Ar velo un eko pārtiku baudi videi draudzīgu atpūtu Lietuvā

Ekoloģiska atpūta lietuviešu gaumē ir pārvietošanās sabiedriskajā transportā, lietuviešu leģendārā ēdiena – aukstās biešu zupas šaltibaršči baudīšana mūsdienīgos veģetāros restorānos, kā arī nakšņošana videi draudzīgās viesnīcās, atklāj Lietuvas nacionālā tūrisma attīstības aģentūra "Lithuania Travel".

Bažas par klimata pārmaiņām ir sasniegušas kulmināciju – 63 procenti pasaules iedzīvotāju uzskata, ka dabas piesārņojums ir milzu problēma, savukārt 64 procenti ir nobažījušies par izsīkstošajiem dabas resursiem. Ņemot vērā pieaugošo interesi mazināt cilvēka postošo ietekmi uz dabu, arvien vairāk tiek meklēti jauni veidi, kā padarīt videi draudzīgākus arī ceļojumus. Šobrīd arī Lietuvā ir plašas atpūtas iespējas, kas nesīs ne vien prieku ceļotājiem, bet arī saudzēs dabu.

Citāds kulinārais mantojums

Vairāki restorāni Lietuvā izmanto modernu pieeju, lai pagatavotu garšīgas vegānu maltītes, kas spēj apmierināt arī gaļas ēdienu cienītājus. Savukārt nevalstisko organizāciju veidotajā kampaņā "auGalybės" pat tika izstrādāta visu Lietuvas veģetāro un vegāno restorānu karte.

Liela restorānu daudzveidība ir Viļņā, kur katrs var atrast sev piemērotāko ēdienkarti. Restorāns "Rosehip" sveic savus klientus un garāmgājējus ar košu neona saukli, kas vēsta, ka nākotne ir vegāna. Restorānā var baudīt gan tunča sašimi, kas pagatavots no vārīta arbūza, gan vegānu lietuviešu tradicionālo auksto biešu zupu. Savukārt restorāns "14Horses" atrodas ēku kompleksā, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Restorāns piedāvā gan neparastu ēdienu pasniegšanu, gan interesantas garšu kombinācijas (piemēram, kraukšķīgas griķu pankūkas ar raudzētu kartupeļu mērci).

Foto: "RoseHip" arhīvs

Videi draudzīgi suvenīri

Tūristi Lietuvā var iegādāties suvenīrus, kuri atspoguļo valsts kultūru un tiek izgatavoti videi draudzīgā veidā. Bet vietējie zemnieki piedāvā svaigus produktus, kurus var atrast Kauņas zemnieku tirdziņos. Turpretī Viļņa katru svētdienu aicina uz krāmu tirgu Skolotāju nama pagalmā, kur var iegādāties iepriekš lietotas mantas (te var atrast gan rotaslietas, gan vinila plates un varbūt pat vēl interesantākas lietas).

Ļauj mašīnai atpūsties

Lietuvas dzelzceļa sistēma piedāvā tūristiem iespēju apceļot skaistākās valsts pērles, izmantojot vilcienus. Ņemot vērā, ka kopš 2020. gada visi vilcieni tiek darbināti ar atjaunojamiem energoresursiem, tā ir brīnišķīga iespēja sasniegt vēsturiskas vietas (Traķus, Kauņu, Klaipēdu), nepiesārņojot dabu. Savukārt pa pilsētām var pārvietoties ar sabiedrisko transportu vai īrētiem skūteriem un velosipēdiem, protams, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat ir jāiegaumē, ka pārvietoties var ne tikai pa autoceļiem. Tie, kas meklē piedzīvojumus, var izvēlēties braucienu ar kajaku pa Viļņas ūdeņiem.

Foto: Giedrius Akelis

Dodies pastaigās

Videi draudzīga domāšana ir veids, kā satuvināties ar dabu. Tādēļ Lietuvas lielākās pilsētas savā industriālajā vidē ierīko zaļas atpūtas zonas, kur vietējie un tūristi var baudīt mazu dabas stūrīti. Galu galā, Viļņa pat tika atzīta par zaļāko pilsētu Eiropā. Pilsētā var apmeklēt Pūčkoriai pārgājienu taku, kur ir iespēja atpūsties no cilvēku pūļiem un baudīt mieru. Savukārt tie, kas vēlas garākas pastaigas ārpus pilsētas, var doties uz Dubiņģu taku. Tā stiepjas cauri Asvejas ezeram un beidzas uz salas, kur joprojām ir saglabājušās 14. gadsimta pilsdrupas.

Izvēlies neparastas naktsmītnes

Dabas draugi, kas nevēlas nakšņot greznās viesnīcās, var doties baudīt lauku šarmu. "Farmers Circle" (atrodas Radišķu ciematā) aicina apmeklētājus baudīt nesteidzīgas brīvdienas pie dabas krūts. Taču šeit var ne vien atpūsties no pilsētas burzmas, bet arī izgaršot ēdienus, kas pagatavoti no bioloģiski audzētiem dārzeņiem un garšaugiem. Ne tikai lauku saimniecības pievēršas dabas saaudzēšanai. Šobrīd arvien populārākas kļūst tās viesnīcas, kas koncentrējas uz atkritumu mazināšanu, kā arī enerģijas un ūdens taupīšanu. Viena no šādām viesnīcām ir "Spa Vilnius" Anīkščos, kur ik gadu tiek rīkoti Meža svētki. Uz pasākumu tiek aicināts ikviens, kurš vēlas piedalīties diskusijās par ekoloģiju, atklāt "meža peldes" praksi, kā arī piedalīties dažādās darbnīcās.