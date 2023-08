Astoņas 'instagramīgākās' viesnīcas pasaulē

Peldēties baseinā, kas slejas virs tropu kokiem aizaugušas aizas, vai mērcēt kājas bezgalībā. Bet varbūt atpūsties neatkārtojami greznā viesnīcā, kas pieder pašam karalim? Šādas īpašas vietas vietas, kuras nevar nekā citādi nosaukt kā fotogēniskas, ir daudzu ceļotāju sapnis, īpaši to, kuri vēlas savu atpūtu padarīt "instagramīgu".

Apzinoties sociālo mediju nozīmi un influenceru cienīgus skatus, kurus mūsdienās medī daudzi ceļotāji, vietne "Book Your Hotel" savā rezervēšanas mājaslapā iekļāvusi īpašu sadaļu "Instagrammable", kas nozīmē, ka šīs luksus naktsmītnes piedāvā to, ko konkrēta ceļotāju daļa vēlas – fantastiskus skatus, kuriem visdrīzāk nav iespējams pārskrollēt pāri. Paskatīsim, kuras no viesnīcām šogad visvairāk ieinteresējušas ceļotājus no šīs kategorijas.

"Cavo Tagoo", Mikona, Grieķija



No pieczvaigžņu viesnīcas Mikonas salā Grieķijā paveras elpu aizraujošs saulrieta skats, te ir brīnišķīgs tā saucamais "bezgalības baseins" un akvārija bārs. Īstā vieta, kur luksusā baudīt Mikonas atmosfēru, elegantu arhitektūru un izsmalcinātus ēdienus.

"The Conrad", Maldīvu salas



"The Conrad" ir idillisks kūrorts, kas atrodas privātā lagūnā. Pie okeāna ir trīs atsevišķas villas, kas slejas pāri debeszilajiem ūdens krastiem. Katrā naktsmītnē iekštelpa arhitektoniski saplūst ar vidi. Kūrortā ietilpst arī luksus rezidence "Muraka" ar trīs guļamistabām un studio tipa izkārtojumā integrētu dzīvojamo istabu, ēdamistabu un izklaides zonu. Īstenu "wow" efektu sniedz guļamistaba okeānā un zemūdens vannas istaba.

"Kayon Jungle Resort", Bali



Kūrortviesnīca "Kayon Jungle" ir vieta, kur ceļotāji var paslēpties no ikdienas steidzīgā ritma un atjaunoties dabas skaistumā. Šī "tropu baudīšanas svētnīca", kā to dēvē "Luxe Magazine", ir piemērota arī tiem, kas vēlas brīvdienās baudīt mūsdienu un tradīciju sajaukumu (moderni ierīkotajā viesnīcā izlikti vairāki vietējo mākslinieku darbi).

"Keemala", Puketa, Taizeme



Ūdenskritumu un strautu ieskautā tropu brīnumzeme "Keemala" atrodas gleznainā lietus mežā Puketā. Tradicionālās avangarda kotedžas un villas atrodas augstu virs jūras līmeņa tropiskā, sulīgi zaļā vietā. Te, piemēram, ir iespēja nakšņot māla kotedžā, ko iedvesmojis "Pa-ta-pea" klans, vai koka mājā, kas šķietami "karājas" virs aizas.

"Nizuc Resort and spa", Kankūna, Meksika

Kankunā atrodas maiju iedvesmotais "Nizuc Resort and Spa", kas ierīkots sniegbaltu smilšu pludmalēs, ko apskalo kristāldzidri ūdeņi. Vakaros kūrortu skaisti izgaismo saulriets, savukārt naktī – mākslīgais apgaismojums, padarot to "instagramīgu" 24/7.

"The Royal Mansour", Marakeša, Maroka



Leģendārais dizaineris Īvs Senlorāns dievināja Maroku tik ļoti, ka 1966. gadā Marakešā iegādājās māju, tādējādi uz visiem laikiem iekļaujot šo Ziemeļāfrikas valsti un tai raksturīgo stilu modes kartē.

Tagad tie, kas vēlas izbaudīt Īva Senlorāna marokāņu dzīvesveidu, diez vai atradīs labāku vietu par "The Royal Mansour". Viesnīca pieder pašam Marokas karalim, un tās celtniecībā, kas ilga trīs gadus, piedalījās 1200 vietējie amatnieki.

"Stella Island", Krēta, Grieķija



Tiem, kas kādreiz skatījušies realitātes šovus, kuros dalībnieku mīlas peripētijas notiek ārkārtīgi skaistās luksus villās un kūrortos, patiks "Stella Island" Krētā. Vieta ir izveidota ap vienu no lielākajiem Eiropas lagūnas baseiniem un kopumā noskaņa ieturēta minimālistiska – stilā dominē daudz gaišā koka un dabīgi toņi, kā arī aktuālā "Instagram" tendence – bambusa virsmas. "Stella Island" palikšana paredzēta tikai pieaugušajiem.

"The Wi-Ki-Woo", Ibiza



Viena no visvairāk apmeklētajām viesnīcām pēdējos gados un vieta, kur regulāri apmetas slavenības un influenceri, ir "The Wi-Ki-Woo" Ibizā.

"Art Deco" iedvesmots, te ir īsts stilu un košu elementu mikslis – daļu no stila elementiem veido 2020. gadā aktuālo "Instagram" filtru detaļas, palmas, košļeņu rozā un "Tiffany" zilais tonis. Bonus fotogēniskajai viesnīcai – no tās paveras satriecoši skati uz Ibizas rietumu krastu un tas nozīmē vienu – neatkārtojamus saulrietus.

"The Wi-Ki-Woo" sadarbojas ar degvīna zīmolu "Elyx", piedāvājot viesiem "The Secret Suite" – greznu, skaņas izolētu buduāru varā, samtā un marmorā.

