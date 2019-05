Aicina doties pārgājienā, iepazīstot Ziemeļgaujas parkveida pļavas un dižkokuks

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" laikā aicina jau uz otro pasākumu, kas notiks 1. jūnijā un tā laikā dabas draugi varēs iepazīt parkveida pļavas un palīdzēt atbrīvot dižkokus no apauguma.

Zinošu dabas gidu pavadībā varēs doties pārgājienā pa aizsargājamo ainavu apvidu "Ziemeļgauja", iepazīstot parkveida pļavas, apskatot dižkokus un vecupes. Pasākuma laikā Valkas novada Zvārtavas pagastā ieplānots veikt labos darbus dabai un piedalīties parkveida pļavu atjaunošanā un lielo koku atbrīvošanā no apauguma.

Pasākumu cikls "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" piecu pasākumu sērijā aicina gan izzināt aizsargājamo ainavu apvidu "Ziemeļgauja" un tajā vērtīgos dabas objektus, gan arī līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanas darbos, tādējādi gūstot pieredzi un vērtīgas zināšanas.

"Mēs esam pieraduši no dabas ņemt, dabu iepazīt un apbrīnot, dabā atpūsties. Bet mēs varam dabai arī palīdzēt. Tādēļ organizējam pasākumu ciklu aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Katrā no tikšanās reizēm tuvāk iepazīsim kādu no Ziemeļgaujas aizsargājamo biotopu veidiem, atpūtu apvienojot ar praktisku darbošanos konkrētajā biotopā," stāsta DAP Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa.

Pārgājiens norisināsies 1. jūnijā. Pulcēšanās pulksten 10 Valkas novada Zīlē (precīzāk te). Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu ruta.zepa@daba.gov.lv vai zvanot pa tālruni 26361362.

Pasākumu cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" turpinājumā jūlija beigās Apes novada Virešu pagastā plānots brauciens ar laivām pa Gauju no Tirziņas ietekas līdz Virešu tiltam. Septembrī pasākums būs veltīts iekšzemes kāpām, savukārt novembrī notiks lašu nārsta vērošanas pārgājiens gar Vecpalsas upi.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" ietver teritoriju gar Gaujas upi apmēram 140 kilometru garumā no Apes novada līdz pat Valmierai. Ziemeļgaujas ielejai raksturīga ļoti liela ainavas dažādība ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību, šī ir unikāla teritorija gar Gauju. Šeit Gauja ir dabiska un neregulēta, ar plašu vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Visā šajā teritorijā sastopami unikāli, mazpārveidoti, vietām vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi.