'airBaltic' uzsāks lidojumus uz jauno Berlīnes Brandenburgas lidostu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no 8. novembra uzsāks lidojumus no Rīgas uz jauno Berlīnes Brandenburgas lidostu. Pēdējais lidojums no Rīgas uz Berlīnes Tēgelas lidostu tiks veikts 6. novembrī.

"airBaltic" uzsāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Berlīni 2002. gadā. Iesākumā lidsabiedrība lidojumus veica uz Berlīnes Tempelhofas lidostu, bet vēlāk tajā pašā gadā darbību pārcēla uz Berlīnes Tēgelas lidostu. Šobrīd lidsabiedrība tiešos lidojumus no Berlīnes veic uz visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām.

Jaunās Berlīnes Brandenburgas lidostas 1. terminālis oficiāli tiks atvērts 31. oktobrī, bet regulārie lidojumi Berlīnes Tēgelas lidostā tiks pārtraukti 7. novembrī. Jaunā lidosta nodēvēta par godu bijušajam Rietumberlīnes mēram un Rietumvācijas kancleram Villijam Brantam. Lidosta spēj apkalpot 43 miljonus pasažieru gadā, pastāstīja "airBaltic" pārstāvji.

Šajā ziemas sezonā lidsabiedrība plāno Rīgu savienot ar 40 galamērķiem savā maršrutu tīklā, piedāvājot lidojumus uz Eiropas lielākajiem biznesa centriem, kā arī atsevišķiem atpūtas un slēpošanas galamērķiem.

Pasažieru drošība un veselība ir galvenā prioritāte, uzsver "airBaltic" pārstāvji. Tāpēc ieviesti stingri drošības pasākumi, kā arī lidojumi tiek organizēti, ņemot vērā atbildīgo iestāžu rekomendācijas. Visiem pasažieriem "airBaltic" lidojumos tiek nodrošināts bezmaksas pamata aprūpes komplekts, kurā ietilpst sejas aizsargmaska un dezinfekcijas salvetes.

Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļošanas noteikumi un lidostu ierobežojumi oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc vienmēr jāpārliecinās par jaunāko informāciju.

Lai uzzinātu vairāk par jaunajiem lidsabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem, nepieciešams apmeklēt "airBaltic" mājaslapu.