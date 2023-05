'airBaltic' paplašina tiešo lidojumu piedāvājumu uz Tenerifi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka paplašinās tiešo lidojumu piedāvājumus uz Tenerifi (Spānija) ārpus savas mājas bāzes Rīgā, iekļaujot arī lidsabiedrības bāzes Viļņā (Lietuva), Tallinā (Igaunija) un Tamperē (Somija). Lidojumi divas reizes nedēļā tiks uzsākti 2023. gada oktobra beigās, ziņo lidsabiedrībā.

Tenerife ir Spānijas sala Atlantijas okeānā, tā ietilpst Kanāriju salu arhipelāgā. Sala pazīstama ar savu silto klimatu, skaistajām pludmalēm un satriecošajām dabas ainavām, tostarp Teides kalna nacionālo parku. Tenerife ir populārs tūristu galamērķis, kas piedāvā dažādas aktivitātes, tai skaitā ūdens sporta veidus, pārgājienus un naktsdzīvi. Tajā ir arī daudz kūrortu un viesnīcu, padarot to par lielisku vietu gan atpūtai, gan piedzīvojumiem.

Lidojumi uz Tenerifi "airBaltic" maršrutu tīklā jau ir iecienīta ceļotāju izvēle. Piedāvājot tiešos lidojumus no visām Baltijas valstīm un Tamperes, aizvien vairāk ceļotāju būs iespēja atklāt šo saulaino un pieprasīto galamērķi. No rudens pieejamie lidojumi: Tallina – Tenerife: divi lidojumi nedēļā no 2023. gada 30. oktobra (225 eiro); Viļņa – Tenerife: divi lidojumi nedēļā no 2023. gada 31. oktobra (215 eiro); Tampere – Tenerife: divi lidojumi nedēļā no 2023. gada 1. novembra (235 eiro).

Kā jau ziņots iepriekš, "airBaltic" publicējusi savu lidojumu grafiku gaidāmajai ziemas sezonai. Lidsabiedrība no Baltijas valstīm un Tamperes veiks lidojumus 11 jaunos maršrutos, kā arī piedāvās aptuveni 80 maršrutus visā savā tīklā, lai savienotu Rīgu un citas reģiona pilsētas. Tas ir lielākais jauno maršrutu skaits ziemas sezonā, kādu jebkad piedāvājusi airBaltic.

Mājaslapā "airbaltic.com" iespējams iegādāties biļetes jaunajos maršrutos, savukārt ziemas sezonas galamērķu izpārdošanas akcija sāksies 16. maijā.