Aicina ieceļot 'dzīvesprieka stacijās' Valmieras novadā

No 17. līdz 19. septembrim arī Valmieras novadā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas, aicinot ieceļot "dzīvesprieka stacijās". 2021. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas transporta tēmai, un šis gads Eiropas Savienībā pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu, tāpēc šogad īpaši tiks izcelts transporta nozīmīgums cilvēka dzīvē un vilciena kā droša un ilgtspējīga transporta izmantošana ikdienā. Dalība visos pasākumos ir bez maksas.

Sestdien, 18. septembrī, visas dienas garumā Eiropas kultūras mantojuma dienas ar dažādām aktivitātēm norisināsies maršrutā Brenguļi–Valmiera–Zilaiskalns, savukārt no 17. līdz 19. septembrim notiks aktivitātes Valmiermuižas stallī.

Norises posmā Brenguļi–Valmieras dzelzceļa stacija

Pulksten 10 Brenguļos (pie sporta centra "Kaimiņi") sāksies nūjošanas pārgājiens kopā ar aktīvā tūrisma gidi Santu Paegli, kura pārgājiena dalībniekus aizvedīs līdz pat Valmieras dzelzceļa stacijai. Maršruta garums būs aptuveni 10 kilometri. Pa ceļam varēs uzzināt, kāpēc dzelzceļš met līkumu pie muižas parka un kur atradās pirmā Brenguļu stacija. Pārgājienu varēs iemūžināt, uzņemot fotogrāfiju tematiskā fotostūrī. Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc dalība pārgājienā iepriekš jāpiesaka, rakstot pieteikumu uz e-pastu: turisms@beverina.lv. Nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt inventāru.

Norises posmā Valmieras dzelzceļa stacija–Jāņparks

No pulksten 10 Jāņparkā ikviens aicināts uz radošo darbnīcu kopā ar koprades darbnīcu "DARE", kur varēs izveidot savu apdruku "Ieceļo dzīvesprieka stacijās!" bez maksas, uzdrukājot to uz līdzi paņemtā kokvilnas krekliņa. Tāpat interesenti varēs doties virtuālajā ceļojumā pa Šaursliežu dzelzceļa tiltu, un būs pieejama tūrisma informācija par apskates objektiem, tūrisma piedāvājumiem un norisēm Valmieras novadā un Gaujas Nacionālajā parkā.

No pulksten 10 līdz 17 varēs uzņemt fotogrāfiju īpaši izveidotā fotostūrī, savukārt no 17. septembra līdz 17. oktobrim Jāņparkā būs apskatāma īpaša Valmieras muzeja izstāde "Nākamā pietura...", kur būs redzamas fotogrāfijas saistībā ar Šaursliežu dzelzceļa līniju dažādos vēstures laikos.

Pulksten 14 notiks velobrauciens "Nākamā pietura..." pa seno bānīša ceļu no Valmieras dzelzceļa stacijas līdz savulaik ienesīgākajai stacijai "Jāņparks". Velobrauciena laikā dzirdēsiet atmiņu stāstus par ceļojumu ar bānīti un dažādiem objektiem, kas iekļauti maršrutā. Bērni līdz 14 gadu vecumam pasākumā var piedalīties tikai vecāka vai aizbildņa pavadībā. Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc dalība velobraucienā iepriekš jāpiesaka, rakstot pieteikumu uz e-pastu: liene.rokpelne@valmiera.lv.

Norises posmā Jāņparks–Zilaiskalns

No pulksten 10 līdz 17 Jāņparkā ikviens interesents varēs reģistrēties un doties auto orientēšanās pasākumā, kur dalībniekiem būs jāpilda dažādi uzdevumi no Jāņparka līdz pat Zilamkalnam, metot loku cauri Dikļiem.

No pulksten 10 apmeklētājiem atvērts Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs "ZTornis", kur iespējams apskatīties ekspozīciju "Zilākalna stāsts", virtuāli ceļot, kā arī paskatīties uz Zilākalna ciematu no ūdenstorņa. Savukārt Zilākalna Vecajā depo norisināsies Latvijā pirmās Sliežu velosipēdu sacensības. Dalībnieku skaits sacensībās ierobežots, tāpēc dalība iepriekš jāpiesaka, rakstot pieteikumu uz e-pastu: turisms@kocenunovads.lv vai zvanot pa tālruni 28698121. Ja ir vēlme izbaudīt nesteidzīgu braucienu ar Sliežu velosipēdiem, tad no pulksten 15 līdz 18 iespējams pieteikties individuāliem braucieniem, rakstot e-pastu: turisms@kocenunovads.lv vai zvanot pa tālruni 28698121.

Visas dienas garumā Zilākalna ciematā pie Vecā depo būs apskatāma novadpētnieces Inetas Amoliņas izstāde "Šaursliežu dzelzceļš Smiltene–Valmiera–Ainaži", kā arī varēs nofotografēties fotostūrī. Tie dalībnieki, kuri būs nofotografējušies visos fotostūros maršrutā "Valmieras dzelzceļa stacija–Zilaiskalns", pēc fotogrāfiju parādīšanas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā varēs saņemt nelielu pārsteiguma balvu. Savukārt "Gardēžu stacijā" par baudījumu garšas kārpiņām būs parūpējusies "Vīnkalnu Ceļojošā Picērija".

Pulksten 18 Zilākalna Vecajā depo notiks grupas "JUUK" koncerts, kas tiks rīkots, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. Vecajā depo drīkstēs pulcēties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Pārējā blakus esošā teritorija būs pieejama ikvienam interesentam.

Savukārt dienas izskaņā no pulksten 19.30 varēs baudīt brīvdabas kino, kur tiks demonstrētas divas filmas – "To atceras tikai vilcieni" un "Leģendu mednieki. Zilaiskalns.". Arī šī norise tiks rīkota, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. Vecajā depo drīkstēs pulcēties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu testa rezultātu. Pārējā blakus esošā teritorija būs pieejama ikvienam interesentam.

No 17. līdz 19. septembrim Eiropas kultūras mantojuma dienas tiks atzīmētas arī Valmiermuižas stallī, kur varēs izzināt sendienu pārvietošanās līdzekļus un zirgkopības arodu. Valmiermuižas stallī tiks izveidota zirgu transporta līdzekļu izstāde. Lai ikvienam interesentam būtu ieskats, kā sendienās pārvietojās, no tuvas un tālas apkārtnes tiks savesti dažnedažādi eksponāti – gan Ulmaņlaika, gan Krievijas cara laika darba un izbraucamie rati, droškas kariete un kas tik vēl ne! Izbraucienā ar ratiem varēs izbaudīt senatnes elpu un kultūrvēsturisko ainavu, jo maršruts vedīs arī pa senajiem muižas ceļiem (valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Klēts un mūra žoga fragments" individuālajā aizsardzības zonā).

17. septembrī no pulksten 16 līdz 19 būs apskatāma zirgu transporta līdzekļu izstāde, kā arī par papildu samaksu varēs doties ekskursijā pa stalli.

18. un 19. septembrī no pulksten 11 līdz 16 būs apskatāma zirgu transporta līdzekļu izstāde, kā arī par papildu samaksu būs iespēja doties izjādē vai izbraucienā ar ratiem.

18. septembrī Valmiermuižas parkā norisināsies Miķeļdienas tirdziņš "Gardu muti", kas papildinās kultūras un sendienu izjūtu baudījumu.

Visas norises notiks, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Plašāka programma pieejama www.visit.valmiera.lv.