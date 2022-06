Astoņas interesantas pieturvietas Jonišķu rajonā Lietuvā

Jonišķu rajons atrodas Lietuvas ziemeļos un tā līdzenumi ir bagāti ar dažādiem kultūras mantojuma objektiem un dabas takām, – sākot no dievnamiem un kapelām, līdz baskāju takai un leļļu muzejam. Piedāvājam astoņas interesantākās un skaistākās vietas, ko ieplānot apmeklēt, dodoties uz Jonišķu rajonu Lietuvā.

Svētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca

Lai gan baznīca tās pašreizējo izskatu ieguva 1901. gadā, tās vēsture saistāma jau ar 1536. gadu, kad pēc Viļņas bīskapa Jāņa iniciatīvas tika kristīta teritorija, kas apdzīvota kopš 7. gadsimta. Īpaši grezns un majestātisks ir baznīcas interjers. Tā akcents – simetriski izvietoti seši miniatūri altāri neobaroka stilā. Nišās redzamas profesionālu skulptoru neobaroka stilā veidotas Sv. Jaunavas Marijas Sāpju Dievmātes, Sv. Kazimira, Sv. Jāzepa, Kristus Pasaules Karaļa un citu svēto skulptūras. Baznīcas griesti apgleznoti ar bībeles sižetiem.

Foto: Publcitātes foto

Jonišķu basketobla muzejs

Basketbols Lietuvā tiek saukts par otru reliģiju, tomēr vietas, kur šā sporta veida cienītāji, sportisti un visi interesenti varētu ieraudzīt nozīmīgākās valsts basketbolistu uzvaras, atribūtiku un vēsturiskās fotogrāfijas, ilgu laiku nebija, tāpēc 2009. gadā Jonišķos durvis vēra Lietuvā vienīgais basketbola muzejs. Šeit ierīkota arī speciāla zāle 1937. gada Lietuvas basketbola izlases uzvaras piemiņai II Eiropas basketbola čempionātā Rīgā. Jonišķi toreiz bija pirmā stacija, kur Lietuvas basketbolistu komandu ar puķēm, cienastu un pūtēju orķestra maršiem sagaidīja līdzjutēji un pilsētas vadība, kad viņi atgriezās mājās. Iepriekšēja pieteikšanās (šeit vai zvanot pa tālruni +370 612 89 986) muzeja apmeklējumam ir obligāta.

Foto: Pubicitātes foto

Jonišķu sinagogu komplekss

Sinagogu kompleksu veido vasaras "Baltā" un ziemas "Sarkanā" sinagoga. Sarkanajā sinagogā atjaunots un restaurēti unikāli griestu greznojumi, apgleznotās sienas, "aron hakodešs" (ivritā – svētā lāde), kurā glabāti Toras ruļļi. Sinagogā ierīkota ekspozīcija "Jonišķu novada ebreju vēsture un kultūra", kas iepazīstina ar Jonišķu ebreju kopienas vēsturi līdz Otrajam pasaules karam. Baltajā sinagogā aplūkojama ekspozīcija, kurā, izmantojot modernus eksponēšanas paņēmienus, radoši tiek parādīta Jonišķu vēsturiskā attīstība, svarīgākie pilsētas vēstures brīži.

Foto: Publcitātes foto

Mūšas tīreļa dabas taka

Mūšas tīreļa dabas taka ierīkota 2015. gadā un ierakstīta Lietuvas rekordu grāmatā kā garākā dēļu taka purvājos. Takas kopējais garums ir gandrīz seši kilometri. Tā vijās pa savdabīgas dabas teritoriju – Mūšas tīreļa telmoloģisko (mitrāju) rezervātu. Šis Ziemeļlietuvas dabas komplekss sastāv no dažādu tipu purviem, kūdrājiem un mitrajiem mežiem. Pa purvu tek Mūšas un Juodupes upes, mirguļo dabiskais Miknaiču ezers ar daudziem maziem ezeriņiem. Mūšas tīreļa dabas taku var izstaigāt individuāli bez Žagares reģionālā parka direkcijas pārstāvju pavadības.

Foto: Pubicitātes foto

Žagares grēda un Žagares II pilskalns

Pie Žagares atrodas Lietuvā iespaidīgākā vaļņveida grēda vairāk nekā trīs kilometru garumā, kas veidojusies no smiltīm un grants ledus laikmetā. Dodoties pa šo grēdu, ir iespēja novērtēt pasakaini skaisto dabu, vērot putnus, dzīvniekus. Te ierīkotas lapenes, apskates torņi, informācijas stendi, ugunskuru vietas, basketbola laukums, tualetes, autostāvvietas, pārģērbšanās kabīnes un citi labiekārtošanas elementi. Viena no Žagares gravas izziņas takas pieturām ir Žagares II pilskalns, ko vietējie iedzīvotāji sauc par Žvelgaičia kalnu.

Foto: Publicitātes foto

Žagares muiža un parks

Žagares muiža ir viena no Lietuvā lielākajām muižām, kas saglabājušās līdz mūsdienām. 18. gadsimta beigās Krievijas cariene Katrīna II Žagares muižu uzdāvināja savam favorītam Platonam Zubovam, bet 1858. gadā muižu nopirka Dmitrijs Nariškins. Nariškini pārbūvēja un paplašināja Zubovu muižu, pārveidojot to par greznu rezidenci angļu stilā. Līdzenajā reljefā atklājas vairākas ēku grupas: parka ieskautā rezidences ēka, netālu no tās – zirgaudzētavas komplekss, tālāk uz ziemeļiem – saimniecības ēkas, dzirnavas, muižas strādnieku mājas. Līdz šodienai muižas kompleksā saglabājusies 21 ēka. Zirgu staļļa manēžas un ratnīcas komplekss ir izteiksmīgs muižas akcents. Šobrīd muiža apmeklētājiem ir atvērta, bet parks slēgts, jo tajā notiek rekosntrukcijas darbi.

Foto: Publicitātes foto

Skaistgires atpūtas zona un bazkāju taka

Pašā Skaistgires mazpilsētas centrā, uz pakalna izveidotā atpūtas zonā, atrodas bezmaksas baskāju taka, dažādas putnu skulptūras, bērnu rotaļlaukums un skatu tornis, no kura paveras Lietuvas Zemgales līdzenumi un blakus esošie dolomīta karjeri.

Foto: Publicitātes foto

Žagares leļļu nams

"Leļļu nama" darbnīcās var pagatavot savu lelli, mītisku būtni-suvenīru, dzirdēt interesantu stāstījumu par Raktuves pilskalnu, Žvelgaiša kalnu, senatnes dieviem, raganām, to talismaniem un zīmēm. Putnu biedēkļiem Žagarē ir sava māja – "Putnubiedēkļu fabrika" tautas mākslinieces Aušras Petrauskienes saimniecībā uz Svētes upes krasta. Pieteikšanās (šeit) pirms apmeklējuma ir obligāta.