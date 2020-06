'airBaltic' atsāk lidojumus no Rīgas uz Londonu

Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas "airBaltic" plāno 1. jūlijā atsākt tiešos lidojumus no Rīgas uz Londonu, bet 4. jūlijā no Tallinas uz Londonu. Tāpat 1. jūlijā lidsabiedrība atklās jaunu maršrutu no Viļņas uz Londonu, pastāstīja "airBaltic" pārstāvji.

Aviokompānijas "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Pasažieru drošība un veselība joprojām ir mūsu galvenā prioritāte. Esam ieviesuši stingrus drošības pasākumus, kā arī mēs sekojam līdzi atbildīgo iestāžu rekomendācijām mūsu lidojumos. Visiem pasažieriem "airBaltic" lidojumos tiek nodrošināts bezmaksas pamata aprūpes komplekts, kurā ietilpst sejas aizsargmaska un dezinfekcijas salvetes."

Lidsabiedrības pārstāvji stāsta, ka "airBaltic" cieši sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām, sekojot līdzi situācijai, kā arī ir elastīga, lai vajadzības gadījumā pielāgotu lidojumu grafiku. Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumi un lidostu ierobežojumi oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc lidsabiedrība vienmēr mudina ikvienu iepazīties ar jaunāko informāciju.

Šobrīd "airBaltic" veic tiešos lidojumus no Rīgas uz dažādiem Eiropas biznesa tranzītmezgliem un turpina atsākt lidojumus uz tādiem populāriem atpūtas galamērķiem kā Dubrovnika, Rijeka un Splita Horvātijā, Barselona Spānijā, Nica Francijā, Larnaka Kiprā, Roma, Katānija un Milāna Itālijā, kā arī citiem. Tāpat lidsabiedrība piedāvā dažādus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

