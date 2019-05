'airBaltic' sāk lidojumus uz Vidusjūras salām Kosu un Menorku

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" pagājušajā nedēļas nogalē uzsāka lidojumus uz diviem jauniem brīvdienu galamērķiem – Vidusjūras salām Kosu (Grieķijā) un Menorku (Spānijā). Kopumā lidsabiedrība šī gada vasaras sezonā sākusi lidojumus piecos jaunos maršrutos no Rīgas.

Lidsabiedrības izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Sākot lidojumus uz Kosu un Menorku, "airBaltic" tagad pasažieriem piedāvā iespēju izvēlēties starp astoņām dažādām un skaistām Vidusjūras salām, kā arī no desmitiem citu saulainu galamērķu Eiropā un ārpus tās."

Uz Kosu lidojumi tika uzsākti 11. maijā, savukārt Menorku – 12. maijā. Zemākā pieejamā pamata cena (vienā virzienā), ieskaitot nodokļus, nodevas un maksu par pakalpojumiem abiem maršrutiem, ir 79 eiro. Lidojumi uz abiem jaunajiem galamērķiem tiek veikti vienu reizi nedēļā ar "Airbus A220-300" lidmašīnām.

Lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" arī uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu.