Aktīva apkārtnes iepazīšana: aicina uz orientēšanās sacensībām Kurzemē

Otrdien, 16. jūnijā ar pirmajām sacensībām Ziemeļu fortos tiks atklāts orientēšanās seriāls "DR-krasts 2020". Kopumā plānotas 14 sacensību kārtas dažādās Lejaskurzemes vietās, trīs praktiskas orientēšanās apmācības jauniem dalībniekiem un sezonas noslēgumā – Liepājas orientēšanās čempionāts.

Sākotnēji sacensību sezonu bija plānots sākt marta beigās, tomēr ieceri apstādināja ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi. Tomēr orientēšanās entuziasti atrada iespēju, kā arī šajā laikā, ievērojot visus drošības nosacījumus, cilvēkiem piedāvāt ierastās pastaigas papildināt ar kaut ko jaunu – orientēšanos. Tā laikā no aprīļa līdz jūnijam reizi nedēļā tika aizvadīti 10 individuālie orientēšanās treniņi, kuros dalībnieki nedēļas laikā varēja izstaigāt apvidū izliktu trasi ar kontrolpunktiem. Šo iespēju katrā reizē izmantoja vidēji 60 cilvēku, pastāstīja Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-krasts” vadītājs vadītājs Jānis Bethers.

Orientēšanās distanci Ziemeļu fortos katrs dalībnieks var veikt brīvi izvēlētā laikā no pulksten 15 līdz 18.30. Vidējais distancē pavadāmais laiks ir no pusstundas līdz pusotrai stundai, atkarībā no izvēlētās distances un dalībnieka iemaņām.

Dalībnieki var izvēlēties vienu no četrām distancēm, kas ir vidēji divus līdz sešus kilometru garas. Distances ir piemērotas dažādiem sagatavotības līmeņiem – gan iesācējiem, gan prasmīgiem orientieristiem, gan arī bērniem un skolēniem.

Ar kompasu un karti, kā arī atzīmēšanās ierīcēm dalībnieki būs nodrošināti. Savukārt iesācējiem pirms starta iespējams saņemt nelielu apmācību un orientieristu padomus.

Bērniem un skolēniem dalība ir bez maksas, pieaugušajiem – divi eiro.

Orientēšanās sacensības plānotas līdz pat vēlam rudenim, kopumā 14 kārtas dažādās Lejaskurzemes vietās – Bernātos, Jūrmalciemā, Pāvilostā, Aizputē, Ziemupē, Cīravā, Kalvenē un Liepājā. Aktuālajam orientēšanās pasākumu kalendāram varēs sekot līdzi Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās kluba “DR-krasts” sociālā tīkla profilā un mājaslapā.

Tāpat, lai sniegtu iespēju jauniem dalībniekiem iepazīt orientēšanās sportu, tiks organizētas trīs praktiskas apmācības. Pirmās apmācības notiks 9. jūlijā Liedagu ielas galā pie tenisa halles. 6. augustā apmācības plānotas pie Beberliņu ezera un 3. septembrī – Jūrmalas parkā. Savukārt rudenī sezonu plānots noslēgt ar Liepājas orientēšanās čempionātu, kas plānots 10. oktobrī.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.