Aicina uz 16 kilometrus garu pārgājienu Vircavas pusē

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina svētdien, 14.jūlijā, piedalīties gides Inas Jurģes cikla "Tavas saknes tavā zemē" pārgājienā, viesojoties stallī "Mītavas zirgi", saimniecībā "Dzērves" un Kroņvircavas muižas pārvaldnieka mājā.

Pārgājiena cikla mērķis ir iepazīstināt ar stiprajām ģimenēm Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados, kuras attīsta uzņēmējdarbību, kā arī darbojas tūrisma jomā.

Šoreiz vienas dienas pārgājiens gides Inas Jurģes vadībā vedīs uz Jelgavas novada Vircavas pagastu, uz zirgu stalli "Mītavas zirgi", kas ir vienīgais Latvijā, piedāvājot jogas nodarbības zirga mugurā.

Tālāk pārgājiena dalībnieki dosies uz saimniecību "Dzērves", kurā tiek audzēti vairāk nekā 40 dažādu šķirņu tomāti. Par tomātu audzēšanu un to pārstrādi pastāstīs saimnieki Evita un Edgars Gūtmaņi, kuriem šajā darbā ir jau 20 gadu pieredze. Interesentiem būs iespēja arī degustēt šī gada ražu.

Pārgājiena nākamais pieturas punkts būs Vircavas pils pārvaldnieka māja "Muižas istabas", kas celta 18. gadsimta otrajā pusē pēc Bīronu galma arhitekta Severīna Jensena projekta. Muižas pārvaldnieka mājas patreizējie saimnieki pastāstīs par ēkas vēsturi un plānoto attīstību tuvākajā nākotnē.

Pārgājiena maršruts plānots 16 kilometru garš un ilgs apmēram astoņas stundas, dalībniekiem nepieciešams laikapstākļiem piemērots apģērbs, kā arī līdzi jāņem uzkodas un dzeramais ūdens.

Pārgājiens "Tavas saknes tavā zemē" Vircavas pusē norisināsies svētdien, 14. jūlijā, no pulksten 9.30. Pulcēšanās pārgājienam pulksten 9.20 pie Jelgavas dzelzceļa stacijas, Stacijas ielā 1, no kurienes pārgājiens vedīs uz Vircavas pusi. Atpakaļceļš uz Jelgavu būs pulksten 17.15 ar satiksmes autobusu no pieturas pie Vircavas pagasta tautas nama. Iebraukšana Jelgavā plānota ap pulksten 17.30.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruņiem 29916889, 63005447 vai e-pastu inajurge@inbox.lv.