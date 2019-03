'airBaltic' turpmāk piedāvās piemaksāt par smagāku rokas bagāžu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" nākusi klajā ar paziņojumu, piedāvājot jaunu papildu pakalpojumu - pašreizējai astoņu kilogramu bezmaksas rokas bagāžai pievienot papildu četru kilogramu svaru, par cenu sākot no 8,99 eiro. Izmantojot šo iespēju, kopējais pieļaujamais rokas bagāžas svars varēs sasniegt 12 kilogramus, pastāstīja aviokompānijas korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss šo raksturo kā "inovatīvu pakalpojumu, kuru nepiedāvā daudzas citas lidsabiedrības". "Mēs regulāri sekojam līdzi pasažieru ceļošanas paradumiem, kas skaidri demonstrē, ka šādam pakalpojums ir pieprasījums. Tas paredzēts tiem pasažieriem, kuriem nepieciešami vairāk nekā astoņi kilogrami rokas bagāžai, taču viņi nevēlas iegādāties reģistrētu bagāžu."Lai izvērtētu jauno pakalpojumu, lidsabiedrība datu ievākšanas nolūkos nosvēra vairāk nekā divus tūkstošus pasažieru rokas bagāžu. Atsevišķos maršrutos 15 procenti rokas bagāžu pārsniedza atļauto svaru, skaidri apliecinot, ka daļai pasažieru nepieciešams papildu svars rokas bagāžai.

Tāpat kā līdz šim visiem aviokompānijas ekonomiskās klases pasažieriem atļauts lidmašīnā bez maksas ienest vienu rokas bagāžu (55x40x23 cm) un vienu personīgo mantu (30x40x10 cm) ar kopējo svaru astoņi kilogrami. Gadījumā, ja pasažieris iegādāsies papildu rokas bagāžas svaru, rokas bagāžas izmērs tāpat nedrīkstēs pārsniegt noteiktos izmērus (55x40x23 cm). Šis pakalpojums pieejams tikai šīs lidsabiedrības veiktajos lidojumos.

Šo pakalpojumu iespējams iegādāties lidsabiedrības mājaslapā līdz pat stundai pirms izlidošanas, kā arī sazinoties ar uzņēmuma zvanu centru vai ceļojumu aģentūrām. Lidostā pasažieriem jāspēj uzrādīt rezervācijas apstiprinājums vai rēķins, ja to pieprasa darbinieks pie izlidošanas vārtiem.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā lidsabiedrība uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.

"Tūrisma Gids" atgādina, ka pērn zemo cenu aviosabiedrības – "Wizz Air" un "Ryanair" – nāca klajā ar paziņojumu par atteikšanos no bezmaksas lielās rokas bagāžas vienības.

