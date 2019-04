'airBaltic' uzsāk lidojumus starp Rīgu un Dublinu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 31. martā sākusi regulāros lidojumus starp Rīgu un Īrijas galvaspilsētu Dublinu, ar "Airbus A220-300" uz Dublinu lidojot četras reizes nedēļā. Biļešu cena – sākot no 39 eiro.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Mēs esam gandarīti uzsākt mūsu vasaras sezonas grafiku ar lidojumiem ilgi gaidītā un pieprasītā maršrutā Rīga–Dublina." Savukārt Īrijas vēstnieks Džims Henesijs ar šo sasniegumu apsveicis lidsabiedrību, raugoties uz tālāku maršruta attīstību abos virzienos.

Lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.



Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.