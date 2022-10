Ainavu fotogrāfs Valdis Skudre iesaka, kā uzņemt veiksmīgus attēlus ar viedtālruni

Ik gadu zelta rudens pienāk negaidīti ātri un paver "Instagram" vērtus kadrus uz katra stūra. Brīžos, kad visapkārt ir tik daudz skaistuma, ir vēlme iemūžināt visu atmiņā paliekošās fotogrāfijās. Taču ne vienmēr acīm redzamo mirkli sanāk uzņemt kā plānots. Lai šoruden uzņemtu neaizmirstamas fotogrāfijas un apgūtu pāris vienkāršus padomus fotografēšanai ar viedtālruni, ainavu un ceļojumu fotogrāfs Valdis Skudre dalās ieteikumos.

Objekts, kas iedvesmo

Oktobrī daudzi dodas uz Latvijas mežiem apbrīnot zelta rudeni. Arī Valdim kā dabas fotogrāfam šī ir mīļākā no visām sezonām gadā, iemūžinot rudens krāsas un raksturu neaizmirstamās fotogrāfijās.

"Rudens ir īpašs ne tikai ar savām krāsām, bet arī ar bieži sastopamajām miglām, kas komplimentē krāsu akcentus un izmaiņas dabā, tāpēc fotografējamo objektu var ieraudzīt kaut vai no istabas loga. Rudenī īpaši populāras kļūst vietas, kur var redzēt krāsainos kokus slāņos vienu aiz otra. Lai iemūžinātu krāsu reljefu, ideālajā scenārijā vajadzētu atrast vietu, no kuras uz visu paraudzīties no augšas. Piemērotas rudens fotografēšanas vietas būs alejas, pilsētas parki, ūdenstilpņu krasti, kuros krāsainie koki veido atspulgu," norāda fotogrāfs.

Foto: Valdis Skudre

Tāpat kā mēģinot iemūžināt rudens krāsas, arī citos fotogrāfijas žanros jādomā, kā izcelt galveno objektu. Runājot par portretu, Valdis iesaka nenomākt kadru ar pārāk raibu fonu, citiem objektiem vai gaismu, kas varētu novērst uzmanību no galvenās attēla "zvaigznes". Ikdienā visu redzam acu līmenī, tāpēc portretus un arī citus objektus izceļ neierasti fotografēšanas leņķi – no apakšas uz augšu un otrādi, tāpēc vienmēr vēlams eksperimentēt, lai iegūtu interesantu rezultātu.

Apstākļiem pielāgoti iestatījumi

Viedtālruņu kameras ir ne tikai ērti izmantojamas jebkurā brīdi, jo vienmēr ir pie rokas, bet mūsdienās aprīkotas ar jaudīgiem objektīviem un funkcijām, kas pielāgojamas dažādiem fotografēšanas apstākļiem.

"Ikdienā viedtālruņa kameru izmantojam ar automātiskajiem uzstādījumiem, tāpēc nereti uzņemtais attēls liekas pārāk gaišs vai tumšs attiecībā pret to, ko redzam dzīvē. Tas tāpēc, ka ierīce analizē kopējo kadrējumu un cenšas sabalansēt attēla spilgtumu. Tajās reizēs, kad iecerētais rezultāts atšķiras no faktiskā, vērts izmēģināt mainīt gaismas iestatījumus atbilstoši vēlamajam, pieturot pirkstu uz ierīces ekrāna un pavelkot uz leju vai augšu atkarībā no vēlamā gaismas līmeņa," stāsta Skudre.

Gaisma – kas par daudz, tas par skādi

Ir daudz dzirdēts par "zelta stundu", kad saule riet un veido zeltainu gaismu, kurā teju viss izskatās perfekti. Kaut gan gaisma ir viens no galvenajiem apstākļiem, kas ietekmē attēla kvalitāti un kopējo noskaņu, ne katra dienas gaismas stunda būs piemērotākā fotografēšanai.

"Dabas fotogrāfijā gaisma un tās krāsa veido noskaņu un, atkarībā no saules pozīcijas, arī ēnas, kas izceļ reljefu un atdzīvina krāsas. Arī portretos atkarībā no gaismas avota, pozīcijas un daudzuma var izcelt konkrētas sejas kontūras vai dramatizēt noskaņojumu. Savukārt ar izkliedētu gaismu, piemēram, apmākušos dienas gaismu vai nedaudz ēnainu vietu, var visu attēlu padarīt vienmērīgāku un mazāk kontrastainu. Vērts atcerēties, ka spilgta saule dienas vidū nebūs tik komplimentējoša, jo veidos nedabīgas ēnas zem acīm, deguna un kakla zonas, taču viegls un ātrs veids, kā to labot, ir atrast ēnainu vietu un uzņemt foto tur. Fotografējot krēslā, svarīgi atcerēties par stabilu viedtālruni, jo gaismas daudzums ir krietni mazāks kā dienas laikā, tāpēc jebkura kustība izkustinās kameru, attēlam iznākot miglainam," skaidro fotogrāfs.

Foto: Valdis Skudre

Kaut gan fotografēšana nereti ir impulsīva un spontāna, pamatzināšanas un neliels sagatavošanās darbs pirms attēla uzņemšanas ļaus iegūt kvalitatīvākus rezultātus. Kā arī, lai būtu iespēja izvēlēties, savuprāt, perfekto kadru, nekaitēs uzņemt vairākus attēlus no dažādiem leņķiem, tādējādi atrodot arī savu fotografēšanas stilu.