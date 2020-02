'airBaltic' palielina lidojumu biežumu maršrutā Rīga-Tbilisi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" turpina maršruta tīkla paplašināšanu un lidojumu grafiku uzlabošanu, šogad nodrošinot jaunus maršrutus un palielinot lidojumu biežumu. Gaidāmajā vasaras sezonā, kas sāksies marta nogalē, lidsabiedrība sestdienu pēcpusdienās veiks papildu reisu maršrutā Rīga–Tbilisi.

Jaunie papildu lidojumi tiks sākti no 4. aprīļa un tādējādi "airBaltic" kopumā maršrutā Rīga-Tbilisi veiks līdz pat astoņiem lidojumiem nedēļā. Ieviešot šos uzlabojumus, aviokompānija plāno šogad palielināt piedāvāto sēdvietu skaitu šajā maršrutā par astoņiem procentiem.

Lidsabiedrības pārvadāto pasažieru skaits uz Tbilisi katru gadu turpina palielināties. 2019. gadā "airBaltic" pārvadāja par 26 procentiem vairāk pasažieru nekā 2018. gadā. Aptuveni divas trešdaļas no visiem pasažieriem, kuri ar šo lidsabiedrību ceļo uz un no Tbilisi, Rīgu izvēlējušies kā ērtu transfēra punktu. Populārākie savienojošie reisi ir uz pārējām divām Baltijas valstu galvaspilsētām Tallinu un Viļņu, Ziemeļvalstu galvaspilsētām Stokholmu, Oslo, Kopenhāgenu un Helsinkiem, kā arī uz Amsterdamu un Londonu.

"airBaltic" 2020. gada vasaras sezonas maršrutu karti kopumā papildinās ar 14 jauniem maršrutiem. Lidsabiedrība veiks tiešos lidojumus no Tallinas uz Romu, Cīrihi, Hamburgu un Nicu. Papildus tam aviokompānija jau ziņoja par piecu jaunu tiešo maršrutu ieviešanu no Viļņas uz Hamburgu, Cīrihi, Gēteborgu, kuros reisi tiks sākti marta beigās, kā arī uz Dubrovniku un Rijeku, kuros lidojumi tiks uzsākti maijā. "airBaltic" šogad arī sāks lidojumus jaunos maršrutos no Rīgas uz Mančestru (Apvienotā Karaliste), Erevānu (Armēnija), Bergenu un Tronheimu (Norvēģija), kā arī uz Jekaterinburgu (Krievija).