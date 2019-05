'airBaltic' no Rīgas uz Dublinu lidos arī ziemas sezonā

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi par lēmumu turpināt regulāros lidojumus no Rīgas uz Īrijas galvaspilsētu Dublinu arī ziemas sezonā. Lidojumi tiks veikti četras reizes nedēļā, un biļešu cena būs, sākot no 39 eiro.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Ņemot vērā augsto pieprasījumu un pozitīvās atsauksmes par Rīga–Dublina maršruta ieviešanu 2019. gada vasaras sezonā, mēs esam priecīgi paziņot, ka Dublina papildinās arī mūsu ziemas maršrutu karti."

Pasažieriem būs iespēja lidot starp abām pilsētām visu gadu ar "Airbus A220-300".

Latvijas lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Vasaras sezonā aviokompānija uzsāka lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.