozolaivas.lv. Plašāka informācija par dalības maksu un citām niansēm meklējama šeit.

