Astoņi pārgājienu maršruti dažādām gaumēm Dienvidkurzemes novadā

Pavasaris ir tepat aiz stūra, tāpēc laiks izlocīt kājas un doties aizraujošos pārgājienos! Dienvidukurzemes pusē no 26. marta līdz pat oktobrim aktīvās atpūtas cienītājiem būs iespēja doties pat astoņos dažādos pārgājienos, izzinot Pāvilostu, Embūti, Ziemupi un vēl citas skaistas vietas.

Visi pārgājienu maršruti ir robežās no 10 līdz 20 kilometriem, informēja pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" pārstāve Dace Gailīte.

Pirmais pārgājiens – Pāvilosta

Vai esi gatavs doties 12 kilometru garā piedzīvojumā pa priežu ieskautām kāpām, meža taciņām un šalkojošas jūras piekrasti? Izaicini sevi: mugursomā iemet spēcinošus gardumus, aicini kompānijā līdzi draugus un 26. martā dodies uz Pāvilostu, lai atklātu pirmo no astoņiem pārgājieniem Dienvidkurzemē kopā ar "Izdzīvošanas skolas" instruktoriem un galveno dabā vedēju Oskaru Špickopfu. Tā sākumpunkts būs "Izdzīvošanas skolas" apmetnes kādreizējā karabāzē, tālāk dodoties uz "Miera ostu". Dalībnieki ne tikai varēs uzzināt dažādus praktiskus pārgājienu padomus no lietpratējiem, bet noslēgumā pie dabas krūts tiks cienāti ar gardu zupu un tēju.

Otrais pārgājiens – Ziemupe

Nostāsti par Ziemupes ciemu, slēgto zonu, leģendām apvīto nogrimušo kuģi "Maskava", divus metrus garo zobenzivi, kura tika izskalota Ziemupes jūrmalā to visu izzināt varēs mazajā ciematiņā, kas šogad svinēs savu 600. dzimšanas dienu! Pārgājiens norisināsies Lieldienās – no 15. līdz 18. aprīlim. Ja vēlies tajā doties gida pavadībā, ieplāno 15. vai 16. aprīli, savukārt pārējās dienās karti varēsi saņemt "Jūras mājās" vai "Jūrkafe", lai Ziemupes ciemu iepazītu pats savās gaitās!

Foto: Publicitātes foto

Trešais pārgājiens – Mežtaka

Maijā, kad gaisa temperatūra kļūs arvien siltāka un saulīte mūs lutinās arvien vairāk, būs īstais brīdis mesties piedzīvojumā un doties garās distances pārgājiena maršrutā, kas vairākos posmos vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, sākot no Rīgas un līdz pat kaimiņvalsts galvaspilsētai Tallinai. Kopējais takas garums ir aptuveni 1050 kilometri – tas sadalīts 50 posmos, katram sniedzoties 20 kilometru garumā. Arī šis seriālu pārgājiens tiks sadalīts vairākās daļās – 8. maijā soļojot no Lietuvas robežas uz Gramzdas pagastu Priekulē, 14. maijā no Priekules līdz Kalvenei, 15. maijā no Kalvenes līdz Aizputei, savukārt 28. maijā noslēdzošais posms būs Kazdanga – Snēpeles ciems Kuldīgā.

Ceturtais pārgājiens – Embūte

Ikviens aicināts ieskandināt vasaru ar aktīvu, aizraujošu piedzīvojumu dabā – no 4. līdz 5. jūnijam dodoties ekspedīcijā uz Joda dambi Embūtē, kur dalībnieki varēs iepazīt izveidotās pastaigu takas, skatu torni un platformu, izzināt teikas un citas interesantas nodarbes. Dambī tiks celta nometne, kur nakšņot ar teltīm, lai dotos nakts piedzīvojumā un nākamajā dienā piedalītos orientēšanās apmācībās mežā. Protams, neizpaliks arī kopīgu ugunskuru veidošana, siltas tējas malkošana, pufīgo maršmelovu cepšana, brīvdabas kino vai koncerts. Īpaši aicināti skolēni, lai uz patīkamas nots ieskandinātu vasaras brīvlaiku!

Piektais pārgājiens – Jūrmalciems-Nida

16. un 17. jūlijā noritēs divu dienu pārgājiens no Jūrmalciema līdz pat Nidai – vēsturiskajam zvejnieku ciemam, kas atrodas pie valsts dienvidu robežas ar kaimiņvalsti Lietuvu. Pārgājiena pirmās dienas galapunkts būs Papes ciems, savukārt otrajā dienā tas finišēs uz Latvijas un Lietuvas robežas. Interesentiem būs iespēja baudīt svaigi kūpinātas zivis, iepazīt Papes ķoņu ciemu, Nidas purvu, kā arī piejūras dzīves zīmīgās vietas!

Sestais pārgājiens – Dienvidkurzemes piekraste

Arī šogad, 27. augustā, tiks turpināta ikgadējā tradīcija "Senās uguns nakts", kad augusta pēdējā sestdienā parasti notiek lielā ugunskura dedzināšana ar mērķi rast saikni starp cilvēku un jūru, kā arī atgādināt par mūsu kultūras mantojuma nozīmīgumu un vienotību Baltijas jūras valstu vidū. Pasākuma laikā piekrastē norisinās koncerti, tiek kurti ugunskuri, cilvēki svin dzīvi un atvadās no aizejošās vasaras.

Foto: Kitija Vamze

Septītais pārgājiens – "Bārtas rudens 2022"

Rudens vēsmām atnākot, 17. un 18. septembrī – atpūtas bāzē "Ods" tiks rīkots nu jau par tradīciju kļuvušais tūrisma festivāls "Bārtas rudens 2022". Gadu laikā pasākums ir ļāvis baudīt dažādas sportiskās aktivitātes, sākot ar laivošanu, tad ar orientēšanos, vēlāk arī riteņbraukšanu. Šogad klāt nāks arī pārgājiens gar Bārtas upes līkločiem, kas liks ne tikai kārtīgi izkustēties, bet arī baudīt dabas burvību. Šobrīd, kad izveidots jauns Dienvidkurzemes novads, svētki solās būt vēl grandiozāki nekā iepriekš.

Astotais pārgājiens – Priekule-Vaiņode

Pēdējais un noslēdzošais no astoņiem pārgājieniem būs maršruts Priekule – Vaiņode. Tas dalībniekus vedīs pa netradicionālu ceļu jeb izbijušo dzelzceļa līniju, uz kura sliedēm pēdējais vilciens braucis 1998. gadā. Ģērbies silti, termosā uzvāri tēju un 15. oktobrī esi klāt pārgājienu cikla noslēdzošajā posmā!

Katrā no seriālu pārgājieniem dalības maksa ir pieci eiro pieaugušajiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam piedalīšanās ir bez maksas. Maksa neattiecas uz Mežtakas un Dienvidkurzemes piekrastes gājieniem. Aktīvākajiem gājienu dalībniekiem, kuri būs piedalījušies vismaz trijos pārgājienu posmos, būs iespēja saņemt pārsteiguma balvas.