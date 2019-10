Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" izziņojusi, ka 2020. gada vasaras sezonā uzsāks lidojumus jaunos maršrutos no Rīgas uz Mančestru (Apvienotā Karaliste), Erevānu (Armēnija), kā arī Bergenu un Tronheimu (Norvēģija).

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss sacījis: "Ieviešot vairākus jaunus, aizraujošus galamērķus, nākamajā vasaras sezonā "airBaltic" veiks līdz pat 100 regulārajiem lidojumiem dienā. Mēs esam priecīgi mūsu pasažieriem piedāvāt plašāku galamērķu klāstu un vēl vairāk uzlabot savienojamību starp Baltijas valstīm un pasauli."

Papildus tam 2020. gada 1. maijā "airBaltic" sāks lidojumus no Tallinas uz Nicu. Tas būs lidsabiedrības 14. galamērķis, kas tiek piedāvāts no Igaunijas galvaspilsētas.

Tiek ziņots, ka zemākā pieejamā pamata cena no Rīgas uz Mačesteru ir 39 eiro, savukārt no Rīgas uz Erevānu – 99 eiro. Runājot par Norvēģijas galamērķiem, no Rīgas uz Bergenu zemākā pieejamā pamata cena ir 35, bet uz Tronheimu – 49 eiro.

Lidojumi no Rīgas uz Mančestru tiks sākti 2020. gada 29. martā un tiks veikti četras reizes nedēļā. Savukārt lidojumi uz Bergenu un Tronheimu sāksies 31. martā un 1. aprīlī, bet lidojumi uz Erevānu – 3. maijā.

Plašāku lidojumu saraksts un biļešu cenas meklē mājaslapā.