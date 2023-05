Ar garšu parādi un dejām tiks ieskandināta vasara Siguldas svētkos 3. jūnijā

3. jūnijā ikviens aicināts uz Siguldas pilsētas svētkiem, kuru laikā iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja baudīt koncertus, dejas, kopābūšanu un garšu parādi. Savukārt Svētku laukumā atgriezīsies preču zīmes "Radīts Siguldā" parāde, un pirmo reizi svētku programmā notiks zaļumballe senioriem Siguldas tirgū, informē "Siguldas Attīstības aģentūra".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Siguldas novada muzikālie kolektīvi iedzīvotājus priecēs jau sākot no pulksten 10, bet no pulksten 11 līdz 13.30 dzelzceļa stacijas laukumā notiks mazo siguldiešu sarūpēts koncerts un radošās darbnīcas bērniem. Stacijas laukumā varēs vērot pūtēju orķestra "Sudrabskaņa" īpašo defilē programmu, deju kolektīva "Vizbulīte", pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" dejotāju, vokālās studijas "Siguldiņa" un Shipsea, kā arī bērnu vokālā grupas "Zibsnis" priekšnesumus vai arī just līdzi sporta deju dejotājiem un Uģa Eihvalda bungu priekšnesumam.

No pulksten 9 notiks Siguldas svētku lieltirgus un "Zum zum" radošā darbnīca bērniem Siguldas tirgū, bet pulksten 13 turpat pirmo reizi risināsies zaļumballe senioriem kopā ar folkloras draugu kopu "Brička".

Svinības turpināsies Svētku laukumā, kur pulksten 14 sāksies preču zīmes "Radīts Siguldā" svinīgā parāde. Tai pieteikušies jau 22 uzņēmumi. Vienlaikus sadarbībā ar "Kūkas gardas" notiks konkurss "Tava Kūku karaliene" ar 20 izcilu konditoru, amatieru un kūku mīļu meistardarbiem. Paredzēta arī degustācija un skatītāju balsojums.

Pulksten 14 Svētku laukumā uz garšas parādi aicinās restorāni "Kungu rija", "Entresol", "Kokos", "Ferma", "Hotel "Sigulda" restorāns" un "Kaķu māja", piedāvājot īpašo "Svētku restorāna" piedāvājumu. Turpat uz lielās svētku skatuves īpašs notikums – savas durvis vērs "Brīnumskapis". Tieši pulksten 14 piestās Simtkājīša vadītais vilciens un uz skatuves kāps visa "Brīnumskapja" muzikālā komanda ar deju skolotāju Kodi priekšgalā.

Vienlaikus tiks piedāvātas vides izglītības aktivitātes zonā "Svini. Domā. Dzīvo zaļi". SIA "Jumis" sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu iedzīvotājiem piedāvās dažādas interesantas aktivitātes, lai ikviens varētu pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanā. "Jumis" aicina ikvienu – gan mazu, gan lielu – meklēt Latvijas Zaļā punkta telti un izmēģināt savus spēkus pareizā atkritumu šķirošanā, kā arī iegūt vērtīgus padomus, kā ikdienā pareizi un videi draudzīgi atbrīvoties no radītajiem atkritumiem.

Savukārt "ZAAO" pasākumā kopā ar Skudru Urdu piedāvās darboties praktiski, lai iegūtu vairāk prasmju zaļākai dzīvošanai. Biedrība "Baltijas krasti" ar projekta "Cik maksā daba" aktivitātēm, izmantojot lielformāta spēles, piedāvās izzināt un novērtēt dabas vērtības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pulksten 16 visi aicināti uz Raiņa parku, kur notiks aktīvās atpūtas parka atklāšana. Tās laikā notiks triku paraugdemonstrējumi, drošības instruktāža un konkursi. Īpašie viesi būs Siguldas hiphopa mūzikas pārstāvis Eksis un "Diverse Styles Crew – Breaking Team". Pasākumu Raiņa parkā vadīs Einārs Lansmanis.

No pulksten 18 dzelzceļa stacijas laukumā sāksies pulcēšanās svētku gājienam. Pulksten 19 svētku gājiens virzīsies pa Pils, Raiņa un Cēsu ielu līdz Svētku laukumam. Kā parasti, svētku gājiens noslēgsies, visiem tā dalībniekiem vienojoties kopdziesmā "Zied ievas Siguldā".

Svētki turpināsies Svētku laukumā kopā ar dziedātāju Būū, grupām "Astro'n'out" un "Mazais Princis", kā arī svētku izskaņā ar maestro Raimonda Paula mūzikai veltītu disko vakaru, kura īpašais viesis būs leģendārais Žoržs Siksna, bet Aijas Kukules, Noras Bumbieres un Ulda Stabulnieka lomās iejutīsies Elza Rozentāle un Kristians Kareļins.

Svētku laikā būs skatāmas vairākas izstādes:

Daigas Krūzes izstāde "Tu esi koks, putns vai kalns", kurā eksponētie darbi tapuši, iedvesmojoties no Siguldas ainavas, būs apskatāma "Siguldas devonā";

Egijas Danbergas izstāde "Sarunas ar matēriju" būs apskatāma Siguldas Jaunās pils salonā;

Koprades laboratorijās varēs apskatīt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Ances Evas Paulovičas, Martas Ģērmanes un Ērikas Rupeikas izstādi "Pilnais tukšums";

Biedrības "Cerību spārni" ceļojošā izstāde "Mēs esam un varam" ar 30 skaudriem un mīlestības pildītiem stāstiem par cilvēkiem ar invaliditāti būs skatāma Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.

Amatiermākslas kolektīvu sniegumu šovasar varēs vērot Siguldas novada Dziesmu un deju svētkos, kas notiks 18. jūnijā Inčukalnā Aleksandra parka estrādē. "Siguldas Attīstības aģentūra" atgādina, ka tradicionālajos pagastu svētkos būs iespēja tikties visas vasaras garumā.