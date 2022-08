Ar auto pa Lietuvu: gar alpaku fermu, senu klosteri un kāpām

Skaisto dabas ainavu un neskaitāmo apskates objektu dēļ Lietuva kļuvusi par iecienītu galamērķi tūristiem, kuri vēlas ceļot ar savu transportlīdzekli. Savukārt "Kayak" Ceļojumu indeksā 2022 Lietuva ierindojās trešajā vietā starp valstīm, kuras piemērotas auto tūrismam. Jāteic, arī latvieši iecienījuši brīvdienas pavadīt tepat kaimiņvalstī, dodoties ceļā ar auto pa jau zināmiem vai vēl neiepazītiem maršrutiem.

Pārdomāta infrastruktūra, salīdzinoši nelielie attālumi starp lielākajām pilsētām un ievērojamākajiem apskates objektiem ir vien daži iemesli, kādēļ doties ceļojumā ar automašīnu pa Lietuvu. Nacionālā tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel" dalās ar trīs aizraujošiem maršrutiem, kuri atklās Lietuvu no jauna.

Ceļojums cauri trīs galvaspilsētām

Pusceļā no Rīgas uz Viļņu ir lieliska pieturas vieta – Paņeveža. Agrāk pilsēta bija pazīstama ar saviem industriālajiem objektiem, kuri tagad glabā kultūras mantojuma bagātību. Pilsētu īpašu padara populārā keramikas kolekcija, leļļu un drāmas teātris, kā arī izbrauciens ar burvīgu antīko šaursliežu vilcieniņu. Netālu no pilsētas atrodas Pašiliju Eiropas bizonu rezervāts – savdabīga vieta, kur vērot, kā dzīvnieku ganāmpulki mierpilni pavada savu ikdienu. Šeit ceļotāji var izjust vieglumu un atsvaidzinošu lauku gaisu.

Pēc Paņevežas ceļš ved uz Viļņu, kura kļuvusi populāra ar vecpilsētas bruģētām ieliņām, gadsimtiem senu arhitektūru, kā arī plaukstošu kultūras un gastronomijas dzīvi.

Foto: Andrius Aleksandravičius



Brauciens no Viļņas līdz Kauņai – Lietuvas otrai lielākajai pilsētai –, aizņem nedaudz vairāk par stundu. Šajā virzienā atrodas arī Traķi – valsts vēsturiskā galvaspilsēta, kas šķietami pārtapusi par laika portālu uz viduslaikiem. Pilsētas ievērojamākais objekts ir gotikas stilā būvētā Traķu pils, kas majestātiski paceļas virs Galvas ezera.

Foto: Ričardas Anusauskas

Pēc pastaigas pa 15. gadsimta dižkunigaišu takām un atvēsināšanās ezerā, ceļojums uz Kauņu var turpināties ar pieturu alpaku fermā – tā ir pirmā šāda veida ferma Lietuvā. Īpaši piemērota tā būs tūristiem, kuri vēlas izbaudīt dabu, tuvāk iepazīt šos Dienvidamerikas dzīvniekus, kā arī iegādāties suvenīrus no alpaku vilnas.

Pirms došanās uz maršruta pēdējo pilsētu – Kauņu –, vērts piestāt un atpūsties mierīgajā Pažaislis klosterī. Klosteris atrodas tieši blakus mirdzošajiem Kauņas ūdeņiem, bet tā dienvidu daļā atrodas Sakrālā mantojuma muzejs.

Foto: Andrius Aleksandravičius

Visbeidzot Kauņa – Lietuvas pagaidu galvaspilsēta no 1919. līdz 1940. gadam, kas 2022. gadā kļuva par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pēc neilga brauciena no klostera, tūristi nonāk pilsētā, kurā pilnīgi viss ir kultūras un vēstures mantojums – sākot no UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautās modernisma arhitektūras līdz pasaulslavenās mākslinieces Joko Ono izstādei.

Ceļā uz jūru

Netālu no Šauļiem atrodas viena no noslēpumainākajām vietām visā Baltijā – Krustu kalns. Šeit atrodas simtiem tūkstošu krustu, kurus padomju varas laikā atstāja svētceļnieki. Mūsdienās kalns kļuvis par brīvības, ticības un cerības simbolu.

Foto: Andrius Aleksandravičius

Tālāk ceļš ved pa Mūšas tīreļa dabas taku – 3,6 kilometrus garais maršruts Žagares reģionālajā parkā ir Lietuvas garākā koka dēļu taka. Tā ir īsts atklājums tūristiem, kuri interesējas par purvu ekosistēmām – taka ļauj iepazīt purva floru un faunu to dabiskajā vidē, kā arī izbaudīt mieru un klusumu, ko ik pa laikam pārtrauc tikai purva savvaļas dzīvnieki, piemēram, pelēkas dzērves un zosis.

Netālu no Šauļiem atrodas 19. gadsimtā būvētā Pakrojas muiža – vēl viens vēsturisks piemineklis, kurš pārsteidz ar savu eleganto arhitektūru. Muižas viesi var apskatīt greznās neoklasicisma stilā celtas akmens ūdensdzirnavas, kas ir vienīgās šāda veida dzirnavas Lietuvā. Dodoties uz bišu dravu, dārzu, pienotavu un veļas mazgātavu, var uzzināt, kā dzīvoja Lietuvas aristokrātija.

Foto: Publicitātes foto

Ceļojumu entuziasti var doties tālāk uz Lietuvas jūrmalu – Klaipēdu. Mūsdienās pilsētā iespējams nobaudīt svaigu jūras velšu piedāvājumu un doties uz bāriem, kuros cilvēku čalas un mūzika skan līdz pat rītam. Savukārt gar pilsētas rietumu pusi stiepjas plaša pludmale.

Foto: Andrius Gailiūnas

Garām smilšu kāpām un zvejnieku ciematiem



Uz Lietuvas rietumu reģionu tūristi dodas, lai iepazītu valsts daudzveidīgo dabas ainavu, pastaigājoties pa Aukštumalas dabas taku. Maršruts izbūvēts pa vecu zemūdens akmeņu ceļu, kas ved cauri purviem. Agrāk šo taku izmantoja, lai slepeni bēgtu no ienaidniekiem, taču mūsdienās tā ir atvērta apmeklētājiem, kuri vēlas iepazīt un tuvumā aplūkot purva plaukstošo veģetāciju.

Izcils galamērķis, kur doties ar auto, ir Minge – Lietuvas Venēcija. Tas ir vienīgajais ciemats Lietuvā, kur centrālā ielā ir Minijas upe. Šeit kaimiņi cits citu apciemo ar savām airu laivām vai motorlaivām. Tiem, kas vēlas mainīt ierasto pārvietošanās veidu, var būt prieks uzzināt, ka pēdējos gados Mingē strauji attīstās ūdens un lauku tūrisms – šeit izveidota jahtu un motorlaivu piestātne, kā arī ciemats savienots ar Rusni, Ventes ragu, Drevernu, Nidu un citiem Kuršu kāpas kūrortiem.

Foto: Klaudijus Driskius

Ceļojuma noslēgumā tūristi var doties uz Kuršu kāpas pussalu, kur atpūsties pēc garā ceļa. Starp 98 kilometrus garajām Lietuvas "Sahāras" kāpām un mierpilnajiem priežu mežiem ir vairākas dabas oāzes: Smiltīne, Jodkrante un Nida. Bijušie zvejnieku ciemati pārsteidz ar savu nesteidzīgo ikdienu un unikālo arhitektūru, kā arī kristālbalto smilšu pludmali un izciliem restorāniem.