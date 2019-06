'airBaltic': 2025. gads ir vēlākais, kad tiks atklāti tiešie reisi no Baltijas uz ASV

No 7. līdz 23. jūnijam "airBaltic" piedalās pasaules lielākajā un senākajā aviācijas izstādē "Paris Air Show 2019", kur tika paziņots, ka ne tik tālā nākotnē varētu būt pieejami lidojumi uz Ņujorku un citiem tālajiem galamērķiem.

"airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss "Tūrisma Gidam" sniedza komentāru, ka līdz ar šodienas paziņojumu par "Airbus A321XLR" lidmašīnas tipa ieviešanu, tirgū ir pieejama lidmašīna, kas bez ierobežojumiem varēs izpildīt tiešos lidojumus no Baltijas valstu galvaspilsētām uz Ņujorku un citviet.

"Lidmašīna būs pieejama no 2023. gada, kas sakrīt ar "airBaltic" pašreizējā biznesa plāna noslēguma gadiem. Varam sagaidīt, ka tad "airBaltic" būs ļoti spēcīgs maršrutu tīkls Baltijā ar līdz pat 50 "Airbus A220-300" lidmašīnām, kas apkalpos Baltijas galvaspilsētas. Tā būtu pozitīva attīstība, ja tajā laikā būtu iespējams uzsākt tālsatiksmes lidojumus ar šaurfizelāžas ("narrow body") lidmašīnām. Lēmums par to, vai "airBaltic" uzsāktu šādus lidojumus, tiks pieņemts pēc vairākiem gadiem," paskaidroja Gauss.

Tā kā pašlaik no Baltijas valstīm, kurās dzīvo seši miljoni cilvēku, nav tālsatiksmes lidojumu, Gauss paredz, ka 2025. gads ir vēlākais, kad šādi lidojumi Baltijā tiktu piedāvāti.

Gauss prieku par lidsabiedrības nākotni izrādīja arī savā "Twitter" kontā, paskaidrojot, ka tiešie lidojumi uz Ņujorku varētu nebūt tik tāla nākotne.

Very good news - direct New York flights are coming closer. In addition 50 Airbus A220-300 order was announced today during #PAS2019. Happy for @airBaltic future. https://t.co/JeJLvAvKgW