Aizliegtie suvenīri – aicina uzmanīties, lai ar piemiņu no ceļojuma nepārkāptu likumu

Turpinoties atvaļinājumu sezonai, lidosta "Rīga", Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde aicina pasažierus būt uzmanīgiem, ārvalstīs izvēloties un iegādājoties eksotiskus suvenīrus. Kopīgā informatīvajā kampaņā aviopasažieriem tiks atgādināts par nepieciešamību ievērot Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) prasības, lai suvenīru ievešanai nesekotu sods par likumpārkāpumu un suvenīra konfiskācija, informē Lidosta "Rīga" pārstāve Laura Kulakova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īpaši ceļojumos uz eksotiskām valstīm ir svarīgi saprast, vai izvēlētie suvenīri, piemēram, koraļļi, lielie gliemežvāki, eksotiski dzērieni ar rāpuļiem pudelēs, kā arī kosmētikas līdzekļi ar eksotiskām sastāvdaļām, savvaļas dzīvnieku ādas izstrādājumi vai rotaslietas nav izgatavoti no sugām, uz kurām attiecas CITES prasības.

Lidostas "Rīga" Ilgtspējas un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Santa Auguste–Šole skaidro: "Mēs vēlamies, lai mūsu pasažieri ir informēti un zinoši, un vienlaikus gribam atgādināt, ka rūpes par savvaļas sugu aizsardzību jebkurā pasaules vietā ir mūsu visu atbildība. Turklāt atbildība par vidi un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ir arī daļa no lidostas "Rīga" ilgtspējas stratēģijas."

Pēdējos piecos gados (pirms pandēmijas), kad lidosta "Rīga" piedzīvoja straujāko pasažieru skaita

pieaugumu, tika konfiscētas gandrīz 2250 vienības šādu aizliegto priekšmetu. Lielākā daļa no tiem bija dažādi kosmētiskie līdzekļi, kuru sastāvā ir kaviāra vai medicīnisko dēļu ekstrakts, vai lāču tauki. Tāpat konfiscēti vairāk nekā 160 koraļļu koloniju fragmenti, alkohola pudeles ar apdraudētu sugu čūskām, vairākas lāču ādas, galvaskauss un priekšķepas, sieviešu rokaspulksteņu siksniņas no krokodila ādas, rožkoka izstrādājumi, valzirga ilkņi, čūskādas izstrādājumi, dzīvi Vidusāzijas bruņurupuči un dzīvas medicīniskās dēles.

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode uzsver: "Dažkārt ceļojuma laikā nopirkts suvenīrs vai pludmalē salasītu koraļļu gabaliņi var radīt neparedzamas sekas, jo ikvienu no mums var iesaistīt savvaļas sugu nelegālās ieguves vai tirdzniecības virpulī. Ja suvenīri veidoti no savvaļas sugām, kas iegūtas legāli un ilgtspējīgā veidā, to apliecina CITES sertifikāti. Savukārt, iegādājoties suvenīrus "no rokas", lēti un bez dokumentiem, kas apliecina to legālo izcelsmi, katrs pircējs kļūst par zobratiņu nelegālās tirdzniecības shēmā."

Vairāk informācijas par CITES konvencijas aizsargātajām sugām uzzini DAP tīmekļvietnē. Informāciju par aizsargāto sugu īpatņu deklarēšanu uzzini VID tīmekļvietnē.