Apkārt Kocēnu novadam: norisināsies septiņu pārgājienu cikls

29. februārī sāksies pārgājienu cikls "Apkārt Kocēnu novadam", kas norisināsies visa 2020. gada garumā. Septiņu posmu laikā tiks noieti aptuveni 127 kilometri, aplūkotas skaistas vietas un satikti vietējie uzņēmēji, pastāstīja Kocēnu novada tūrisma un projektu speciālists Toms Treimanis.

Pārgājienu cikls sastāvēs no septiņiem posmiem, kuru norise plānota 29. februārī, 29. martā, 3. maijā, 22. augustā, 19. septembrī, 25. oktobrī un 29. novembrī. Pārgājieni vedīs pa Kocēnu novada robežu, protams, ievedot gan kaimiņu novados, gan arī dziļāk pašā Kocēnu novadā, lai maršruts veidotos interesants un izejams. Visi maršruti būs līnijveida, taču tiks nodrošināts autobuss, kas nogādās dalībniekus uz maršruta sākuma punktu, savukārt automašīnas paliks noslēguma punktā. Tiek prognozēts, ka, izejot visus posmus, kopumā tiks veikti aptuveni 127 kilometri, taču kilometru skaits vēl var mainīties, jo pirms katra posma veikšanas tiks veikta maršruta pārbaude dabā un izpētītas labākās takas.

Visos posmos gaidāmas tikšanās ar kādu no tūrisma uzņēmējiem, piemēram, pirmajā posmā pārgājiena dalībnieki viesosies vīna darītavā "Matilde", kā arī baudīs bagāto dabas un kultūras mantojumu. Ies cauri purviem, vēros smilšakmens atsegumus, ies gar ezeriem un apmeklēs kultūrvēsturiskas vietas. Visus posmus vadīs Kocēnu novada domes projektu un tūrisma speciālists Toms Treimanis, taču būs posmi, kuros tiks piesaistīti arī vēstures, dabas eksperti, lai padarītu pārgājienu piepildītāku un interesantāku.

Šajos septiņos posmos plānots arī uzsākt videi draudzīgas rīcības, pirmkārt, pārgājienu laikā tiks savākti pa ceļam atrastie atkritumi, otrkārt, dalībnieki noslēgumā tiks cienāti ar zupu, taču to varēs saņemt līdzi paņemtajā bļodiņā ar karoti.

Par pamatu posmu nosaukumiem ņemti māju nosaukumi no pirmās Latvijas brīvvalsts laika topogrāfiskās kartes. Pirmais posms, kas norisināsies 29. februārī, vedīs no Dranķa līdz Sietiņam, tas sāksies uz Zilākalna ceļa pie Dranķu senkapiem un noslēgsies pie dabas objekta Sietiņiezis, pa ceļam meklējot robežu starp Kocēnu novadu un Valmieras pilsētu, kā arī Beverīnas novadu. Otrais posms vedīs no "Bauža līdz Dauguļu muižai" – tas sāksies pie Vējkroga, un dodoties cauri mežiem un purviem, vedīs līdz Dauguļiem. Trešais posms vedīs no "Budenbrokas mž. līdz Lantusam". Tas sāksies vēsturiskajā Budenbrokas muižā un noslēgsies pie viesu mājas "Lantus", meklējot robežas ar Alojas un Burtnieku novadiem. Ceturtais posms vedīs no Pura līdz Budenbrokas mž., kurā tiks meklētas robežas starp Limbažu un Alojas novadiem un tiks pieveikts posms no Budenbroku muižas līdz Rāķa purvam. Piektajā posmā "Sietiņš – Bauzis" pārgājiena dalībnieki mēros ceļu no Vējkroga līdz dabas objektam Sietiņiezis, meklējot robežas ar Pārgaujas un Priekuļu novadiem. Sestais posms "Lantus – Dranķis" vedīs no viesu mājas "Lantus" līdz Dranķa senkapiem, un tajā tiks meklētas robežas ar Burtnieku novadu, savukārt septītais posms "Dauguļu muiža – Puram" vedīs gar Limbažu novada robežu no Dauguļiem līdz Rāķa purvam.

Katrs posms būs interesants ar savām īpatnībām un dabu, ko papildinās viesošanās pie vietējiem uzņēmējiem un vēstures pētīšana par konkrēto apkārtni. Sekot līdzi aktuālajai informācijai par pārgājienu norisi "Visit Kocēnu novads" feisbuka lapā.